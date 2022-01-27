15+ домашних животных, которые настолько хорошо научились копировать людей, что кажется, будто они вот-вот заговорят

Недаром говорят: «Домашние животные похожи на своих хозяев». Со временем питомцы так очеловечиваются, что даже начинают перенимать людские привычки: спят под одеялом, смотрят мультики и даже едят клубнику.

Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям от пользователей сети, на которых домашние животные больше походят на людей, чем на своих собратьев.

«Иногда мне кажется, что по характеру моя собака больше похожа на меня, чем я сама»

«Порой складывается ощущение, что он искренне считает себя человеком. Например, любит спать на животе, вытянув назад задние лапы»

«Когда собака в твоем свитере выглядит лучше, чем ты»

«На что это вы уставились?»

«Мой первый кот, который спит только под одеялом»

«Не каждый день встречаешь собаку, которая ест клубнику, грушевое пюре и смотрит мультики. Не собака, а любовь»

«Кот периодически так сидит со мной за столом во время завтрака»

«Он скейтбордист»

«Это я такой красивый? Обалдеть!»

«Моей собаке нравится ее диван-форт»

«Кот спит как человек, оттрубивший на работе все 5 смен»

«Моя собака сидит и наслаждается солнечными лучами»

«Мы уже на месте?»

«Мой кот спит с игрушкой»

«Сидит как человек»

«Вот как мой кот смотрит телевизор»

«Мой пес хорошо живет: спит в кукольном домике под одеялом на подушке. Что может быть лучше»

«Не поверил, когда увидел, что эта хитрюга использует зеркало для того, чтобы подглядывать за мной. Делает вид, что ей все равно, а сама украдкой следит»