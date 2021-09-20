15+ человек, которым реальность дала такого щелбана, что они не могут перестать смеяться, глядя на результат

Ситуации, когда ожидания с треском разбиваются о суровую реальность, давно на слуху у всего интернет-сообщества. Вот и герои сегодняшней подборки не смогли умолчать о том, как сама жизнь подставила им подножку там, где они этого вовсе не ждали. Но они не растерялись и отнеслись к произошедшему с изрядной долей юмора.

При виде этих фотографий мы в AdMe.ru в очередной раз убедились в том, что к любому происшествию можно отнестись с улыбкой.

1. А где рога?

2. «Воткнули в горшок семечки яблока, мандарина и апельсина. Появились первые листочки дерева, все о нем заботились, росло стремительно»

«И тут оно начало цвести. Посмотрели в интернете и поняли, что на яблоко и цитрусовые это не похоже. Судя по всему, в открытые окна залетела семечка сорняка и начала новую жизнь в очень уютном горшке».

3. «Гурманский ужин моего друга»

4. Как обрадоваться и разочароваться за пару секунд

«Туалетная бумага».

5. «Купили коту „кошкодралку“ за нехилые деньги. По уверению продавца, безумно привлекательная и вообще просто наилучшая для кошки»

6. «Заказала себе нашумевшее белье для месячных, и вот что мне пришло»

7. «Купил я, значит, сыну игрушку. На упаковке написано, что выглядит как настоящая»

8. Когда заказываешь одежду в интернете

9. «Моему сыну вчера исполнился годик. А вот и фигурка с его торта в космической тематике»

10. Это печенье, которое должно быть похожим на футбольный мяч, больше напоминает пасхальное яйцо

11. «Заказал пиццу. Получил сырую колбасу на высохшей булке»

12. Школьный обед во всем его великолепии

13. «Ну не настолько я и голоден...»

14. «Решила побыть моделью у визажиста, обучающего новых сотрудников. Вот как я выглядела в конце занятия»

15. «Мое разочарование неизмеримо, и день испорчен»

16. «Купила сыворотку для лица за $ 35. В большой коробке лежала эта маленькая тара. Она заполнена лишь наполовину»

17. «И этот маникюр мне сделали в салоне»

18. «Итак, вот как выглядел мой десерт за $ 15 в модном ресторане. Это ложка шоколадного крема с гренкой»