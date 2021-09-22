15 человек рассказали, чему же такому важному можно научиться у богачей
Никто не спорит с тем, что у богатых свои причуды. Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров однажды разбрасывал деньги из окна своего офиса, а австралийский миллиардер Клайв Палмер уже давно строит точную копию «Титаника». Однако не всегда богатство ведет к эксцентричным поступкам: порой наличие больших денег открывает человека с совершенно новой стороны.
AdMe.ru не смог пройти мимо примечательного обсуждения жизни успешных людей пользователями Reddit и открыл для себя много новых полезных привычек.
- Мы с братом дружим с одним парнем, чей отец — управляющий одной очень большой компании. И знаете что? Отец моего друга — самый тихий и приземленный человек на планете. Вы можете его как-то даже оскорбить, а он все равно спокойным тоном вам ответит: «Oкей». Уж очень он терпелив с людьми. © UwU_was_ist_das / Reddit
- Я понял, что у людей с достатком совсем другое мышление. У моего друга уже был прибыльный бизнес по производству суфле, когда он решил поставить в магазине еще и оригинальный автомат с мороженым. И вот этот автомат сейчас приносит другу даже больше прибыли, чем основной бизнес.
В общем, богатые люди умеют легко видеть возможности, потому что им не нужно заботиться о своих основных потребностях. Богатые — это просто люди, которые пошли на риск и однажды преуспели. © HanCho94 / Reddit
- Я зарабатываю меньше $ 40 тысяч долларов в год, в то время как мои друзья по колледжу имеют в 1,5–2 раза больше меня и при этом всегда жалуются на свое финансовое положение. Почему же тогда у меня получается лучше, чем у них? Дело в том, что я всегда знал, что должен экономить деньги. Мои же друзья и думать не думают о своем будущем: у них для этого есть богатые родители, которые в случае чего всегда выручат. © putcoolusernamehere / Reddit
- Я зову свою маму не иначе как «денежная акула». Акулам нужно плавать, чтобы дышать. Похожее поведение и у моей мамы: ей нужно делать деньги для того, чтобы наслаждаться жизнью. Заработок и накопление денег для нее сродни зарабатыванию очков в игре. © Hailene2092 / Reddit
- А я поняла, что деньги не дают гарантию счастья. Я как-то ходила в частную школу, в которой учились дети чрезвычайно богатых родителей. В итоге эти ученики при всем своем богатстве в основном страдали проблемами с пищевым поведением и прочими напастями. А еще они были сильно оторваны от окружающего мира. © lapsedh / Reddit
- Я, конечно, не считаю себя супербогатым, но прикоснуться к большим деньгам мне однажды удалось. Начинал все я с работы с частичной занятостью, чуть позже мне повезло и я получил рекомендацию от одного из своих знакомых, что позволило мне получить $ 35 тыс. за год. Я решил разделить свою арендную плату с лучшим другом и уже через год умудрился купить дом. Потом мне повезло еще больше и я устроился на работу с зарплатой в $ 100 тыс. В результате я смог инвестировать в свой пенсионный фонд и откладывать на счет. Теперь я могу похвастаться очень даже солидным капиталом.
Мораль сей басни такова: по-настоящему богатые люди, «сделавшие себя сами», почти всегда не только много работают, но и пользуются всей сопутствующей им удачей и возможностями. © viscount16 / Reddit
- Я ходил в частную школу с отпрысками миллионеров и миллиардеров. Знаете что я понял после общения с этими замечательными детьми? В их домах нет ящика, полного всех оставшихся пакетиков с соусом из фастфуда. © throwawaysmetoo / Reddit
- У меня был друг, отец которого разработал какое-то популярное приложение и в итоге заработал на нем невероятную кучу денег. Когда я узнал об этом, то долго еще не мог оправиться от шока: при всем своем богатстве мой друг посещал обычную государственную школу, носил обычные толстовки и джинсы. Казалось, он совсем не осознавал свое богатство. © DaddyDinooooooo / Reddit
- Все богатые люди, с которыми мне довелось познакомиться, были полностью самодостаточны. Мало того: все они относились к любому своему сотруднику, официанту, продавцу или торговому представителю с предельной добротой и вежливостью. © DaddyDoesBest / Reddit
- Я лично знаю некоторых очень богатых людей, которые не стесняются водить старые машины, делают покупки в благотворительных магазинах и при этом делают регулярные анонимные пожертвования. Такие люди не выставляют напоказ свое богатство, хотя являются высокопоставленными финансистами и деловыми людьми. Лучший урок, который я усвоила от них, — это относиться ко всем с уважением, независимо от их происхождения. © gouf78 / Reddit
- Я был и бедным, и богатым. Богатым быть, конечно же, гораздо лучше, хотя успешные люди ничем от обычных не отличаются. Они просто меньше переживают за деньги и могут позволить себе платить за дополнительные услуги. Все это высвобождает дополнительную энергию — и богатые ее фокусируют на обучении или создании новых источников дохода. А еще богатые стараются максимизировать свою прибыль: они создают несколько источников дохода, инвестируют и живут с минимальными тратами. © NorthernStockNoob / Reddit
- В мире есть 2 типа богатых людей. Одни поражают своей чрезвычайной щедростью, другие же при помощи денег стараются воспользоваться окружающими. Я как-то работала на одной низкооплачиваемой работе, и меня попросили принести шефу лимонад. Вместе с начальником был и этот тип, который попросил меня принести ему напиток тоже. Я думала, что он заплатит за него позже, но так того и не дождалась. Теперь он навсегда останется в моем личном черном списке. © Myrt2020 / Reddit
- Пообщавшись с богатыми, я понял, что финансовое благополучие — не самый главный источник счастья, а само счастье — это умственное богатство, которое не зависит от финансового положения. © elbarbalarga / Reddit
- Баланс на банковском счете не столь значим, как умение говорить с людьми на их языке и улавливать социальные тенденции и сигналы. Знание правильных мест для отдыха, умение организовать званый ужин, завести правильных друзей — все это гораздо важнее. © lesshonkymoretonky / Reddit
- Мой школьный друг сейчас необычайно богат, а его состояние колеблется где-то в диапазоне девяти цифр. Таких показателей ему удалось достичь при помощи созданного его руками приложения и дохода от рекламы, и это при том, что ему сейчас всего-то чуть за 20.
Когда его доход начал увеличиваться, я думал, что нашей дружбе скоро придет конец, однако все оказалось иначе: он остался все тем же отличным парнем. Но есть одна вещь, которую я понял после общения с ним: очень легко оставаться богатым, когда ты уже богат. © InfamousClyde / Reddit
А как думаете вы, может ли богатство быть главным условием счастья?
Фото на превью Depositphotos.com
Поделиться этой статьёй