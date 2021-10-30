15+ фото, которые доказывают, что Испания раскрывает свои секреты только самым наблюдательным

Испания — родина Пикассо, фламенко, гаспачо. Туристы специально приезжают сюда, чтобы сразиться в битве на помидорах на фестивале La Tomatina или посмотреть знаменитую испанскую корриду. Но чтобы по-настоящему прочувствовать эту страну, стоит заглянуть в повседневную жизнь обычного испанца чуть глубже.

Мы в AdMe.ru отыскали множество малоизвестных фактов об Испании, которые с новой стороны откроют эту страну контрастов. А в конце статьи вас ждет бонус: как вести себя в Испании, чтобы дружелюбные местные жители быстрее приняли вас в ряды близких друзей.

1. В Испании расположено самое узкое в Европе здание: ширина его фасада всего 107 см

Дом расположен на площади Лопе де Вега в самом центре Валенсии. Он стал вторым в списке самых узких в мире зданий, уступив первенство 100-сантиметровой постройке в Бразилии, известной как Casa del Metro.

2. Улица в Алаурин-де-ла-Торре, украшенная вязаными полотнами местных рукодельниц

3. Самая большая в Европе пальмовая роща находится в испанском Эльче

Пальмераль — это пальмовая роща, расположенная в Эльче. Первые растения были посажены более 2 500 лет назад карфагенянами. По некоторым подсчетам, здесь растет от 200 тыс. до 300 тыс. пальмовых деревьев. В 2000 году Пальмераль вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

4. Трамваи в Севилье имеют быстрозарядные аккумуляторы, поэтому электросети вдоль путей не нужны

На остановках такие трамваи полностью заряжаются в течение 30 секунд, и этой зарядки хватает на 3 км.

5. Общественные туалеты в Испании выглядят довольно эстетично

6. Пешеходный переход показывает, с какой стороны приближается транспорт

7. Перед кафедральным собором Пресвятой Девы Марии в Мурсии установлена 3D-модель, которую слепые люди могут потрогать, чтобы понять, как выглядит собор

8. Гении маркетинга: этот магазин показывает количество калорий, потраченных вами на каждый шаг по лестнице, ведущей в него

9. Целое поселение живет на краю обрыва длиной 1 км на высоте 50 м

Кастельфольит-де-ла-Рока — это небольшой городок в природном парке вулканической зоны Ла Гарроча в Каталонии. Здесь проживают около 1 000 человек. Он расположился на базальтовой скале, образованной двумя потоками вулканической лавы около 200 тыс. лет назад. На этой небольшой территории уместились церковь Сан-Сальвадор, ратуша с башней с часами, смотровая площадка, а также Вьетнамский музей и Музей мясных изделий.

10. Лето в Кордове выдалось жаркое

Испания — страна с мягким климатом. Но в июле и августе температура может подниматься выше 30 °С.

11. Повсюду установлены круглосуточные аптечные торговые автоматы, которыми можно воспользоваться и в ночное время

12. В Валенсии фигурки, изображенные на некоторых светофорах, одеты в национальную испанскую одежду

13. В Севилье можно увидеть необычные деревья, которые напоминают предметы из игры Minecraft

14. «В моем городе (Террасса, Испания) есть скульптура динозавра, сделанная из старых автомобилей»

15. А внутри одного из платных туалетов Малаги можно обнаружить сувенирный магазин

16. В испанских супермаркетах можно купить готовый гаспачо в тетрапаках

Гаспачо — это традиционное испанское блюдо, которое обычно готовят в жаркое время года, потому что его принято есть охлажденным. А некоторые производители продовольственных товаров решили разливать готовый гаспачо в тетрапаки. Уже 20 лет в Испании продается гаспачо в картонных упаковках. И все же туристов такой вид блюда до сих пор приводит в замешательство, ведь все привыкли, что в тетрапаках продаются соки или молоко.

17. В Испании есть город, построенный прямо в скале

Сетениль-де-лас-Бодегас — это город в составе Андалусии, который был построен еще римлянами во время вторжения Римской империи, в 1 веке н. э. Сейчас там живут около 3 тыс. человек. Туристов со всего мира привлекают необычные здания, стенами и крышей которым служит базальтовая скала.

18. В Испании находится один из самых опасных туристических маршрутов — Королевская тропа

Каминито-дель-Рей, или Королевская тропа, была проложена для рабочих гидроэлектростанции в 1901–1905 годах. А сейчас это популярный туристический маршрут протяженностью 3 км в живописных горах Малаги. Ширина тропы, которая тянется на высоте 100 м над ущельем, составляет всего 1 м.

19. Этот сад в Мадриде растет не так, как все остальные

Вертикальный сад стал популярным местом для любителей селфи. Он растет на здании Мадридского культурного центра CaixaForum.

Бонус: привычки испанцев, о которых стоит знать иностранцам

Опаздывать считается неприемлемым. Ни на 5, ни на 10, ни на 15 минут. Особенно это касается деловых встреч или посещения школы. В испанских школах за опоздание даже на несколько минут ученика ждет наказание.

Очередь — это святое! Несоблюдение очереди считается оскорблением. Даже молодежь может смело сказать пожилому человеку, что его очередь еще не подошла. Хотя с первого взгляда иностранец не всегда может понять, что он стоит в очереди. Люди не выстраиваются в одну колонну, как это принято в других странах, а в свободном порядке разбредаются по округе. Чтобы не потеряться, а то и хуже — простоять какое-то время и уже потом осознать, что не занял место в очереди, стоит всегда спрашивать: «Кто последний?»

Отправляясь в Испанию, нужно быть готовым к тому, что испанцы во время общения обычно нарушают личное пространство собеседника. Для них стоять достаточно близко, дотрагиваться до собеседника во время неформальной беседы или шутливого разговора — это обычное дело. Если мы начнем отстраняться или будем пытаться держаться на расстоянии, они могут счесть это за оскорбление и неприязнь.

В ресторанах и кафе, если еду подают с хлебом, испанцы обычно отламывают от куска хлеба небольшие кусочки. Если вы просто откусите от куска, вас сочтут варваром.