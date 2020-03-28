15 доказательств того, что на каждой работе есть место неожиданным поворотам сюжета
Мы все иногда подозреваем, что в некоторых кафе упавшую на пол еду не выбрасывают, а в меню есть хитрые позиции, которые позволяют содрать побольше денег с клиента. Кто-то на работе пишет письма только капслоком, кого-то не узнают без очков, а кто-то разговаривает с хлебом. Такие подробности, которые рассказывают непосредственно сами работники, позволяют по-другому взглянуть на привычные профессии и заодно посмеяться вместе с авторами над комичностью некоторых из них.
Мы в AdMe.ru вспомнили и о своих необычных случаях в череде рабочих будней, а лучшие перлы пользователей покажем в этой статье.
- Когда-то я работал в ресторане. Там в меню был «чай» за 100 рублей и «ПРОСТО чай» за 300 рублей. Разницы не было никакой. Просто когда заходили высокомерные дамочки и говорили: «Нам просто чай, мы есть не хотим», им пробивали «ПРОСТО чай» за 300. © trusymedvedeva
- У меня появился клиент, который пишет длинные (2 листа А4) письма только капслоком и очень сильно обижается на то, что мы ему отвечаем обычным человеческим текстом. Говорит: «А почему не капслок?» © eto_prekrasno
- На работе лишили премии за месяц за то, что при разговоре с клиентом я закатила глаза. Я работаю оператором кол-центра. © Podslyshano / Twitter
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Подрабатывал на автомойке. Когда клиент заказывал пылесос, все сотрудники пытались переложить это на других, а я всегда рвался. Вы даже не представляете, сколько денег и какими купюрами теряется под и между сиденьями! За смену до 30 тысяч выходило иногда. © Podslyshano / Twitter
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Я как-то работал строителем дома Мадонны в Нью-Йорке. Когда у нас с коллегами был перерыв на кофе, прохожие часто спрашивали у нас, чей это дом. Но мы подписали соглашение о неразглашении и поэтому не могли никому ничего рассказать. © forlornmate
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Я кондитер. Когда пеку хлеб, разговариваю с ним как с мудрым старцем на протяжении всего процесса. Если не разговариваю, то может даже и не подняться, хотя ингредиенты будут взвешены до грамма и условия будут идентичны. © Podslyshano / Twitter
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Я разрабатывал AirDrop для макбука на версии 2008 года. В конце концов, чтобы вытащить больше денег с клиентов, начальство сказало нам, что AirDrop должен быть совместимым только с ноутбуками 2009 года выпуска (хотя на модели 2008-го все работало бы прекрасно!). © lnx64
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Мой дядя работал на NASA, когда я был маленьким. Во время программ «Меркурий» и «Аполлон» он начал брать обеды на работу, а затем приносить их домой. Как выяснилось, его «обедом» был гироскоп для космических капсул. Видимо, руководство решило, что самое безопасное место для него было в ланч-боксе дома у сотрудника. © Bman74
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Все мои истории связаны с производством фильмов, и в них нет ничего особо пикантного, но в память особенно врезалось то, что Джессика Честейн получает абсолютно все, что захочет, и тогда, когда захочет. © bigcig
- Работаю в зоопарке. Каждое утро на пятиминутке директор устраивает перекличку по отделам, на которой можно услышать:
— Зайцы?
— Здесь!
— Обезьяны?
— Здесь.
— Слоны?
— Здесь! © Podslyshano / Twitter
- Проходил собеседование на должность менеджера в одном кафе. Там мне сказали, что, если еда падает на пол, нужно ее подобрать, а после смешать со свежими продуктами. Я ушел с этого собеседования и больше никогда не ел в сети этих кафе. © HumanlyCapable
- Поскольку клиницисты видят меня преимущественно за работой (в средствах индивидуальной защиты), то для того, чтобы спокойно пройти по территории, не отвечая на вопросы «А что на вскрытии или в биопсии у такого-то?», мне достаточно снять очки. Гарантия анонимности. © sitovskaya
Расскажите нам свои пикантные или просто веселые истории о работе, которые смогут поднять другим настроение!
Фото на превью HumanlyCapable / Reddit