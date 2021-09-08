15 доказательств того, что работникам офиса должны выдавать годовой запас валерьянки

Стандартный рабочий день длится 8 часов, но с полной отдачей мы можем сосредоточиться на деле дай бог половину этого времени. А потом наш мозг начинает отвлекаться на все подряд: видео в YouTube, шутки с коллегами, пасьянс — в общем, как может противится труду. Именно поэтому на свет появляется так много историй о том, как народ сходит с ума от безделья.

Мы в AdMe.ru уверены, что проделки офисных работников давно уже пора квалифицировать как отдельный жанр народного творчества и номинировать на денежные премии. А в бонусе докажем, что для некоторых перекладывание бумажек в офисе — это призвание.

У нас четверг является официальным днем ненависти: можно хамить, язвить и признаваться в ненависти друг другу. А пятница назначена официальным днем любви. © Владимир Смелов / Facebook

Работала в офисе. Все друг у друга на виду. Начальник моего отдела, молодой и симпатичный парень, постоянно ковырялся в носу. Клавиатура, мышь, стол были покрыты слоем козявок. Взять что-то с его стола — табу! Самое страшное для нас было, когда приходилось садиться за его комп и заходить в программу от имени администратора. На человека, которому не повезло, все смотрели с такой жалостью, а потом этот несчастный уходил мыть руки минут на 30. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Мною в офис на подоконник был доставлен горшок с семенами помидоров черри. Не потому, что я садовод, а просто было интересно наблюдать за его ростом и иногда хрумкать эти помидорки. Росли больше года, пока одна коллега не решила, с ее слов, «проредить корни». © Al de / AdMe

Когда босс отсутствует, люди могут потратить несколько часов на обсуждение глупостей. Все началось с того, что один из наших коллег сказал:

— Я устал от этих цен на бензин. Думаю, мне лучше купить лошадь и приехать в офис на ней. — Но в таком случае ты не получишь компенсацию за транспортное средство. Ставки фиксированные, и для лошади ее нет.

— Тогда мы будем бастовать! Кто присоединится ко мне в забастовке?

Около 10 человек подняли руки. Это интересное обсуждение длилось не менее часа! © Vijaya Lakshmi / Quora

«Когда работаешь в офисе. Конец рабочего дня».

Я пошел в кладовку за кофе и встретил там нашего нового сотрудника, который только что устроился к нам на работу. Парень разносил кофе по офису. Я спросил, куда он собирается отправиться отдыхать. Он сказал, что не может уйти, так как только что вышел и не может пока брать отпуск. Я пошутил, что в первые 2 недели мая в офисе будут каникулы, потому что очень жарко и людям в таких условиях крайне сложно работать. Его глаза загорелись, он сказал: «Это круто, тогда навещу маму!» Разговор состоялся в апреле, и я быстро забыл об этом. А 1 мая выяснилось, что новичок принял на веру мои слова и сказал, что собирается уйти на каникулы до 15 мая. Когда его спросили, почему он так решил, тот ответил, что это я ему сказал. Короче, он получил свои выходные, а я всю неделю разносил кофе вместо него. © Sameer Athalye / Quora

У мужа на работе на Рождество проводят традиционный конкурс костюма. Одни надевают национальную одежду, другие ваяют смешной костюм. А в позапрошлом году его начальник, сдержанный дядька, по происхождению ирландец, внезапно пришел в шлеме с рогами, в серебряной тунике и с голыми ногами, в туфлях на самодельной 15-сантиметровой платформе и с каким-то трезубцем в руках. Симбиоз супергероев. Он, конечно, получил главный приз. © Inspiration / AdMe

Начали переписываться на окнах с офисом по соседству. Выглядело это так. Моя коллега в шутку приклеила на окно лист бумаги с надписью: «Привет, улыбнись». На следующий день в офисе напротив появилась ответочка — лист со смайликом «:-)». Мы зарядились хорошим настроением от этого и начали так переписываться с ребятами — желать хорошего дня, спрашивать, как дела, и все такое. Сегодня в окне напротив появилась фраза: «Пошли тусить после работы?» Идем зажигать с классными ребятами. Надеюсь, это станет началом клевой дружбы. © Палата № 6 / VK

На моей старой работе в холодильнике у самой стеночки стояла банка с крабовым салатом. Появилась она еще задолго до того, как я туда устроился. За 3 года банка стала чем-то вроде неотъемлемого атрибута этого холодильника. Раз хозяина у нее не было, никто не считал себя обязанным это выкидывать. До того момента, пока не появились практиканты, которые, получив разрешение зачистить холодильник от еды, вскрыли эту банку. Вонь, которая моментально заполнила весь этаж, была неописуемой. До сих пор не могу вспомнить что-то более вонючее в своей жизни. © Kerhan / Pikabu

На работе стоит холодильник, которым пользуются человек 25. Полезная в хозяйстве вещь, но никто не хочет его мыть. Периодически в нем забывают навсегда свои продукты. Умиляют оставленные в пластиковых контейнерах гарниры: гречка или рис. То есть мясо съел, а гречку потом доем? Так вот, «потом» не бывает никогда. Часто оставляют еды на 2 чайные ложки, и все это плесневеет. Удивила как-то зеленая лужа внутри холодильника. Оказалось, что это оставленные кем-то огурцы перешли из твердого в желеобразное состояние. © PolAnd1962 / Pikabu

Компания, в которой я работал, имела очень старый веб-сайт. И вот они назначили новую команду по персоналу, чтобы привнести свежую струю. Они завели рубрику под названием «Знаете ли вы?», которая была включена в еженедельную рассылку электронной почты. Глава отдела кадров очень быстро забыл про эту инициативу и забросил ее. Однажды, войдя в систему, я случайно наткнулся на этот раздел и написал саркастичную статью в стиле: «Знаете ли вы о разделе „Знаете ли вы?“ на нашем веб-сайте?» А потом разместил ее и пошел выпить чашку чая перед перерывом. Вскоре я понял, что об этой статье говорили уже несколько человек. Оказалось, что письмо было отправлено по электронной почте каждому сотруднику компании и имело подпись: «Спасибо, команда HR». © John K.G / Quora

Сидим с коллегами на улице, едим и разговариваем. Рядом с моим лицом пролетает птица, и сразу после этого что-то плюхается мне на голову. Я решила, что, вероятно, это был жук, потому что все это время со мной разговаривал начальник, но никак не комментировал. И тут-то он говорит: «Это птица была». «Я что, все это время с птицей на голове сидела, и вы мне не сказали?» «Да она маленькая была», — говорит коллега. © dran_nick / Twitter

Работаю сисадмином в офисе на 300 человек. Недавно шеф поручил сделать так, чтобы в туалете связь еле ловила. Объяснил: «Пусть в свои телефоны втыкают на кухне, если уж на рабочем месте стыдно». Хотя ему все равно, если вся нужная работа делается. Но задрали уже занимать кабинки по 20 минут! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

«Вот так сижу работаю в субботу и смотрю аниме в офисе один».

У нашего коллектива натянутые отношения с начальницей. У нее ужасный характер, сложные задачи, постоянные придирки ко всем. Решили мы попытаться ее задобрить. Устроили для нее в офисе большой праздник, вкусняшек накупили разных, еды заказали. Она вся расцвела! Начала благодарить каждого, мы дружно сидели и болтали. Уже подумали, что у нас все получилось и это первый шаг к сближению. Но тут она доедает последний ролл, облизывается и начинает орать на всех, чтобы мы возвращались к работе. Миссия провалена. © Палата № 6 / VK

Все знают о том, что я частенько отпускаю шуточки и люблю смешить своих коллег, ведь что может быть лучше веселой и счастливой рабочей атмосферы? Когда я не хожу на работу, все это сразу замечают, потому что в офисе становится очень тихо. Однажды во время обеда я в шутку спрятала банан своей коллеги. И она внезапно доложила обо мне и подала отчет о происшествии в наш отдел кадров — меня отстранили от работы на 12 дней. © Khay Mena / Quora

У нас на работе в женском туалете висело объявление примерно следующего содержания: «Уважаемые дамы! Просим не спускать в унитаз золотые кольца, серьги, колье с драгоценными камнями, пачки денег и прочие не нужные больше вам вещи. Они засоряют сантехнику. Администрация». © Jamaica.vrn / Pikabu

Бонус

Мой брат — городской мальчик, тяжелее стакана ничего не поднимал. Окончил институт, полгодика поработал и заявил, что устал от всего этого и хочет работать на земле. Уехал в экопоселение, занялся сельским хозяйством. Вкалывал как проклятый, а потом половина посаженного не взошла. Из того, что взошло, часть сгорела от палящего солнца и часть погибла от засухи, кур передушил хорек, а часть собранного урожая сгнила в подвале. Брат вернулся в офис и уже 5 лет с таким удовольствием «перекладывает бумажки», что даже завидно. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK