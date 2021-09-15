15 случаев на свадьбе, которые гости запомнили лучше, чем платье невесты
Свадьба — одно из самых памятных событий в жизни, и нам всегда хочется, чтобы оно прошло как нельзя лучше. Но иногда случается так, что несмотря на все наши усилия что-то идет не по плану. Это может быть сущий пустяк, который из-за нервного перенапряжения кажется чуть ли не концом света. А временами происходят такие неожиданные ситуации, которые, казалось бы, возможны только в кино.
Нам в AdMe.ru стало любопытно, что же могут рассказать пользователи сети об этом шумном празднике, и мы отправились исследовать просторы интернета. И, конечно, вернулись с ворохом историй, каждая из которых заслуживает отдельного внимания.
- Был свидетелем на свадьбе. Банкет прошел, все собираются по домам. А жениха нет. И телефон выключен. Позвонили его брату: «А мы пешком домой идем, уже почти дошли». Так-то от кафе до дома жениха минут 7 дворами, но невеста в ярости: «Уж я ему устрою!» На том она и отбыла. А на следующий день отказывалась с ним разговаривать, потому что по пути домой жених встретил друзей и на радостях продолжил праздновать во дворе уже с ними — до 6 утра. © Oduvan44 / Pikabu
- Я растила сестер одна: отец ушел от нас, когда мамы не стало. И вот выросли младшие, начала замуж отдавать. Одной из сестер захотелось, чтобы папа был на свадьбе. Позвали. И вот вручение подарков, он встает, достает ключи от квартиры, где мы все жили, и дарит их сестре. Офигели все, даже тихо стало. Потому что квартира мамина, не приватизирована. © KotBegemot01 / Pikabu
- У мужа тряслись руки, и в момент, когда нужно было надеть мне кольцо, оно выскочило и упало на пол. В гробовой тишине раздался «ах» моей мамы, которая успела в голове перебрать все приметы на этот счет. Но внезапно кольцо, звякнув, отскочило от мраморного пола, и муж его поймал на лету. © Наталья Семко / Facebook
- Молодые только окончили вуз, планируют свалить из нашего захолустья. Оба из простых семей. Во время вручения подарков отец невесты достает из кармана ключи от автомобиля. Пара понимает, что они от батиной машины. А батя тем временем поясняет, мол, дарю свою «ласточку», от сердца отрываю, пользуйся, дорогой зять, по своему усмотрению, но и мне уж не откажи раз в недельку по работе съездить... Пока жених пребывает в шоке, тесть достает вторые ключи и говорит: «Живите с нами сколько хотите, а после нас все вам достанется». Жених возьми да и ляпни: «Я не понял, мы тут женимся или завещание зачитываем?» Посмеялись. Было неловко. © Nepridoomala / Pikabu
- Как-то подрабатывал на свадьбе. Помню, невеста разошлась и 2 часа просидела на коленях у какого-то парня. Она флиртовала с ним, а жених торчал один за главным столом с явным недоумением на лице. © Samhamwitch / Reddit
- На свадьбе моего двоюродного брата жених бросал подвязку невесты неженатым друзьям. Только, видимо, никто не хотел жениться, и подвязка 3 раза подряд падала на землю. И лишь потом какой-то нерешительный парень осторожно ее поднял... Невеста не смотрела ни на кого из них до конца вечера. © ManOnThePaperMoon / Reddit
- Батя рассказывал мне о свадьбе своего друга. Гуляла вся деревня тогда. Шумели так громко, что было слышно в соседнем поселке. А наутро к моему бате подходит тот самый друг, который жених, и спрашивает на полном серьезе: «Сань, а чей день рождения отмечали вчера?» Он напрочь забыл о том, что это вообще-то была его свадьба. © Палата № 6 / VK
- Какая свадьба без кражи невесты? Мою молодую жену украли и спрятали в мусорном баке у подъезда. 1995 год. Потом у меня было много вопросов. © Maxim Gorodin / Facebook
- Работала фотографом на свадьбе. У жениха было 2 детей от предыдущего брака. Меня попросили сделать снимок подружек невесты. Одна из женщин неловко стояла в стороне, и я позвала ее встать со всеми. К слову, одета она была в том же стиле, что и подружки невесты. Я подумала, что она просто стесняется. Тут в комнате наступила мертвая тишина, а невеста сказала: «Мы не хотим, чтобы она была на фото». Оказалось, это дама была бывшей женой жениха, и ей пришлось прийти, только чтобы проследить за дочкой. Одного не пойму: зачем было тогда просить ее одеться в одном стиле с подружками? © lilsebastian17 / Reddit
- Довелось быть на свадьбе, где шафер в поздравительной речи ненароком ляпнул, что в старших классах встречался с невестой. Это было очень неловко. © soaper410 / Reddit
- На свадьбе у моей университетской подруги меня не покидало ощущение, что с некоторыми гостями со стороны жениха что-то не так, но я не могла понять, что именно. И вот недавно мы узнали, что почти все гости со стороны жениха на самом деле были практически случайными людьми из интернета, которых он пригласил, чтобы ему не было совсем уж одиноко. © Палата № 6 / VK
- На свадьбе мой муж произносил тост о том, что влюбился с первого взгляда в мою улыбку. А когда я его в первый раз увидела, я пыталась не заржать над его ужасной футболкой. Но потом влюбилась в его чувство юмора, о чем и сказала в тосте, заметив краем глаза его нервный смешок. После свадьбы спросила, и оказалось, что перед свиданием он наизусть заучил те шутки, которые я репостила, чтобы не ударить в грязь лицом. © Палата № 6 / VK
- Невеста была настолько эгоцентричной, что заставила всех дожидаться ее на церемонии. Сотни людей стояли и потели под летним солнцем более часа. Ее тетя очень мягко напомнила ей об этом, а та устроила истерику: «Я чувствую, что все забывают, что это мой день!» К тому времени, когда она вышла, бедному жениху стало нехорошо — видимо, тепловой удар. Но невеста махнула рукой: «Да он просто драму разыгрывает!». © BigOldCar / Reddit
- У моего мужа второй брак. Так на первой свадьбе его дядя подарил им с невестой холодильник с условием, что после развода заберет обратно. И забрал. © Anna Nordstrand / Facebook
- На свадьбе был выкуп невесты со стишками вроде «За красивые ножки — 20 кг картошки», «За красивые глазки — 30 кг колбаски». А вы должны применить смекалочку и выкрутиться. Я видел это однажды, но запомнил навсегда. Потому что, когда мне было 5 лет, братья отдали меня в качестве «30 кг колбаски». © AntonBelyayev1 / Twitter
А какие истории со свадеб запомнились вам?
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