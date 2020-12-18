15+ человек, у которых есть своя история о тотально провальной новогодней ночи
Вы можете не верить в суеверия и приметы, но одну из них (ту, в которой говорится, что как Новый год встретишь, так его и проведешь) каждый из нас всегда держит в уме. Оттого, вероятно, мы все и лезем из кожи вон, чтобы в ночь на 1-е января все прошло гладко. Однако в реальной жизни, совсем как в плохом кино, часто многое может пойти не так, как изначально планировалось.
AdMe.ru наткнулся на просторах сети на 15+ человек, у которых нашлась своя история о кошмарной новогодней ночи. А в качестве бонуса мы подготовили для вас, бесспорно, самый грустный рассказ на свете.
- Никогда не забуду новогоднюю ночь, которую отмечали дома в романтической обстановке с любимым мужем (и заодно праздновали 5-летие наших отношений). Свечи, нежность. В самый разгар ночи — звонок в дверь. Влетает разъяренная девушка и начинает орать на моего мужа и на меня. Оказалось, это его любовница, которой он уже полгода врал, что расстался со мной. Эта девка крыла меня матом и сыпала проклятиями, а муж мялся, как испуганный пес. В тот момент я поняла, что никогда и никому больше не смогу поверить. © «Подслушано» / Vk
- Мой тесть был, мягко говоря, очень своеобразным человеком, и про эту особенность его характера жена рассказала мне одну новогоднюю историю. У тестя в новогоднюю ночь было дежурство на заводе, и теща по случаю такой великой радости (что муженька не будет) пригласила гостей, родственников и подружек. И вот время 23:30, полчаса до Нового года, появляется буйный тесть и выгоняет из дома всех гостей. Короче, праздник насмарку у всех. Больше теща гостей домой не звала... © MOHET.HET2 / Pikabu
- Оставили свою овчарку друзьям и уехали на новогодние праздники к родителям. Ночью псина, видимо, из вредности съела весь дождик с елки. Подруга сначала перепугалась, но ветеринар ее успокоил, и говорить нам они не стали. Вместо этого все праздники они покорно ходили за нашим песиком с ножницами и методично обрезали дождик. © «Подслушано» / Vk
- Возвращался с праздника. На улице тишина, вокруг никого, тепло, настроение отличное. Смотрю, чуть поодаль в снег воткнута трубка от салюта (свеча). Приближаясь к ней, я уже представлял, как эффектно она вылетит после моего мощнейшего коронного удара ногой. Короче, кто в тот день слышал крик раненого бизона в районе 5–6 утра, извиняйте, это оказалась гребаная труба! © SaulGo0dman / Pikabu
- Ждала от парня предложения руки и сердца. Он месяц все на мои руки заглядывался, ладошками и пальчиками мерился. И вот под Новый год под елкой оказалась подозрительно легкая коробка. Неделю ходила, мечтала. В новогоднюю ночь вскрыли подарки, а там... варежки. Теплые, хорошие варежки, о которых я как-то обмолвилась полгода назад. Размер подобрал идеально, не придраться. © «Подслушано» / Vk
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Мы с моей девушкой отправились в тур в Париж. Решили, что было бы неплохо немного вздремнуть, перед тем как пойти к Эйфелевой башне, чтобы встретить там Новый год. Проснулись, а на часах уже 03:00. Черт! © EtsaMeMario / Reddit
- Последний вечер 2017 года запомнится надолго. Вот что произошло за 3 часа до боя курантов.
21:00. Наша семья разругалась, и все разъехались. Семейный ужин из 8 человек закончился, не успев начаться.
22:00. Моя девушка не приехала и вместо этого попросила меня самого приехать, чтобы, как выяснилось, сказать мне, что мы расстаемся. Спасибо за подарок.
22:30. Брат, спустя полгода кодировки, сорвался. Просто так.
23:00. У меня на МКАДе на ходу отвалился глушитель.
23:30. Кое-как оторвал его до конца, без инструментов. Весь в грязи уехал из Москвы к друзьям.
Отличный новый год. © Kat0k21 / Pikabu
- Купила сумку через сайт, заказ оформила на домашний адрес (сама живу в другом городе). Посылка пришла в середине декабря. Мама сказала, что ничего не пришло. А потом в новогоднюю ночь я открываю мамин подарок, а там моя сумка... © «Подслушано» / Vk
- Решили с моим молодым человеком встретить Новый год на городском праздновании. На улице было очень скользко из-за обильных дождей, и я поскользнулась и упала плашмя в грязь. Достала кое-как новую пару брюк, но во всех местах, куда я стучалась, чтобы переодеться, мне отказали в помощи (мол, уборные — только для персонала!). В итоге мы рано отправились домой, полночь встретили в дороге и поцеловались, оба облепленные грязью с ног до головы. Это было действительно ужасно, но зато нам теперь есть что рассказать. © SnakeShow / Reddit
- Когда я был ребенком, мой отец решил проверить работоспособность перцового баллончика прямо в доме. Выяснилось, что баллончик очень даже исправен, и, чтобы скрыть совершенную им глупость, папа запшикал все вокруг освежителем воздуха. Знаете, ничто не настраивает на новогодний лад больше, чем томительное выжидание на морозе момента, когда дом проветрится. © Polleekin / Reddit
- В тот день наступил новый, 2000 год. Взрослые активно обсуждали какой-то XXI век, а я, собрав все сладости, улеглась под журнальный столик в углу комнаты смотреть «Голубой огонек» и уплетать конфеты, покуда Морфей не принял меня в свои объятия. Мой благостный сон был нарушен причитаниями матери и громкими разговорами. Подумав, что под столом мне не очень комфортно, да и разговаривавшие кругом люди моему сну не способствовали, я решила перебраться в свою комнату. Прихватив коробку конфет, я вылезла из-под стола и прошествовала мимо оторопевших соседей и родственников.
Как выяснилось позднее, никто не заметил, как я залезла под стол и уснула. Меня сначала искали своими силами дома (под стол никто не додумался заглянуть, все почему-то решили, что я вышла в окно), затем, не найдя дома, меня искали уже на улице, подключив соседей. Я проснулась в тот момент, когда уже была осмотрена вся придомовая территория и вызвана милиция, а я заочно числилась без вести пропавшей. С наступающим! © Cheri32 / Pikabu
- Как-то раз я, человек солидной комплекции, моя подтянутая жена, ее тренер по кроссфиту и его девушка-бодибилдер встречали вместе Новый год. Никаких тебе традиционных для праздника напитков, а из еды — ужаснейшее блюдо из тофу и черного риса. Они на протяжении 3 часов безостановочно говорили о кроссфите. Потом мы решили сыграть в настольную игру «500 злобных карт», но эта парочка либо не понимала, либо находила оскорбительным каждую карту. Мы с женой решили уехать, когда дела стали совсем плохи. В итоге часы пробили 12, когда мы еще не успели добраться до дома. © deleted / Reddit
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Я только родила первого ребенка и была без сил для того, чтобы отмечать Новый год. В ту ночь в городе разыгралась сильная метель. Мы рано легли спать, чувствуя облегчение: мы все были в уюте и тепле. В полночь мы услышали резкий стук в дверь, и одновременно с этим раздался телефонный звонок. «Что за черт?!» — подумала я. За дверью стояла полиция, а из трубки доносился голос соседа. Они сообщили нам, что один из наших гостей потерял сознание на лужайке прямо перед домом и его засыпает снегом. Естественно, я стала отрицать, что у меня были какие-либо гости, и оттого не верила, что там кто-то может лежать. Но когда я выглянула в окно, там определенно кто-то был. Я никогда раньше не видела этого человека.
На следующий день мне позвонили из полиции и сообщили, что этот мужчина ночью вышел из бара и решил пройтись пешком. Свернул на нашу улицу, почувствовал усталость и лег отдохнуть прямо на моем участке. Он сказал полиции, что «видимость на улице была плохая». Честное слово, когда я увидела это неподвижно лежащее тело, я была очень напугана. Хорошо, что его привели в порядок и все обошлось, а мы с полицейскими просто посмеялись над этим. © Pat Smith / Quora
Бонус: что вы знаете о грусти?
А вам доводилось переживать что-то подобное в новогоднюю ночь?