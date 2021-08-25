15+ человек, у которых мозг работает на 110 %, когда того требуют обстоятельства
Одно время бытовал миф, будто мы используем только 10 % от возможностей своего мозга. Однако для того, чтобы понять, что это неправда, не нужно обращаться даже к ученым. Достаточно взглянуть на людей, которые в определенных жизненных обстоятельствах могут задействовать все свои извилины до последней.
Мы в AdMe.ru всегда готовы снять шляпу перед людьми, которым в сообразительности не откажешь. И 15+ героев нашей сегодняшней подборки не исключение.
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* Сталкерить — следить за человеком в социальных сетях, не вступая в личный контакт.
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Часто ли вы сами себя удивляете своей смекалистостью? Есть ли у вас история, которой самое место в этой подборке?
Фото на превью _hey_mammy / Twitter
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