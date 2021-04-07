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15+ доказательств того, что на собеседовании может произойти все что угодно

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Бывают собеседования обычные, когда все идет по стандартной схеме, а бывают курьезные, когда логика и здравый смысл покидают участников встречи. Наверняка у каждого найдется история, в которой без юмора и неадекватности не обошлось, зато осталась байка, которую можно рассказывать друзьям и знакомым.

Мы в AdMe.ru и сами не раз ходили на собеседования, так что некоторые истории из сегодняшней подборки знакомы нам не понаслышке. Надеемся, они поднимут вам настроение, и может быть, напомнят о ваших приключениях во время поиска работы.

  • Как-то пришла на собеседование. Захожу в кабинет. Не успела присесть, а учредитель мне:— Ну рассказывай!
    — Что рассказывать? — опешила я.
    А он мне с ухмылкой:
    — Стишок!
    Ну я не растерялась и громко так, с выражением:
    — Я нашла себе жука.
    На большо-о-ой ромашке!
    Не хочу держать в руках,
    Пусть лежит в кармашке!
    Поржали вместе. На работу взял. До сих пор там работаю и счастлива. © Подслушано / Ideer

  • Был случайным свидетелем того, как соискатели проходили собеседование на моем последнем месте работы.
    — Где вы видите себя через 5 лет?
    — На работе. © HelloTashey / Reddit

  • Работаю в кадровом агентстве. Приходит кандидат, перед собеседованием просит показать, где уборная. Коллега провожает его и на автомате говорит: «Проходите, присаживайтесь, я сейчас к вам подойду!» © Подслушано / Ideer

  • Моя подруга шла на собеседование, и так получилось, что ее по дороге ужалила оса. И не куда-нибудь, а в лицо (в волосах запуталась). Лицо распухло, а подруга как ни в чем не бывало пришла на собеседование. Одного глаза вообще не видно! И сказала, что до встречи с осой выглядела получше, но если они не хотят проводить с ней такой собеседование, то можно перенести. И ее сразу взяли. Сказали, что уж если она даже в таком виде пришла, значит, человек ответственный, а им как раз таких и надо. © Подслушано / Ideer

  • На собеседование пришел парень, который, увидев меня, подумал, что я секретарша, и попросил сделать кофе. Я решила ничего не объяснять, зашла в переговорку с чашкой для него, села. И тут мой босс представил меня как начальницу отдела, в котором он мог бы работать. © etoproIetariat / Twitter

  • Пошла на собеседование. Костюм юбочный, каблуки, все дела. Туфли неудобные были. Раз пять по дороге ногу подворачивала. Короче, при входе в кабинет начальника отдела кадров ка-а-ак навернулась! Он помог встать, долго ржал и сказал: «Я вашу кандидатуру поддержу! И спасибо вам, а то настроение было ни к черту!» Без единого вопроса. © Подслушано / Ideer

  • Долго и безуспешно искала работу. В очередной раз пришла по объявлению. И в очередной раз заставили заполнять анкету. Разозлилась и заполнила в стиле жесткого стеба. Менеджер просмотрела по диагонали все анкеты, хмыкнула и пошла в кабинет директора. В итоге всем сказали стандартное «мы вам перезвоним», а меня попросили зайти к директору. После еще более жесткого стеба на пару с директором была принята и проработала там 5 лет. © Виктория Сергеева-Филиппова / Facebook

  • «Если бы вы могли быть супергероем, кем бы вы были и почему?» — первый вопрос на интервью, который застал меня врасплох. Я ответил «Бэтменом», что привело к 15-минутному обсуждению фильмов. Совершенно очевидно, что это помогло мне получить работу. © Nafes / Reddit

  • Пришла девушка на вакансию горничной в отель. Спрашивает, увидев моего шефа:
    «А у вас что, директор мужчина?»
    Я утвердительно отвечаю.
    Она: «А он на вас кричит?»
    Я в замешательстве: как ответить на такой вопрос? И дальше следует ее объяснение: «Просто я не могу работать, если мужчина директор, я такая ранимая! Такая ранимая! Если только крикнет, я в обморок упаду!» © Anna Potri / Facebook

  • Проходила собеседование. Повели меня к генеральному. Вхожу туда, а в кабинете: гендир, 2 зама, 2 начальника отдела. Ну я и ляпнула что-то типа «Вот это да! Даже страшно стало!». Они заржали и сказали, что я принята, по резюме им подхожу, а остальное — в процессе. © Наталья Нерослова / Facebook

  • Помню свое самое короткое собеседование.
    — Это что? — тычет пальцем в схему.
    — Ну резистор.
    — А там что играет? — тычет в мой плеер.
    — Дорзы.
    — Ну в понедельник в 8 с документами.
    Реально меньше минуты устраивался. © fyrfyrfyrkolo / Pikabu

  • Меня наконец пригласили на работу мечты. Прихорошившись, захожу в кабинет на собеседование и, дабы показать уверенность в своих действиях, беру конфетку в вазочке, стоящей на столе. На свое удивление и на удивление директора компании. Он смотрит на меня, а я — на него, не зная, какие действия предпринять. Оказалось, что в вазочке были не конфетки, а декоративные камушки. © Подслушано / Ideer

  • Работаю рекрутером и в последнее время часто провожу собеседования по скайпу, так как персонал подбираем по всей стране. Когда кандидат проходит собеседование из дома, довольно часто в кадр лезут котейки, которые так и требуют внимания. Очень забавно наблюдать за брутальным бородатым программистом, который поглаживает котейку или пытается тому объяснить, что не надо мешать, он занят. © Подслушано / Ideer

  • Недавно сходила на собеседование. Спросили, кто я по знаку зодиака. Услышав, что Лев, сказали, что все со мной понятно, потому что у них работает Лев и они им не очень довольны. © Ангелина Кукушкина / Facebook

Поделитесь и вы забавной историей, которая произошла с вами на собеседовании.

Фото на превью Подслушано / Ideer
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