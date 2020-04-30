15 + доказательств того, что беременность добавляет очарования всем животным (Даже скорпионам)

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Ожидание малыша — всегда нелегкое бремя как для людей, так и для животных, и насекомых. Глядя на некоторые фотографии из нашей статьи, просто чувствуешь некую связь между всеми будущими мамочками мира. И даже папочками — вы знали, что у морских коньков именно самцы вынашивают потомство? Как это выглядит, увидите в конце статьи.

Мы в AdMe.ru считаем, что, несмотря на все хлопоты, беременность — волшебное время. И наши фотографии — прямое тому подтверждение.

Когда внезапно осознаешь, что будешь мамой

А беременная скорпионша не так уж и страшна на вид

Самка морского слона явно чем-то встревожена

А вот тут наоборот — 3 беременные морские львицы мирно отдыхают

Да, аппетит у будущей мамы ого-го

И горилла тоже не прочь перекусить чем-то вкусненьким

Беременная самка суриката не теряет бдительности

Интересно, а грациозность все равно остается?

А у слоних период беременности длится около 2 лет

Сколько всего в этом взгляде

Так и тянет потискать

Ох уж это пузико

Темно-синие карликовые креветки выглядят космически невероятно

Само очарование

Ну почему морские свинки такие милые?

Так и хочется погладить животик

Беременные морские коньки. Самцы

Может, и у вас есть фотографии ваших беременных питомцев? Покажите их нам.