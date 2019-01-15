15 ехидных комментариев от тех, кто умеет сразить своими словами наповал

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Что такого особенного нужно сказать, чтобы парой слов собрать пару тысяч лайков, знают те, чей комментарий никогда не затеряется на просторах интернета. Просто потому что «хрюковик», «вмордувинд» и «филиное куре» не могут не врезаться в память, как и австралийский град с ядом и полотенце, которое забывает обо всем.

Мы в AdMe.ru долго смеялись над очередными комментами, найденными в сети, а потом, конечно, решили показать их вам. Наслаждайтесь и все такое.

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А как бы вы прокомментировали развод Джеффа Безоса и водонепроницаемые носки?

Фото на превью Erikov / Pikabu

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