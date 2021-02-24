15 человек рассказали о том, как получали нагоняй от родителей ну совсем не за дело

Все мы не без греха, и, как нам кажется, редкий человек может сказать, что он был подарком, а не ребенком. Но есть родители, которые словно специально находят повод для претензий. Да такой, что порой хочется переспросить: «Вы это серьезно?» Именно такие вот нелепые ситуации и решили вспомнить пользователи твиттера.