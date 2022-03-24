15+ собак, которые как бы говорят: «Эй, человек, хорош грустить, лучше взгляни, как я могу»

Владельцы часто отпускают ехидные шуточки в адрес собаководов, уныло бредущих ранним утром в любую погоду по улице, чтобы выгулять любимую псинку. Жизнь с собакой и правда полна испытаний. Зато в ней есть еще и безграничное море радости.

Мы в AdMe.ru до сих пор не можем определиться, кто круче — кошки или собаки. В этот раз мы решили дать слово поклонникам лающих питомцев.

«Мой щенок всегда держит мистера Дака рядом. Это его личная терапевтическая утка»

«Готовим обед в гостях у друга. За нами наблюдают»

«Не могу перестать смотреть на это фото»

«Я пытаюсь работать, но этот парень так сильно меня отвлекает»

Кажется, этот парень уверен, что он маленькая ручная собачка

У каждого из нас есть друг, который портит наши фотки

Просто щенок и его ветка

«Этого мотылька нашла собака моего соседа»

«Вот что делает наша собака каждый раз, когда ему в наказание за плохое поведение говорят идти в свою комнату»

«Иногда мои губы застревают у меня в зубах»

Величественные пляжные собаки

«Потанцуем?»

Пара цирковых тюленей

100-процентный кот

Веселое трио

«Объем волосам может придать статическое электричество, вызванное копанием в куче одеял. Подпишитесь, чтобы получать больше профессиональных советов»