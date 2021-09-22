15 человек рассказали, чему же такому важному можно научиться у богачей

Никто не спорит с тем, что у богатых свои причуды. Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров однажды разбрасывал деньги из окна своего офиса, а австралийский миллиардер Клайв Палмер уже давно строит точную копию «Титаника». Однако не всегда богатство ведет к эксцентричным поступкам: порой наличие больших денег открывает человека с совершенно новой стороны.