15 человек, которые вляпались в такую неловкую ситуацию, что хоть под землю проваливайся

Все мы порой оказываемся в ситуации, когда хочется провалиться сквозь землю или просто стать невидимкой. А еще лучше — стереть себе память, чтобы наверняка. Ведь, как на зло, все постыдные истории наш мозг хранит годами. Поэтому только и остается, что посмотреть на это с другой стороны и хорошенько посмеяться над собой.

Мы в AdMe.ru просто не смогли оставить без внимания истории людей, которые теперь знают о неловких моментах абсолютно все. А в бонусе вас ждет доказательство того, что если в сложный момент еще и в чужой стране оказаться, то можно отхватить двойную порцию приключений.

Начала находить дома длинные седые волосы. Даже в нашей с мужем кровати! Как и у многих женщин, мое воспаленное воображение начало рисовать мне весьма неприятные картины. Уже настроилась на тяжелый разговор с мужем. А при уборке игрушечного домика детей обнаружила... старую шляпу ведьмы с этими самыми седыми волосами! Хорошо хоть, что мужу скандал не успела устроить. Представляю, как бы он обиделся, если бы я обвинила его в измене со старухой. Как-то даже стыдно. © Подслушано / Ideer

Когда мне было лет 9, мой старший брат переименовал контакт «мама» в моем телефоне на «президент». Как же я удивился, когда увидел, кто мне звонит. Еле вымолвил: «Да, дядя президент, але». И как же я потом разочаровался... © Boss815ilya / Pikabu

Пару месяцев назад заказал в подарок сестре на день рождения часы. Ну вот курьер привозит, я такой довольный разворачиваю и... Они не работают! Естественно, я в бешенстве, требую замену и еще со службой поддержки по телефону ругаюсь. Там передо мной извиняются и заверяют меня, что во второй раз все будет хорошо. Жду неделю, привозят новые. И они — та-дам! — тоже не работают! Я уже в ярости, добегаю до уходящего курьера, показываю ему это все. Он минуты две поизучал их, а потом показал, что заводная головка в часах была просто поднята, чтобы аккумулятор не сел. И после того как ее поставили на место, все и заработало. А я ругался, новые заказывал... Блин, даже писать об этом неловко. © Unknown author / Quora

Не так давно была у стоматолога, но, блин, к этому доктору второй раз не пойду, потому что стыдоба. Начал он осмотр. «Что это у нас такое? — ковыряет где-то в нижних зубах. — А, это у нас продуктовый запас!» И достает откуда-то кусочек мяса, мной не вычищенный. Запас, блин, продуктовый! Как у хомяка. Стыдобища! © Подслушано / Ideer

Многие рассказывают о том, как боятся ходить в туалет в гостях у парня, а я вот не побоялась! Хотя лучше бы побоялась. Мой парень жил в деревне в частном доме, и слив у них работал не очень хорошо. Когда я сделала свои дела и у меня не получилось смыть после нескольких попыток, я просто закрыла крышечку унитаза и понадеялась на лучшее. Как бы не так! Мама моего парня (бывшего), зайдя в туалет, начала кричать: «Ой, а кто это так много тут наделал?» Конечно же, мой парень (бывший) закричал в ответ: «Это не я! Это не я!» Как мне было стыдно в тот момент... © Подслушано / Ideer

Я миниатюрная, а мой муж, наоборот, мужчина не из мелких. Однажды на вечеринке с друзьями, где было очень много гостей, я, потусовавшись, подошла к своему мужу, стоявшему неподалеку, взяла его под ручку, головой так к плечу прислонилась и стою. Потом повернула голову и увидела... моего мужа! Я смотрю вверх и понимаю, что прижалась к чужому парню. Рубашка на нем была того же цвета, что и у моего. А муж мой смотрит на нас и угорает от смеха. © Yelena Kelman / Facebook

Однажды я ела бумагу, чтобы впечатлить школьного друга. Он не был впечатлен. © an_ineffable_plan / Reddit

Когда я учился во 2-м классе, нам дома установили телефон. До этого опыт взаимодействия с ним я имел только у родителей на работе. Поэтому когда я позвонил однокласснице, чтобы спросить расписание на завтра, а на другом конце линии включился автоответчик, то впал в ступор. Пролепетал свой вопрос и задумался, как этот автоответчик выключить. Короче, на следующий день одноклассница и ее родители угорали над тем, как я испуганным голосом просил автоответчик выключиться, а в конце концов проорал: «Выключайся ты, хреновина чертова!» — и бросил трубку. Стыдно было... © diverdenis / Pikabu

Дома отключили горячую воду, и мы с подругой отправились в другой район к знакомой, которая уехала и оставила нам ключи, чтобы мы цветы поливали. Подруга уже была там один раз, поэтому уверенно топала на нужный этаж. Открываем дверь, заходим, а там на кухне на тарелках яичница, колбаса и все такое. Мы еще смеемся: «О-о-о, нас ждали...» Яичницу поддели на вилку, пробуем, а она еще теплая! Мы в ступоре. Оглядываемся, а обстановка вся не та! Пулей за дверь, а минуты через две мужики, человек пять, по лестнице в эту квартиру поднимаются... А мы на площадке ветошью прикинулись, со стеной практически слились, даже не дышали — так страшно было. Конечно, мы этажи перепутали, но как ключ подошел — загадка. Потом я еще пару раз ломилась в чужие квартиры и машины. В квартиру одну даже попала: дверь была открыта, и девушка в наушниках у компа что-то ела. Меня не заметили, я так же тихо вышла и дверь закрыла. © Anna Petrovskaya / Facebook

Как-то в магазине примеряла туфли. И тут проходившая мимо девушка сказала, мол, вау, они шикарно смотрятся. А я прямо воодушевилась, что незнакомка комплименты мне раздает, и с самой широкой улыбкой ответила: «Спасибо!» Вот только она посмотрела на меня как-то странно, и я поняла, что за моей спиной стояла ее подруга. То есть комплимент-то не мне был. Они потом еще вдвоем на меня так глядели, будто со мной что-то не так. Я решила, что никогда об этом не буду рассказывать: слишком неловко. Хотя сейчас понимаю, что все не так уж и страшно. © Oksana Khmeln / Quora

Дело было в старших классах. В школьном туалете не было бумаги, ну я и вырвал пару страниц из дневника. А потом узнал, что этот самый туалет забился, а я забыл сам дневник в кабинке... Школа и родители были в бешенстве, а друзья ржали. © WatermelonApocolypse / Reddit

Как-то в колледже писала диктант. Была там одна фраза, начинавшаяся так: «Меж широких листьев...» И вот, когда я написала «широких» и собиралась писать «листьев», мимо меня по аудитории прошла однокурсница. Дело было ранней весной, все еще носили джинсы или теплые колготки, а она смело надела капронки. И ее бедра в мини на фоне всеобщего утепления прямо светились. В общем, смотрю я на это все и пишу: «Меж широких бедер...» Еле исправила. © Шолпан Пронина / Facebook

Пару лет назад устроилась на должность директора крупной развивающейся компании. Хорошая зарплата, но меня не любят мои подчиненные. И как же они будут рады: я сейчас сижу на больничном и уже написала заявление по собственному... Дело в том, что от природы у меня повышенная потливость, от волнения подмышки мокнут. Ну и на очередном общем собрании я подложила ежедневные прокладки. И каково же было удивление моих подчиненных, когда я вышла с речью, а эти ежедневки медленно полетели вниз и остались валяться на полу. © Подслушано / Ideer

Это было наше второе свидание. Совпало оно с Днем святого Валентина, ну я и решил подарить ей цветы, музыкальную открытку и коробку конфет. А было еще очень холодно, но я все равно мог оставить подарки только в машине, больше негде. И вот свидание подходит к концу, мы идем к машине, я начинаю доставать цветы... И, блин, конечно, они совсем завяли от мороза! Ладно, дальше достаю открытку. Она ее открывает, а звук оттуда просто «бз-з-з», и все. Мне оставалось только вздохнуть и сказать, мол, может, хоть с шоколадом все нормально. Но слава богу, что она просто рассмеялась на все это. © Unknown author / Reddit

Что ж, быть женщиной не всегда легко. А матерью и подавно. Как-то раз участвовала в рабочей онлайн-конференции. Включила только звук, никакого видео. Ну и в процессе сына грудью кормила. Вот только он нечаянно зацепил какую-то там кнопку и включил-таки видео. Сами понимаете, что увидели мои коллеги. В общем, я спешно все свернула, но это однозначно самый неловкий момент в моей жизни. © Modi Ramos / Quora

Бонус: некоторым продавцам доверять не стоит, особенно в чужой стране

Была как-то в Китае. И вот ЧП: начались критические дни во время прогулки. Побежала в магазин, еле нашла прокладки. Но тут пристала сотрудница: тычет мне другие, мол, эти дешевле и их больше в пачке. Ладно, купила. А через полчаса ходить не могу, все жжет! Смотрю на упаковку, а они, блин, с мятой! Совсем уже! © Подслушано / Ideer