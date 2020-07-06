15 человек, которых сложно удивить советами, потому что они за свою жизнь повидали всякое

Иногда, чтобы решить свои проблемы, мы готовы сделать все что угодно, в том числе по совету знакомых или незнакомых людей. Каждый из нас хотя бы раз забивал в Google что-то вроде «как избавиться от катышков» или «как нарисовать картину».

Мы в AdMe.ru точно знаем, что в интернете есть куча полезных подсказок, которые помогут сэкономить деньги и время. Но к некоторым рекомендациям нужно относиться с осторожностью, чтобы не попасть в странные ситуации, как герои этой подборки. А в том, что в сети встречаются ценные советы, позволит убедиться бонус.

Художник от Бога

Домашний хлеб будет вкуснее, если тесто постоит ночь в холодильнике

Такие рекомендации — на вес золота

Ну раз посоветовали...

«Кормить оленей — это весело», — говорили они

Вот и верь рекомендациям из интернета

«Друг порекомендовал своего тестя как суперустановщика дверей. Заплатил кучу денег, пришел, а тут так»

«Болела рука. Подруга велела приложить примочку из настойки трав, которую она сделала сама. Вот результат»

Узнали себя?

«В доме завелась мышь. По совету подруги принесла кошку. Мышь так и бегает, а вот хомячок таинственно пропал»

Говорят, что врач плохого не посоветует

«Поехали в командировку. Знакомая посоветовала гостиницу „суперлюкс“, ₽ 3 500 за ночь. Столько денег мы заплатили за это»

«Мой парень по рекомендациям из интернета пытался сделать такую елку. Вышло то, что вышло»

«Коллега дала промокод, чтобы воспользоваться услугами клининговой компании ее мамы. Вот так мне „отполировали“ мебель какой-то лютой химией. Бесплатный сыр... Ну вы знаете»

Бонус: чтобы в ванной комнате был порядок, нужно всего лишь...