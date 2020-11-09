15 фото, на которых прошлое и настоящее пересеклись в одной точке

Мы начинаем психовать, когда окно в браузере грузится больше 10 секунд. Мы злимся, если кто-то не отвечает на срочное сообщение в мессенджере. А все потому, что мы привыкли жить в современном мире, где все происходит быстро. И сейчас нам кажется, что так было всегда. Однако всего несколько десятилетий тому назад жизнь была другой, и, чтобы это заметить, достаточно лишь увидеть парочку фотосравнений.

Мы в AdMe.ru были поражены тем, как прошлое и настоящее могут объединиться и создать совершенно новую реальность.

Отрывок из книги Станислава Лема «Возвращение со звезд», 1961 год

Дерево поглотило знак

Башня Эшенхайм и современная высотка во Франкфурте

Ресторан в старинной синагоге, Краков

Новый и старый поезд встретились на одном перроне

Скульптура металлического добермана спустя время так заржавела, что начала выглядеть как настоящий доберман

«Фото, сделанное в декабре 2017 года в Лондоне. Одна из моих любимых фотографий, которая объединяет современное и старое»

«Мой брат нашел мой старый кукольный телевизор с башнями-близнецами»

Когда работаешь как истинный дворянин

Как впускали в дом раньше и сейчас

Старинная лепнина на доме и современный балкон, Генуя, Италия

Новая арка сквозь старую арку

Церковь и современное здание в Дублине

Кажется, ей не нравится эта надпись

Старый паб в центре современного Лондона