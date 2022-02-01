15+ человек, которые твердо поставили перед собой цель похудеть. И у них получилось

Сила воли вкупе с диетой и физическими нагрузками творят настоящие чудеса: килограммы тают буквально на глазах. Конечно, дело это не быстрое и ради видимого результата придется хорошенько попотеть, но цифры на весах станут для вас отличной наградой.

Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям от пользователей сети, которые не побоялись пойти на кардинальные изменения и хвастаются своим прогрессом.

«Я сбросила вес целого человека»

«Похудел на 76 кг. Я решил стать лучшим отцом»

«Я потеряла 122 кг. Сегодня получила степень магистра и просто горжусь тем, как далеко я продвинулась»

«Минус 32 кг. 4 года подряд наматываю круги на своих фитнес-часах»

Минус 18 кг. Главное — это мотивация

«Сбросил 29 кг. У меня ушло 5 лет на то, чтобы понять, как правильно сбросить вес и нарастить мышечную массу»

«Меньше на 17 кг. Я так усердно работала последние несколько недель, что не собираюсь останавливаться»

«Минус 28 кг за 10 месяцев. Мне еще есть куда расти, но я определенно доволен своим прогрессом»

«Минус 16 кг за 7 месяцев. Моя любимая фотография прогресса»

«Похудела на 33 кг за 3 года. А недавно я начала заниматься в тренажерном зале и сосредоточилась на наращивании мышц»

«Снижение веса на 68 кг — моя трансформация за 1,5 года»

«У меня взрывается мозг, глядя на эту фотографию. Я похудел на 113 кг»

«Потеря веса — 42 кг. Мне понадобилось 10 лет, чтобы прийти к такому результату»

«Сбросил 53 кг за год»

«Скинула 22 кг за 6 месяцев. Это еще не совсем то, чего бы я хотела, но явно уже далеко от того, что было»

«Минус 88 кг. Первая фотография была сделана 27 мая 2021 года, вторая — 25 января 2022-го»

«После беременности я сбросила 40 кг»

«Изменить свое питание и придерживаться его было лучшим решением в моей жизни. Минус 38 кг»