15 ехидных комментариев от тех, кто умеет сразить своими словами наповал

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Что такого особенного нужно сказать, чтобы парой слов собрать пару тысяч лайков, знают те, чей комментарий никогда не затеряется на просторах интернета. Просто потому что «хрюковик», «вмордувинд» и «филиное куре» не могут не врезаться в память, как и австралийский град с ядом и полотенце, которое забывает обо всем.