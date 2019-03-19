15 фото, которые были бы обычными, если бы не крутая подпись

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Хорошо подвешенный язык сродни волшебной палочке: только что была обычная фотка, каких миллион в интернете, и — р-раз! — благодаря остроумному заголовку вы уже прыскаете со смеху, глядя на нее. Нам больше всего понравилась утомленная рыбка, которая платит ипотеку за аквариум, кот, которого отдали в музыкалку, и балконо-мать с детенышем. А вам?

AdMe.ru старается выловить в сети лучшие шутки и комменты, и вот — самое свежее.

1. «У меня есть лицензия на открытое ношение кота»

2. Мой внешний вид и мой внутренний мир

3. Чего только военкомат не придумает

4. Когда работаешь в две смены, чтобы платить ипотеку за аквариум

5. Продали дом и купили дом на колесах. Дети не переедут к вам обратно, если не смогут вас найти!

6. «Он зря думал, что может есть и спать в моем доме, не работая»

7. Врач: «Купите велосипед и урежьте мучное».

Я:

8. Трогательный кадр! Балконо-мать закрывает собой детеныша

9. «Ты нанес мое изображение на собственную плоть в знак своей любви и восхищения? Окей»

10. «Ну что, первый шаг к похудению сделан: я потолстел»

11. Кот-связист под шквальным огнем восстанавливает поврежденные вражеским снарядом провода

12. Тот самый чувак из группового чата, который читает все, но никогда не пишет

13. Она либо развелась, либо вышла замуж за Грута

14. Сценаристы «Игры престолов» пытаются уместить финал в 6 эпизодов

15. «Эй, босс, мне нужно повышение зарплаты, у меня вчера 9 сыновей родилось!»

Бонус: когда на работе нечем заняться, но внезапно заходит ваш начальник

Какая из этих фотографий, благодаря заголовку, показалась вам самой смешной?