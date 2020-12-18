15+ человек, у которых есть своя история о тотально провальной новогодней ночи

Я только родила первого ребенка и была без сил для того, чтобы отмечать Новый год. В ту ночь в городе разыгралась сильная метель. Мы рано легли спать, чувствуя облегчение: мы все были в уюте и тепле. В полночь мы услышали резкий стук в дверь, и одновременно с этим раздался телефонный звонок. «Что за черт?!» — подумала я. За дверью стояла полиция, а из трубки доносился голос соседа. Они сообщили нам, что один из наших гостей потерял сознание на лужайке прямо перед домом и его засыпает снегом. Естественно, я стала отрицать, что у меня были какие-либо гости, и оттого не верила, что там кто-то может лежать. Но когда я выглянула в окно, там определенно кто-то был. Я никогда раньше не видела этого человека.

На следующий день мне позвонили из полиции и сообщили, что этот мужчина ночью вышел из бара и решил пройтись пешком. Свернул на нашу улицу, почувствовал усталость и лег отдохнуть прямо на моем участке. Он сказал полиции, что «видимость на улице была плохая». Честное слово, когда я увидела это неподвижно лежащее тело, я была очень напугана. Хорошо, что его привели в порядок и все обошлось, а мы с полицейскими просто посмеялись над этим. © Pat Smith / Quora