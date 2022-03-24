15+ собак, которые как бы говорят: «Эй, человек, хорош грустить, лучше взгляни, как я могу»
Владельцы часто отпускают ехидные шуточки в адрес собаководов, уныло бредущих ранним утром в любую погоду по улице, чтобы выгулять любимую псинку. Жизнь с собакой и правда полна испытаний. Зато в ней есть еще и безграничное море радости.
Мы в AdMe.ru до сих пор не можем определиться, кто круче — кошки или собаки. В этот раз мы решили дать слово поклонникам лающих питомцев.
«Мой щенок всегда держит мистера Дака рядом. Это его личная терапевтическая утка»
«Готовим обед в гостях у друга. За нами наблюдают»
«Не могу перестать смотреть на это фото»
- Возможно, эта собака — вампир. © hallmark1969 / Reddit
«Я пытаюсь работать, но этот парень так сильно меня отвлекает»
Кажется, этот парень уверен, что он маленькая ручная собачка
У каждого из нас есть друг, который портит наши фотки
Просто щенок и его ветка
«Этого мотылька нашла собака моего соседа»
«Вот что делает наша собака каждый раз, когда ему в наказание за плохое поведение говорят идти в свою комнату»
«Иногда мои губы застревают у меня в зубах»
Величественные пляжные собаки
«Потанцуем?»
Пара цирковых тюленей
100-процентный кот
Веселое трио
- Трио? Ох, точно! © Chibinonymous / Reddit
«Объем волосам может придать статическое электричество, вызванное копанием в куче одеял. Подпишитесь, чтобы получать больше профессиональных советов»
А у вас есть собака? Поделитесь с нами ее фото или крутой историей, связанной с вашим любимцем.
Фото на превью Piggy_Kf / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ собак, которые как бы говорят: «Эй, человек, хорош грустить, лучше взгляни, как я могу»
Поделиться этой статьёй