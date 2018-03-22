15 гениальных идей, узнав о которых вы подумаете: «И как мы раньше без них обходились?»

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Нет предела совершенству. А нашему миру уж точно до него далеко. Но именно такие выдумщики делают шажок за шажком в нужном направлении. Их идеи помогают сделать нашу жизнь проще и комфортней. Убедитесь в этом сами.

AdMe.ru собрал для вас порцию крутых вещиц и решений, которые значительно облегчают существование.

1. В этом вагоне метро в Сеуле есть мини-библиотека

2. Пляжное кафе предлагает бесплатные напитки тем, кто соберет ведро мусора с пляжа

«Есть пара минут? Ну конечно, есть. Возьми ведро и измени мир вокруг. #2МинутнаяУборкаПляжа. Наполни ведро, а мы наполним твою кружку (с нас любой горячий напиток)».

3. В банке с огурцами есть крошечный подъемник

4. У этого совка есть место для ноги, чтобы прижать его, вместо того чтобы нагибаться

5. В отеле резонно рассудили, что середина куска мыла никогда не используется, поэтому теперь они используют мыло с дыркой посередине ради экономии ресурсов

6. Пиццерия установила ступеньки для детей, чтобы они могли наблюдать за процессом приготовления пиццы

7. На коробке видно, сколько точно молока осталось

8. Эта бутылка соуса позволяет регулировать уровень остроты

9. Экран показывает, какие вагоны поезда заполнены, а какие нет

10. Маркер, который подчеркивает так, что выделенный текст остается видимым

11. Этот уличный фонтан с питьевой водой имеет 2 фонтанчика поменьше для собак разного размера, а также контейнер с перекусом для песиков

12. В бельгийском баре гостей просят снимать ботинок на время отдыха — в залог того, что они не уйдут, прикарманив дорогой пивной бокал

13. Качели для ребенка и родителя

«Для маленьких контролеров пиццы. Залезай, чтобы посмотреть на это представление».

14. Забор образует скамейку

15. Карандаш, который не нужно точить

А что показалось вам наиболее полезным?