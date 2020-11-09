15 фото, на которых прошлое и настоящее пересеклись в одной точке
Мы начинаем психовать, когда окно в браузере грузится больше 10 секунд. Мы злимся, если кто-то не отвечает на срочное сообщение в мессенджере. А все потому, что мы привыкли жить в современном мире, где все происходит быстро. И сейчас нам кажется, что так было всегда. Однако всего несколько десятилетий тому назад жизнь была другой, и, чтобы это заметить, достаточно лишь увидеть парочку фотосравнений.
Мы в AdMe.ru были поражены тем, как прошлое и настоящее могут объединиться и создать совершенно новую реальность.
Отрывок из книги Станислава Лема «Возвращение со звезд», 1961 год
Дерево поглотило знак
Башня Эшенхайм и современная высотка во Франкфурте
Ресторан в старинной синагоге, Краков
Новый и старый поезд встретились на одном перроне
Скульптура металлического добермана спустя время так заржавела, что начала выглядеть как настоящий доберман
«Фото, сделанное в декабре 2017 года в Лондоне. Одна из моих любимых фотографий, которая объединяет современное и старое»
«Мой брат нашел мой старый кукольный телевизор с башнями-близнецами»
Когда работаешь как истинный дворянин
Как впускали в дом раньше и сейчас
Старинная лепнина на доме и современный балкон, Генуя, Италия
Новая арка сквозь старую арку
Церковь и современное здание в Дублине
Кажется, ей не нравится эта надпись
Старый паб в центре современного Лондона
Может, в вашем телефоне тоже есть подобные фотографии? Присылайте свои сравнения в комментариях.
Фото на превью ZimniiVeter / twitter