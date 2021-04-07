15+ доказательств того, что на собеседовании может произойти все что угодно

Как-то пришла на собеседование. Захожу в кабинет. Не успела присесть, а учредитель мне:— Ну рассказывай! — Что рассказывать? — опешила я. А он мне с ухмылкой: — Стишок! Ну я не растерялась и громко так, с выражением: — Я нашла себе жука. На большо-о-ой ромашке! Не хочу держать в руках, Пусть лежит в кармашке! Поржали вместе. На работу взял. До сих пор там работаю и счастлива. © Подслушано / Ideer

Моя подруга шла на собеседование, и так получилось, что ее по дороге ужалила оса. И не куда-нибудь, а в лицо (в волосах запуталась). Лицо распухло, а подруга как ни в чем не бывало пришла на собеседование. Одного глаза вообще не видно! И сказала, что до встречи с осой выглядела получше, но если они не хотят проводить с ней такой собеседование, то можно перенести. И ее сразу взяли. Сказали, что уж если она даже в таком виде пришла, значит, человек ответственный, а им как раз таких и надо. © Подслушано / Ideer