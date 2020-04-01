15+ доказательств того, что жизнь простого котика — это непрекращающаяся драма

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Быть котиком не так-то просто. Это только кажется, что главные обязанности домашнего пушистика — есть, спать и быть милым. На самом деле еще нужно бороться с людским непониманием и защищать свое право на личное пространство. Ну и экзистенциальные проблемы тоже никто не отменял.

AdMe.ru искренне сочувствует героям этой подборки и призывает каждого, у кого дома есть котик, незамедлительно его погладить.

Проснулся утром, понял, что опять никуда не надо, задумался над смыслом жизни

Твоя мордашка, когда ты просто хотел новый лоточек, а твой хозяин спустил все деньги на профессиональную фотосессию

Твой человек рассказывает всем, что ты любишь наряжаться, а тебе на самом деле просто лень возражать

Когда ты дикий зверь и хочешь кого-нибудь напугать, но все почему-то смеются

Язык уже устал объяснять, что коробочка должна быть открыта

Но это не то, что ты имел в виду

Человек принес в дом собаку, говорит странные слова вроде «передержка» и «временно», но план мести уже продуман

Ты, как всегда, ни в чем не виноват, но тебе опять не дали шанса объясниться

Когда люди в твоем доме понятия не имеют, что такое личное пространство

Очень хотелось на ручки. Выходил из положения, как мог

Когда твоему человеку нечем заняться, страдаешь все равно ты

Когда ты очень хочешь поиграть, а твой хозяин ничего не замечает, потому что опять уткнулся в свою коробочку. А ведь в нее даже не залезть!

Люди опять ворчали, что твоя шерсть везде, и они как будто не понимают, что тебе с этим жить

Играла с одеялком. Запуталась и проиграла

Когда вернулся домой поздно, в 4:00, и осознал, что твои люди опять уснули в 23:00 и тебя никто не ждет

Хозяин опять вынуждает тебя играть чужие роли, а ты просто хочешь быть собой и мечтаешь о простом — покушать, поспать и мышке

А какие невзгоды приходится переживать день за днем вашему коту? Что расстраивает его особенно сильно?