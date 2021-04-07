15+ доказательств того, что на собеседовании может произойти все что угодно
Бывают собеседования обычные, когда все идет по стандартной схеме, а бывают курьезные, когда логика и здравый смысл покидают участников встречи. Наверняка у каждого найдется история, в которой без юмора и неадекватности не обошлось, зато осталась байка, которую можно рассказывать друзьям и знакомым.
Мы в AdMe.ru и сами не раз ходили на собеседования, так что некоторые истории из сегодняшней подборки знакомы нам не понаслышке. Надеемся, они поднимут вам настроение, и может быть, напомнят о ваших приключениях во время поиска работы.
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Как-то пришла на собеседование. Захожу в кабинет. Не успела присесть, а учредитель мне:— Ну рассказывай!
— Что рассказывать? — опешила я.
А он мне с ухмылкой:
— Стишок!
Ну я не растерялась и громко так, с выражением:
— Я нашла себе жука.
На большо-о-ой ромашке!
Не хочу держать в руках,
Пусть лежит в кармашке!
Поржали вместе. На работу взял. До сих пор там работаю и счастлива. © Подслушано / Ideer
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Был случайным свидетелем того, как соискатели проходили собеседование на моем последнем месте работы.
— Где вы видите себя через 5 лет?
— На работе. © HelloTashey / Reddit
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Работаю в кадровом агентстве. Приходит кандидат, перед собеседованием просит показать, где уборная. Коллега провожает его и на автомате говорит: «Проходите, присаживайтесь, я сейчас к вам подойду!» © Подслушано / Ideer
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Моя подруга шла на собеседование, и так получилось, что ее по дороге ужалила оса. И не куда-нибудь, а в лицо (в волосах запуталась). Лицо распухло, а подруга как ни в чем не бывало пришла на собеседование. Одного глаза вообще не видно! И сказала, что до встречи с осой выглядела получше, но если они не хотят проводить с ней такой собеседование, то можно перенести. И ее сразу взяли. Сказали, что уж если она даже в таком виде пришла, значит, человек ответственный, а им как раз таких и надо. © Подслушано / Ideer
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На собеседование пришел парень, который, увидев меня, подумал, что я секретарша, и попросил сделать кофе. Я решила ничего не объяснять, зашла в переговорку с чашкой для него, села. И тут мой босс представил меня как начальницу отдела, в котором он мог бы работать. © etoproIetariat / Twitter
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Пошла на собеседование. Костюм юбочный, каблуки, все дела. Туфли неудобные были. Раз пять по дороге ногу подворачивала. Короче, при входе в кабинет начальника отдела кадров ка-а-ак навернулась! Он помог встать, долго ржал и сказал: «Я вашу кандидатуру поддержу! И спасибо вам, а то настроение было ни к черту!» Без единого вопроса. © Подслушано / Ideer
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Долго и безуспешно искала работу. В очередной раз пришла по объявлению. И в очередной раз заставили заполнять анкету. Разозлилась и заполнила в стиле жесткого стеба. Менеджер просмотрела по диагонали все анкеты, хмыкнула и пошла в кабинет директора. В итоге всем сказали стандартное «мы вам перезвоним», а меня попросили зайти к директору. После еще более жесткого стеба на пару с директором была принята и проработала там 5 лет. © Виктория Сергеева-Филиппова / Facebook
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«Если бы вы могли быть супергероем, кем бы вы были и почему?» — первый вопрос на интервью, который застал меня врасплох. Я ответил «Бэтменом», что привело к 15-минутному обсуждению фильмов. Совершенно очевидно, что это помогло мне получить работу. © Nafes / Reddit
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Пришла девушка на вакансию горничной в отель. Спрашивает, увидев моего шефа:
«А у вас что, директор мужчина?»
Я утвердительно отвечаю.
Она: «А он на вас кричит?»
Я в замешательстве: как ответить на такой вопрос? И дальше следует ее объяснение: «Просто я не могу работать, если мужчина директор, я такая ранимая! Такая ранимая! Если только крикнет, я в обморок упаду!» © Anna Potri / Facebook
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Проходила собеседование. Повели меня к генеральному. Вхожу туда, а в кабинете: гендир, 2 зама, 2 начальника отдела. Ну я и ляпнула что-то типа «Вот это да! Даже страшно стало!». Они заржали и сказали, что я принята, по резюме им подхожу, а остальное — в процессе. © Наталья Нерослова / Facebook
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Помню свое самое короткое собеседование.
— Это что? — тычет пальцем в схему.
— Ну резистор.
— А там что играет? — тычет в мой плеер.
— Дорзы.
— Ну в понедельник в 8 с документами.
Реально меньше минуты устраивался. © fyrfyrfyrkolo / Pikabu
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Меня наконец пригласили на работу мечты. Прихорошившись, захожу в кабинет на собеседование и, дабы показать уверенность в своих действиях, беру конфетку в вазочке, стоящей на столе. На свое удивление и на удивление директора компании. Он смотрит на меня, а я — на него, не зная, какие действия предпринять. Оказалось, что в вазочке были не конфетки, а декоративные камушки. © Подслушано / Ideer
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Работаю рекрутером и в последнее время часто провожу собеседования по скайпу, так как персонал подбираем по всей стране. Когда кандидат проходит собеседование из дома, довольно часто в кадр лезут котейки, которые так и требуют внимания. Очень забавно наблюдать за брутальным бородатым программистом, который поглаживает котейку или пытается тому объяснить, что не надо мешать, он занят. © Подслушано / Ideer
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Недавно сходила на собеседование. Спросили, кто я по знаку зодиака. Услышав, что Лев, сказали, что все со мной понятно, потому что у них работает Лев и они им не очень довольны. © Ангелина Кукушкина / Facebook
Поделитесь и вы забавной историей, которая произошла с вами на собеседовании.