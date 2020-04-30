15 + доказательств того, что беременность добавляет очарования всем животным (Даже скорпионам)
Ожидание малыша — всегда нелегкое бремя как для людей, так и для животных, и насекомых. Глядя на некоторые фотографии из нашей статьи, просто чувствуешь некую связь между всеми будущими мамочками мира. И даже папочками — вы знали, что у морских коньков именно самцы вынашивают потомство? Как это выглядит, увидите в конце статьи.
Мы в AdMe.ru считаем, что, несмотря на все хлопоты, беременность — волшебное время. И наши фотографии — прямое тому подтверждение.
Когда внезапно осознаешь, что будешь мамой
А беременная скорпионша не так уж и страшна на вид
Самка морского слона явно чем-то встревожена
А вот тут наоборот — 3 беременные морские львицы мирно отдыхают
Да, аппетит у будущей мамы ого-го
И горилла тоже не прочь перекусить чем-то вкусненьким
Беременная самка суриката не теряет бдительности
Интересно, а грациозность все равно остается?
А у слоних период беременности длится около 2 лет
Сколько всего в этом взгляде
Так и тянет потискать
Ох уж это пузико
Темно-синие карликовые креветки выглядят космически невероятно
Само очарование
Ну почему морские свинки такие милые?
Так и хочется погладить животик
Беременные морские коньки. Самцы
Может, и у вас есть фотографии ваших беременных питомцев? Покажите их нам.
Фото на превью shutterstock