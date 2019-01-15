15 ехидных комментариев от тех, кто умеет сразить своими словами наповал
Что такого особенного нужно сказать, чтобы парой слов собрать пару тысяч лайков, знают те, чей комментарий никогда не затеряется на просторах интернета. Просто потому что «хрюковик», «вмордувинд» и «филиное куре» не могут не врезаться в память, как и австралийский град с ядом и полотенце, которое забывает обо всем.
Мы в AdMe.ru долго смеялись над очередными комментами, найденными в сети, а потом, конечно, решили показать их вам. Наслаждайтесь и все такое.
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А как бы вы прокомментировали развод Джеффа Безоса и водонепроницаемые носки?
Фото на превью Erikov / Pikabu