15+ девушек, которые сделали маникюр, и реальность переплюнула все ожидания

Порой приходит девушка на маникюр и уже не знает, какой дизайн хочет — все перепробовала. А вот героиням сегодняшней подборки такое состояние явно не знакомо — они черпают вдохновение для нейл-арта повсюду: из любимых книг и временных эпох, а кто-то берет за основу простые вещи вроде кукурузы.

Мы в AdMe.ru представляем на ваш суд идеи для маникюра от простых пользователей. Кажется, что полет фантазии тут может быть действительно безграничен. А в конце мы оставили несколько бонусов, один из которых докажет, что даже сломанный ноготь можно удачно вписать в дизайн.

1. Классический черный маникюр с небольшим акцентом

2. «Мои ногти слишком короткие, но очень хотелось какой-то дизайн, поэтому я нарисовала этого парня»

3. «Сделала ногти на день рождения»

4. «Муж выбирал цвета»

5. «Как вам мои ногти в стиле ретро?»

6. «Вдохновилась витражами»

7. Акварельные дни и магнетические ночи

8. Маникюр ассоциируется с океаном

9. Платье в клубничку, а ногти в тыковку

10. «Нашла потрясающего мастера по маникюру»

11. «Мои ногти слишком кукурузные?»

12. «Решила отдохнуть от „элегантного“ маникюра»

13. «Как вам эти соты?»

14. «Попробовала сделать дизайн ногтей. Не идеально, но зато довольно мило»

15. «Мой милый ежик»

16. «Вдохновилась тепловыми картами»

17. «Кому-нибудь нравится эстетика аркад 90-х?»

18. Ногти в стиле Слизерина

Бонус № 1: «Вот какие получаются ноготки спустя месяц обучения»

Бонус № 2: когда жизнь подсовывает тебе сломанный ноготь, делай правильный дизайн