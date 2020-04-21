Пользователи сети рассказали о том, что бесит их в других людях сильнее, чем скрип ногтей по стеклу
Скрип пенопласта или громкое чавканье доводит до белого каления многих из нас. Но эти звуки ничто по сравнению с тем, как людей могут раздражать другие люди. И если веру в стереотипы, которые веками сохранялись в обществе и которые просто так не искоренишь, понять еще можно, то как объяснить беспардонное стремление вмешиваться в чужую жизнь и указывать, как выглядеть и как себя вести?
Мы в AdMe.ru прочитали эти истории и поняли, что многие люди действительно специально выводят окружающих из себя. Очень надеемся, что в вашем окружении нет никого, кто хотя бы отдаленно напоминает героев этой подборки.
- У меня аллергия на лактозу. Нет, я не умираю от удушья, если выпью стакан молока. Но у меня сразу появляется сыпь на груди и спине, что не очень приятно. Проблема в том, что если я говорю, что не буду есть что-то, содержащее лактозу, то слышу в ответ: «Да, аллергия на лактозу и глютен — это так модно сейчас», «Ой, а я тебе блинчики на молоке на самом деле дала, а не на воде. И что-то ты не умерла, придумщица». Бесит. © CorneliaHale12 / Pikabu
- Делаю торты на заказ, и меня просто выводит из себя, что я ни на один праздник или день рождения не могу прийти без торта. То есть я должна принести торт, украшенный мастичной лепкой, и вдобавок купить подарок. Это моя работа, которую я очень люблю, но тем не менее я тоже устаю. Хочется идти на праздник просто как гостья, красивая, напомаженная, хочется, чтобы меня приглашали не потому, что я принесу торт. Надоели эти обиженные лица и фразы типа «Могли бы сейчас чаю попить с тортиком, но кому-то лень было испечь». Больше не пеку для своих. © mandarinka13 / Pikabu
- Отдавала бесплатно на известном сайте одежду сына, из которой он вырос. В сообщениях прямо рыдала дама, просила все отдать ей, потому как она одинокая, муж бросил и оставил ей ребенка. Пожалела, все отдала ей. Не прошло и часа, как все мои вещи были выставлены уже на другом сайте за деньги. Меня это так взбесило, что я под ником мужа с ней договорилась все купить. Назначили встречу, приехала я и с покерфейсом все у нее забрала обратно, естественно, без денег. Бесят вот такие люди! © Подслушано / Vk
- Притащила маленького котенка с улицы. Голодного, замерзшего. Накормила, отогрела, назвала Помпоном и оставила жить у себя. Вечером ко мне в гости пришла сестра и неожиданно начала истерить по этому поводу. Видите ли, по всей квартире будет шерсть и грязь, половина моей зарплаты будет уходить на содержание этого мерзавца. Это моя квартира, моя зарплата и мой кот! Сама разберусь. © Подслушано / Vk
- Я не работник продуктовых магазинов, крупных торговых сетей, но меня коробит, когда я замечаю, например, оставленные среди специй глазированные сырки, которые тают и портятся, яйца, припрятанные в отделе бытовой химии. При мне дама берет с холодильной полки салат и оставляет его на полке с теплым хлебом. Эти продукты портятся, приобретают нетоварный вид, а потом их возвращают на место и продают другому покупателю. Да донеси ты это до кассы, там есть люди, которые вернут все на место. Не понимаю. © Pravosudor / Pikabu
- Папа поднялся от рабочего на заводе до политика высших чинов. Работал по 16 часов в день. И как же бесит отношение к этому окружающих. Как-то математичка при всем классе сказала, чтобы я не надеялась на то, что мой отец вечен. Когда я просто неправильно отвечала на вопрос, то мне заявляли, что живем мы за счет награбленного (а то, что отец до этого работал 20 лет, — не, не слышали). Мне специально занижали оценки, чтобы мы пришли и заплатили. Ну а что, деньги же есть. © Подслушано / Vk
- Супруг в свое время знатно гулял: алкоголь, все сопутствующее. Больше года не пьет; мы поженились, нашел хорошую работу, где его ценят. Я тоже теперь не пью, считаю важным поддерживать его. Родные же на общих посиделках снова и снова предлагают мне выпить, а ему напоминают о прошлых «подвигах». Не понимаю, зачем сознательно «топить» человека и тыкать носом в прошлое? © Подслушано / Vk
- Как же бесят люди, повторяющие постоянно, что высшее образование в наше время никому не нужно, «картонка и есть картонка». Врачи картонку получают? Юристы? Может быть, инженеры, архитекторы, преподаватели? Если человек 5 лет учился на «менеджера среднего звена», а потом работает «свободной кассой», то это проблемы его выбора, а во многих областях без диплома никак. Я 5 лет училась, чтобы стать промышленным биотехнологом, чтобы делать людям лекарства. Что, и мое высшее образование — фигня? © Подслушано / Vk
- Ненавижу шансон. Вот прямо не перевариваю. И по иронии судьбы мой начальник — ярый поклонник такой музыки, которая, естественно, постоянно играет у нас в кабинете. Не понимаю, почему люди пишут такую музыку? Они поют про любовь зека, просто про зеков, про то, как они хотят домой, про то, какие они бедолаги. Но, черт побери, человек совершил преступление, его наказали, а вы еще и поощряете его за это? © Hunter77 / Pikabu
- Бесят женщины, которые «приносят жертвы». «Я для него готова на все», «Я ради него бросила институт», «Я ради своего ребенка ничего не пожалею»... А потом начинают выносить мозг и предъявлять претензии, что она для тебя все сделала и теперь несчастна, а ты ей ничего не дал, и потому ты сволочь. Да живи ты так, как тебе нравится. Если ты не будешь жертвовать, но будешь счастлива, всем будет только лучше. © Подслушано / Vk
- Не понимаю людей, которые выезжают на дорогу с единственной целью — мешать всем остальным. Они еле плетутся впереди на своих машинах, но никогда не уступят дорогу, хотя и могут это сделать, и даже специально мешают себя обогнать. Что это? Желание преподать жизненный урок? На самом деле это выглядит жалко. © James Robbins / Quora
- Безумно бесит, когда человек присылает ответ на твое письмо по электронной почте и при этом не отвечает ни на один из вопросов, которые ты ему задал. © ekpvino / Reddit
- Меня просто поражает мой парень. Как можно делать все настолько медленно? Были у него, пошли на кухню. Он должен был нарезать кошке мясо на ужин, а я приготовить нам что-нибудь вкусненькое. Итог: мы потратили одинаковое количество времени на наши действия. Я успела приготовить печенку в сметане с рисом и нарезать салат, а он — нарезать 100 граммов говядины для своей любимой кошки. С ума сойти! Я просто не понимаю, ну как так? © Подслушано / Vk
- Бесят люди, которые оставляют за собой горы мусора. Это неуважение к окружающим и к тем, кому в конечном итоге придется за вами прибираться. Делайте это сами, в конце концов, это не так трудно. © inconspicuous_swirls / Reddit
- Ад пунктуального человека — это когда ты договариваешься встретиться в 19:00 и уже почти приехал в назначенное место, на часах 18:50, а тебе приходит сообщение: «Напиши, как выйдешь». И ты понимаешь, что эта персона даже еще не выехала. © grafskype / Pikabu
- Ехала сегодня в метро. Рядом со мной было 1 свободное место. На одной из станций зашел мужчина с 2 детьми: девочкой лет 4 и совсем маленьким ребенком в слинге. В руках у него была большая и, судя по виду, тяжелая сумка. Мужчина сажает девочку, сам встает рядом. Я встаю и уступаю ему место, просто потому что мне будет гораздо легче стоять, чем ему, с ребенком на груди и большой сумкой в руках. Он искренне благодарит и садится. И знаете, тут началось что-то странное. Рядом с нами сидела какая-то бабка (нет, ей было лет 40, но по ощущениям вот прямо бабка). И она начала громко возмущаться, ведь где такое видано, чтобы девушка мужику уступала место. И еще кто-то рядом согласно ей поддакивал. Как же меня злят эти дурацкие гендерные стереотипы. © Shirhen / Pikabu
- Считаю, что в наше время тяжело жить не толстым, не худым, не высоким и даже не низким — кому на самом деле тяжело, так это воспитанным! Когда кто-то чавкает, жует жвачку, не закрыв рот, ставит грязную сумку на стол, перебивает, зевает, не прикрыв рот, и прочее, а ты это все замечаешь, но сказать ничего не можешь, так как воспитан по-другому и не можешь поставить кого-то в неловкую ситуацию. Но больше всего бесят бестактные люди, которые на полном серьезе считают себя просто прямолинейными! © Подслушано / Vk
- Не люблю людей, которые не относятся к своим рабочим обязанностям серьезно. Я, конечно, понимаю, что в жизни бывает всякое и человек может ненавидеть свою работу и должность, которую в данный момент занимает. Но я считаю, что раз уж ты решил на данном этапе заниматься именно этим и раз уж тебе платят за то, что ты делаешь, будь добр ответственно подходить к своим обязанностям. © Ayush Agarwal / Quora
- Дико раздражают люди, которые считают, что «меньше жрать» — это самый верный способ похудения. Я весила 47 кг, заболела, пришлось пить гормоны — плюс 15 кг при условии, что в день редко хотя бы 1 500 ккал потребляю, хожу минимум час и кручу обруч. Этого едва хватает, чтобы не разнесло еще больше, а увеличение физической нагрузки приводит лишь к боли в суставах. Отвалите уже с вашим презрением к полным, и без вас несладко! © Подслушано / Vk
- Как же раздражают люди, которые спрашивают: «А почему ты в 30 лет еще не замужем? Ну ты хоть для себя роди». А сами живут либо с нелюбимыми мужьями, просто лишь бы мужик был рядом, либо с теми, кто им изменяет. А я так не хочу. Я знаю, что такое, когда любишь и тебя любят, но случается, что люди уходят из жизни раньше времени... И другой мне не нужен. А рожать для себя — это эгоизм. И вообще, мне комфортно, оставьте меня в покое, может, у меня судьба быть одной. Зато пока вы концы с концами еле сводите, я путешествую по миру. А любимый с неба охраняет меня, я в это верю. © Подслушано / Vk
А что больше всего раздражает вас в других людях?
Фото на превью Подслушано / VK