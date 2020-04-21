Пользователи сети рассказали о том, что бесит их в других людях сильнее, чем скрип ногтей по стеклу

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Скрип пенопласта или громкое чавканье доводит до белого каления многих из нас. Но эти звуки ничто по сравнению с тем, как людей могут раздражать другие люди. И если веру в стереотипы, которые веками сохранялись в обществе и которые просто так не искоренишь, понять еще можно, то как объяснить беспардонное стремление вмешиваться в чужую жизнь и указывать, как выглядеть и как себя вести?