15 человек, чья наглость достигла таких масштабов, что ни в какие ворота не лезет
Если вы думали, что бесконечны только Вселенная и время, когда стоишь в очереди, а телефон разрядился, то нет. Вероятно, в этот список стоило бы добавить наглость некоторых людей. С ее помощью они добиваются для себя, как им кажется, лучшего. Например, им оказывают услуги или даже помогают с какими-то вещами и едой. Только вот у каждого из них есть шанс рано или поздно стать героем вот такой статьи, которую прочтут тысячи людей.
Мы в AdMe.ru и сами иногда сталкиваемся с людьми, которые ведут себя как в историях из нашей подборки. И мы как никто понимаем всю боль пользователей, которые поделились ими в сети.
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История из детства. Приехали в гости к дяде. Мне 6 лет, а кузену 1 год, и он стоически переносит наши походы в Эрмитаж. Уставшие и голодные, заходим в какое-то кафе. Взрослые занимают столик, на стулья ставят сумки и пакеты и идут покупать еду. Кузен сидит в коляске рядом, я читаю ему новую книжку. Вдруг подходит женщина с тарелками и ставит их на стол. Говорю:
— Но здесь же занято!
— Пшли вон отседова! Еще сопли какие-то учить меня будут!
А потом она вышибает из-под меня стул, берет сумки / пакеты и ставит их в коляску прямо на малыша. Его глаза становятся огромными, как у собаки из сказки «Огниво». Я пытаюсь вытащить кузена из коляски. В этот момент приходит мама и все понимает с полувзгляда, а потом ставит тарелки этой тетки на подоконник. Подходит дядя (подводник) — обидчица обтекает и по стенке ускальзывает. © Owl / AdMe
«Сначала было 100 граммов, потом — 95, позже — 90... С каждым днем все меньше».
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Сестра работает учителем начальных классов. Воскресенье. Звонок. Родительница: «Ребенок болеет, запишите нам пару видеоуроков. Мы позанимаемся». Что?! Да чтобы записать 15 минут видеоурока, тратится около часа! А та продолжает: «Ну вот что вы сейчас там делаете? Вот возьмите и запишите!» Ну а в самом деле, че такого, онажучитель! © larisa1 / Pikabu
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Купила я диван. Ожидала доставку через несколько дней. Соседка 2 этажами ниже делала ремонт в квартире и старую ванну с мешками какими-то поставила на лестничной площадке между этажами. Я попросила ее убрать ванну, так как будет проблематично пронести диван. А она мне заявляет: «Давай тогда пополам закажем машину, чтобы ее вывезли». © Nataly Grishkovskaya / Facebook
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У нас из дубайского бутика клиентка вынесла туфли за $ 1 000. По камерам выяснили, кто это сделал, и позвонили ей с просьбой вернуть, на что получили ответ: «Мне плевать, я вообще-то фешен-блогер». © Anna Bella / Facebook
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Буквально вчера знакомая звонила, жаловалась. Попросили ее продать картофель некондиционный, для скота. Она продала по ₽ 5 за ведро. Естественно, картошка не для еды, подпорченная, нужно обрезать. Взяли муж с женой мешок, долго выбирали. На следующий день мужчина звонит и говорит: «Очень плохая картошка у вас, верните мои ₽ 200 на карту!» Знакомая без разговоров перечислила ₽ 200. Ещe через день он опять звонит: «Мы решили еще картошки у вас взять, когда приехать?» Вот как это назвать? © Евгения / AdMe
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На работе была сотрудница, которую все считали малообеспеченной. Сердобольно подкармливали ее, отдавали одежду, обувь, вещи для дома, даже косметику. Однажды коллега увидела на Avito кардиган, который отдала этой самой бедняжке. Имя, телефон и другие объявления этого продавца подтвердили ее опасения — наша сотрудница приторговывает «гуманитаркой». Ну посмеялись от души над собственной глупостью, но чай-кофе-печенье-конфеты и прочее раздавать перестали. Реакция бедняжки была мгновенной — безграничное удивление и непонимание. Девушка явно тосковала по халяве. Не так давно она уволилась, и мы по ней не скучаем. © Юлия Зиновьева / Facebook
«Захотелось мне сала. Выбрал в магазине кусочек, даже с прожилками мяса, как я думал. А по факту все оказалось намного веселее».
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У меня как-то раз не было налички, только карточка. Я купила себе две восхитительные свежеиспеченные булочки. Решила прогуляться. И тут останавливает меня потрепанный мужик, просит мелочи, хоть чего купить, есть очень хочется. Я говорю:
— У меня денег нет, зато есть булочка. Хотите, я вам ее отдам?
Тот вроде как радостно согласился. Я отдала булку, иду дальше, оборачиваюсь, а он мою свеженькую, мягонькую, теплую булочку выбрасывает в урну. © Юлия-Пилюлия / AdMe
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Принесла из дома для коллег из соседнего кабинета длинный телефонный провод. А то что такое: телефон к розетке пришпилен и, сидя за своим столом, звонить может только кто-то один. Мне не жалко, принесла, присоединила, телефон работает, и его можно переносить со стола на стол. Решила заодно позвонить сама, раз уж всем хорошо. И тут одна из коллег подходит, отбирает телефон и тащит его на свой стол со словами: «Ну это же не твой кабинет, иди к себе». Пожимаю плечами, подключаю короткий провод, сматываю длинный и иду в свой кабинет. © Шолпан Пронина / Facebook
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Сижу, работаю, никого не трогаю. День выдался напряженный. И тут он — звонок с неизвестного номера. Поднимаю и слышу: «Не кладите трубку. Оператор ответит вам через 13 минут». © Als80 / Pikabu
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К моей подруге начал частенько захаживать мужчина, ужинал, оставался ночевать. Через время говорит: «Что ж ты все мне то сосиски, то колбасу? Хоть бы раз курицу зажарила». Но она не растерялась и ответила: «Так ты приноси, я зажарю!» © Людмила Алиева / Facebook
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Давно, когда только появились маршрутки, вскочила в салон одна мадам лет 55 и наорала на всех, что она главный бухгалтер, а за ней даже дверь не закрыли и ей пришлось самой закрывать! Потом голосила, что ей негде сесть, что водитель дрова везет и проезд дорогой. На следующей остановке водитель молча ее высадил, открыв перед ней дверь и закрыв ее за ней. Пассажиры были в восторге. © Елена Серебрянская / Facebook
«Вернулся на свое место, после того как ненадолго отошел в туалет».
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На днях, когда я была на работе, позвонили дети и сказали, что во дворе соседская собака бегает, где-то дырку в заборе нашла. Пошла поговорить с соседкой. Услышала отборную брань в свою сторону, причем она все время обращалась ко мне на ты, хотя я с ней никогда не общалась. Но самое интересное произошло буквально через пару дней: только собрались обедать — заходит муж, а на руках у него поросенок. Оказалось, что он сбежал как раз от этих соседей. Муж отнес его им. Соседка теперь помалкивает. © Лариса Столярова / Facebook
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Работаю официантом. Однажды клиенту не понравилась еда, которую он заказал. Этот парень подозвал меня, заставил протянуть к нему руку, а потом просто взял и выплюнул в нее все, что было у него во рту. Я в шоке ушла в ванную и мыла руки, кажется, несколько часов. К счастью, все произошедшее видел мой коллега. Он рассказал об этом менеджеру, и этого клиента выгнали. © Loves_me_tacos125 / Reddit
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В выходные поехал затариться продуктами в супермаркет. На парковке нашел место, припарковался. Пока деньги проверял, телефон перекладывал, обратил внимание: мужик подкатил тележку с продуктами к Land Cruiser 200, выгрузил в багажник продукты, оглянулся туда-сюда и тележку тоже в багажник засунул. Сел за руль и уехал. Я был в ауте от такой наглости. © Подслушано / Ideer
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Перед Новым годом в IKEA были огромные очереди. Люди туда тащат детей, чтобы пройти на кассе быстрее, или договариваются, чтобы их пропустили, или нагло лезут и ругаются. Но увидеть беременную девушку, которая грузит огромные коробки, а потом на кассе, наклоняясь, теряет свой накладной живот перед кучей народа... Вот это был провал года! © Подслушано / Ideer
А у вас есть собственная история о вопиющей наглости, которой вы хотели бы поделиться?