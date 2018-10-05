15 гениальных отзывов из интернета, которые переплюнут любую рекламу

Покупателей XXI века сложно ввести в заблуждение: интернет пестрит разнообразными отзывами на товары и услуги. Некоторые из них особенно хороши: люди пишут искренние обзоры, не забывая добавить в них капельку юмора и иронии, а продавцы, иногда чересчур стараясь, лезут из кожи вон, чтобы угодить всем и каждому.

AdMe.ru собрал несколько шедевральных интернет-отзывов, которые способны скрасить даже самый унылый день.

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Фото на превью He1ga08 / pikabu.ru

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7 Комментарии
  • 5 октября 2018
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