15+ неожиданных совпадений на фото, из-за которых теперь тут сам черт ногу сломит

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Жизнь — штука непредсказуемая, и порой она подкидывает совершенно невообразимые совпадения и случайности. Нам повезло, что в XXI веке мы можем с легкостью запечатлеть на фото такие моменты, а потом заставить весь интернет ломать голову над происходящим.

Мы в AdMe.ru любим разглядывать подобные снимки, и вот свежие головоломные фото.

«Я читала книгу, а друг сфотографировал меня, потому что не мог понять, что происходит с моей рукой»

«Кажется, мой муж нашел себе новую семью»

Откуда растет голова у этой коровы?

Очень много хорошего мальчика

Когда идеально поймали момент запуска фейерверка

Идеальнее не придумаешь

«Это наконец произошло: они слились в одного кота»

Когда подошел к камере слишком близко

«Соседские окна выглядят так, будто что-то знают»

Собаку тут не видели?

«Кажется, я несу в рюкзаке крошечного человечка»

«Я связала одеяло, и под определенным углом оно кажется трехмерным»

На клюве у этой утки есть мультяшная морда собаки

Что здесь вообще происходит?

«Хорошо, что спали крепко: я успела снять»

«Да, мы купили эту кровать, потому что она идеально подходит для нашей собаки»

Годзилла, ты ли это?

Когда твой кот подрабатывает ведущим прогноза погоды