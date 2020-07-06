AdMe

15 человек, которых сложно удивить советами, потому что они за свою жизнь повидали всякое

3521142
2k

Иногда, чтобы решить свои проблемы, мы готовы сделать все что угодно, в том числе по совету знакомых или незнакомых людей. Каждый из нас хотя бы раз забивал в Google что-то вроде «как избавиться от катышков» или «как нарисовать картину».

Мы в AdMe.ru точно знаем, что в интернете есть куча полезных подсказок, которые помогут сэкономить деньги и время. Но к некоторым рекомендациям нужно относиться с осторожностью, чтобы не попасть в странные ситуации, как герои этой подборки. А в том, что в сети встречаются ценные советы, позволит убедиться бонус.

Художник от Бога

15 человек, которых сложно удивить советами, потому что они за свою жизнь повидали всякое
© pirozhenshchina / Twitter

Домашний хлеб будет вкуснее, если тесто постоит ночь в холодильнике

15 человек, которых сложно удивить советами, потому что они за свою жизнь повидали всякое
© thefirstdetective / Reddit

Такие рекомендации — на вес золота

15 человек, которых сложно удивить советами, потому что они за свою жизнь повидали всякое
© xp0und / Pikabu, © SBEYsNOG / Pikabu, © xp0und / Pikabu

Ну раз посоветовали...

15 человек, которых сложно удивить советами, потому что они за свою жизнь повидали всякое
© temmyoseni73 / Twitter

«Кормить оленей — это весело», — говорили они

15 человек, которых сложно удивить советами, потому что они за свою жизнь повидали всякое
© Allbobmyshelf / Imgur

Вот и верь рекомендациям из интернета

15 человек, которых сложно удивить советами, потому что они за свою жизнь повидали всякое
© warholsdog / Twitter

«Друг порекомендовал своего тестя как суперустановщика дверей. Заплатил кучу денег, пришел, а тут так»

15 человек, которых сложно удивить советами, потому что они за свою жизнь повидали всякое

«Болела рука. Подруга велела приложить примочку из настойки трав, которую она сделала сама. Вот результат»

15 человек, которых сложно удивить советами, потому что они за свою жизнь повидали всякое

Узнали себя?

15 человек, которых сложно удивить советами, потому что они за свою жизнь повидали всякое
© 1thwitness / Twitter

«В доме завелась мышь. По совету подруги принесла кошку. Мышь так и бегает, а вот хомячок таинственно пропал»

15 человек, которых сложно удивить советами, потому что они за свою жизнь повидали всякое

Говорят, что врач плохого не посоветует

15 человек, которых сложно удивить советами, потому что они за свою жизнь повидали всякое
© Loly_girl / Twitter

«Поехали в командировку. Знакомая посоветовала гостиницу „суперлюкс“, ₽ 3 500 за ночь. Столько денег мы заплатили за это»

15 человек, которых сложно удивить советами, потому что они за свою жизнь повидали всякое

«Мой парень по рекомендациям из интернета пытался сделать такую елку. Вышло то, что вышло»

15 человек, которых сложно удивить советами, потому что они за свою жизнь повидали всякое

«Коллега дала промокод, чтобы воспользоваться услугами клининговой компании ее мамы. Вот так мне „отполировали“ мебель какой-то лютой химией. Бесплатный сыр... Ну вы знаете»

15 человек, которых сложно удивить советами, потому что они за свою жизнь повидали всякое

Бонус: чтобы в ванной комнате был порядок, нужно всего лишь...

15 человек, которых сложно удивить советами, потому что они за свою жизнь повидали всякое
© trojanAMERICAN / Reddit, © trojanAMERICAN / Reddit

А каким советам следовали вы, а потом пожалели?

3521142
2k