15+ человек, которым бы не помешало класть в ботинок монетку — на удачу

Жизнь состоит из белых и черных полос. Иногда кажется, что весь мир существует только для вас: проблемы решаются, дела делаются сами собой, все вокруг добрые и вежливые. Но бывают дни, когда вся вселенная как будто вступает с вами в бой и все идет наперекосяк. Каждый реагирует на фейлы по-разному, но чаще всего люди склонны относиться к ним с юмором.

Мы в AdMe.ru предоставим вам доказательства того, что неудачи случаются с каждыми. И это не повод вешать нос и расстраиваться, ведь жизнь продолжается.

«Пытался открыть кухонный ящик. Переезжаем в новую квартиру менее чем через 2 недели»

«Сегодня пришел мой заказ — формочки для печенья»

«Спросил детей, сколько у нас осталось яиц. Ответили, что много»

«Моя пятилетняя дочь открыла коробок с бусинками вверх ногами»

«Мой парень пытался убрать волосы с шеи, и вот результат»

«Мы не знали, что холодильник сломался, пока не вытащили наш торт-мороженое из морозилки»

«У вселенной есть какие-то счеты со мной и моей картошкой фри»

«Теперь я вспомнил, что вчера вечером захотел прохладной газировки»

«То чувство, когда вдруг осознал, что бывшая жена делала хоть что-то полезное в вашем доме. А ты об этом не задумывался целых 5 месяцев после переезда в новое жилье»

«С утра случайно бросил подгузник в стиральную машинку»

«Кажется, я определил, какой лимит по весу у мешка для мусора. Это вес наполнителя для кошачьего туалета»

«Коллега повесил свою сумку на улице на какое-то время. И да, это пчелиный рой»

«Вчера получила по почте диплом...»

«Несколько месяцев ожидания, и вот что нам доставили»

«Просто пытался пойти на работу. Уже пару недель нет морозов, но ручка взяла и отвалилась, когда я за нее потянул»

«Заказал ребенку шесть наггетсов. Вот что было в коробке»

«Заполучил новую приставку. Тогда еще не знал, что сразу после этого мне понадобится операция, после которой мне нельзя будет пользоваться большим пальцем»