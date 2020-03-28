15 доказательств того, что на каждой работе есть место неожиданным поворотам сюжета

Я разрабатывал AirDrop для макбука на версии 2008 года. В конце концов, чтобы вытащить больше денег с клиентов, начальство сказало нам, что AirDrop должен быть совместимым только с ноутбуками 2009 года выпуска (хотя на модели 2008-го все работало бы прекрасно!). © lnx64

Мой дядя работал на NASA, когда я был маленьким. Во время программ «Меркурий» и «Аполлон» он начал брать обеды на работу, а затем приносить их домой. Как выяснилось, его «обедом» был гироскоп для космических капсул. Видимо, руководство решило, что самое безопасное место для него было в ланч-боксе дома у сотрудника. © Bman74