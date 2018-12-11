15 человек, которым пора присваивать докторскую степень по комментированию

  • 17
  • 5
  • 18
  • 8.7k

Интернет — непаханое поле для тех, кто уже испробовал свое чувство юмора на близких, отточил его на окружающих и готов к новым вызовам. Эти острословы могут прокомментировать любой пост одинаково смешно: и про марсоход, и про госучреждения.

AdMe.ru собрал новую порцию интернет-комментариев от настоящих профессионалов этого дела.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

А вы умеете удачно шутить в интернете?

Фото на превью zhuravel_i / vk

  • 17
  • 5
  • 18
  • 8.7k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!