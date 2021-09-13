15+ человек, у которых очень своеобразное мышление, но в этом и заключается их шарм

Нестандартное мышление помогает делать мир разнообразнее — не зря это качество так ценят работодатели. Человек, у которого в голове собственная самобытная вселенная, способен на многое: убрать игрушки так, чтобы привести в восторг весь Twitter; найти достойную кандидатуру для того, чтобы подносить кольца молодоженам; да и просто, в конце концов, порадовать пользователей сети.

Мы в AdMe.ru любим людей, чей образ мышления отличается от мировоззрения большинства, и посвящаем им очередную подборку.

1.

«Отсутствие „вида из окна“ как преимущество при продаже квартиры».

2.

Его выбрали подносить кольца на свадьбе, и он очень серьезно отнесся к своей миссии.

3.

Вопрос: «Что закончилось в 1896 году?» Ответ: «1895-й».

4.

Работала продавцом в магазине ковров. Чаще всего люди подбирали ковер или напольное покрытие под цвет мебели, интерьера, штор, обоев и так далее. Но однажды пришла пара, которая подбирала себе ковер под цвет... кота. © Ideer

5.

6.

«Импровизировать. Приспособляться. Преодолевать».

7.

Моя дочь (5 лет) неожиданно задала вопрос, который ввел меня в ступор:

— А почему нет кошачьего корма со вкусом мыши? © Decembrisst / Говорят дети

8.

Он есть! Кошачий корм со вкусом мыши! Вернее, 100%-я мышатина. Но боюсь заказывать: вдруг коту не понравится и придется самой есть. © Tigreska / Pikabu

9.

«Как вообще детям приходит в голову засовывать игрушки в такие места?»

10.

«Иду я, значит, и в полутьме обращаю внимание на клумбу, что выше остальных, которой не было раньше. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это вовсе и не клумба. Хорошо, когда есть воображение и много свободного времени».

11.

12.

Тортик на 1-й день рождения ребенка.

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14.

«Трон из монтажной пены. Я, конечно, многое видел на стройке, но такое — впервые».



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16.

«Попробуй радугу! Хотя бы один ее цвет».