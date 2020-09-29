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15+ неожиданных совпадений на фото, из-за которых теперь тут сам черт ногу сломит

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Жизнь — штука непредсказуемая, и порой она подкидывает совершенно невообразимые совпадения и случайности. Нам повезло, что в XXI веке мы можем с легкостью запечатлеть на фото такие моменты, а потом заставить весь интернет ломать голову над происходящим.

Мы в AdMe.ru любим разглядывать подобные снимки, и вот свежие головоломные фото.

«Я читала книгу, а друг сфотографировал меня, потому что не мог понять, что происходит с моей рукой»

© Eminha / reddit

«Кажется, мой муж нашел себе новую семью»

© Turkeylurkey1330 / reddit

Откуда растет голова у этой коровы?

© 1boy_dz / reddit

Очень много хорошего мальчика

© True-Source / reddit

Когда идеально поймали момент запуска фейерверка

© kimisamazing13 / reddit

Идеальнее не придумаешь

© NoodleSoupShark5 / reddit

«Это наконец произошло: они слились в одного кота»

© kanoox / reddit

Когда подошел к камере слишком близко

© Irruga / reddit

«Соседские окна выглядят так, будто что-то знают»

© hrampikabu / Pikabu

Собаку тут не видели?

© pottedexec / reddit

«Кажется, я несу в рюкзаке крошечного человечка»

© FrauLoony / reddit

«Я связала одеяло, и под определенным углом оно кажется трехмерным»

© Arialene / reddit

На клюве у этой утки есть мультяшная морда собаки

© Burlapin / reddit

Что здесь вообще происходит?

© StrangeCoisas / twitter

«Хорошо, что спали крепко: я успела снять»

© zhuzhalitza / Pikabu

«Да, мы купили эту кровать, потому что она идеально подходит для нашей собаки»

© hedgybaby / reddit

Годзилла, ты ли это?

© itexigo15 / twitter

Когда твой кот подрабатывает ведущим прогноза погоды

© maa_aa2 / twitter

А вам удавалось делать такие снимки? Какое совпадение было самым любопытным?

Фото на превью maa_aa2 / twitter
18153
861