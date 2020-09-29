15+ неожиданных совпадений на фото, из-за которых теперь тут сам черт ногу сломит
Жизнь — штука непредсказуемая, и порой она подкидывает совершенно невообразимые совпадения и случайности. Нам повезло, что в XXI веке мы можем с легкостью запечатлеть на фото такие моменты, а потом заставить весь интернет ломать голову над происходящим.
Мы в AdMe.ru любим разглядывать подобные снимки, и вот свежие головоломные фото.
«Я читала книгу, а друг сфотографировал меня, потому что не мог понять, что происходит с моей рукой»
«Кажется, мой муж нашел себе новую семью»
Откуда растет голова у этой коровы?
Очень много хорошего мальчика
Когда идеально поймали момент запуска фейерверка
Идеальнее не придумаешь
«Это наконец произошло: они слились в одного кота»
Когда подошел к камере слишком близко
«Соседские окна выглядят так, будто что-то знают»
Собаку тут не видели?
«Кажется, я несу в рюкзаке крошечного человечка»
«Я связала одеяло, и под определенным углом оно кажется трехмерным»
На клюве у этой утки есть мультяшная морда собаки
Что здесь вообще происходит?
«Хорошо, что спали крепко: я успела снять»
«Да, мы купили эту кровать, потому что она идеально подходит для нашей собаки»
Годзилла, ты ли это?
Когда твой кот подрабатывает ведущим прогноза погоды
А вам удавалось делать такие снимки? Какое совпадение было самым любопытным?
Фото на превью maa_aa2 / twitter