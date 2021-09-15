15 случаев на свадьбе, которые гости запомнили лучше, чем платье невесты

Свадьба — одно из самых памятных событий в жизни, и нам всегда хочется, чтобы оно прошло как нельзя лучше. Но иногда случается так, что несмотря на все наши усилия что-то идет не по плану. Это может быть сущий пустяк, который из-за нервного перенапряжения кажется чуть ли не концом света. А временами происходят такие неожиданные ситуации, которые, казалось бы, возможны только в кино.