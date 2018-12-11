15 человек, которым пора присваивать докторскую степень по комментированию
Интернет — непаханое поле для тех, кто уже испробовал свое чувство юмора на близких, отточил его на окружающих и готов к новым вызовам. Эти острословы могут прокомментировать любой пост одинаково смешно: и про марсоход, и про госучреждения.
AdMe.ru собрал новую порцию интернет-комментариев от настоящих профессионалов этого дела.
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А вы умеете удачно шутить в интернете?
Фото на превью zhuravel_i / vk