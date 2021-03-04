15+ человек, которым бы не помешало класть в ботинок монетку — на удачу
Жизнь состоит из белых и черных полос. Иногда кажется, что весь мир существует только для вас: проблемы решаются, дела делаются сами собой, все вокруг добрые и вежливые. Но бывают дни, когда вся вселенная как будто вступает с вами в бой и все идет наперекосяк. Каждый реагирует на фейлы по-разному, но чаще всего люди склонны относиться к ним с юмором.
Мы в AdMe.ru предоставим вам доказательства того, что неудачи случаются с каждыми. И это не повод вешать нос и расстраиваться, ведь жизнь продолжается.
«Пытался открыть кухонный ящик. Переезжаем в новую квартиру менее чем через 2 недели»
«Сегодня пришел мой заказ — формочки для печенья»
«Спросил детей, сколько у нас осталось яиц. Ответили, что много»
«Моя пятилетняя дочь открыла коробок с бусинками вверх ногами»
«Мой парень пытался убрать волосы с шеи, и вот результат»
«Мы не знали, что холодильник сломался, пока не вытащили наш торт-мороженое из морозилки»
«У вселенной есть какие-то счеты со мной и моей картошкой фри»
«Теперь я вспомнил, что вчера вечером захотел прохладной газировки»
«То чувство, когда вдруг осознал, что бывшая жена делала хоть что-то полезное в вашем доме. А ты об этом не задумывался целых 5 месяцев после переезда в новое жилье»
«С утра случайно бросил подгузник в стиральную машинку»
«Кажется, я определил, какой лимит по весу у мешка для мусора. Это вес наполнителя для кошачьего туалета»
«Коллега повесил свою сумку на улице на какое-то время. И да, это пчелиный рой»
«Вчера получила по почте диплом...»
«Несколько месяцев ожидания, и вот что нам доставили»
«Просто пытался пойти на работу. Уже пару недель нет морозов, но ручка взяла и отвалилась, когда я за нее потянул»
«Заказал ребенку шесть наггетсов. Вот что было в коробке»
«Заполучил новую приставку. Тогда еще не знал, что сразу после этого мне понадобится операция, после которой мне нельзя будет пользоваться большим пальцем»
А как вы привыкли реагировать на неудачи? Насколько сильно такие события влияют на ваше настроение и ваш день в целом?
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