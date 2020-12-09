15 человек, чья наглость достигла таких масштабов, что ни в какие ворота не лезет

История из детства. Приехали в гости к дяде. Мне 6 лет, а кузену 1 год, и он стоически переносит наши походы в Эрмитаж. Уставшие и голодные, заходим в какое-то кафе. Взрослые занимают столик, на стулья ставят сумки и пакеты и идут покупать еду. Кузен сидит в коляске рядом, я читаю ему новую книжку. Вдруг подходит женщина с тарелками и ставит их на стол. Говорю:

— Но здесь же занято!

— Пшли вон отседова! Еще сопли какие-то учить меня будут!

А потом она вышибает из-под меня стул, берет сумки / пакеты и ставит их в коляску прямо на малыша. Его глаза становятся огромными, как у собаки из сказки «Огниво». Я пытаюсь вытащить кузена из коляски. В этот момент приходит мама и все понимает с полувзгляда, а потом ставит тарелки этой тетки на подоконник. Подходит дядя (подводник) — обидчица обтекает и по стенке ускальзывает. © Owl / AdMe