15+ историй, которые по накалу страстей и драматизму затмят сериалы на Netflix

В жизни всегда найдется место для драмы. Даже если вы живете на удивление мирно и тихо, не волнуйтесь: рядом обязательно окажутся люди (или питомцы), которые это «исправят». Главное — помнить, что не бывает радуги без дождя, и воспринимать любые повороты судьбы с оптимизмом.

Герои этой статьи по своему опыту знают, что драмы случаются не только в кино. Мы в AdMe.ru собрали истории интернет-пользователей, которые по накалу страстей затмят любой сериал на Netflix.

Стою вчера у подъезда тещи, жду, когда она выйдет. Подходит девочка лет 10 с ледянкой, набирает номер домофона. Ей отвечает тоже девчонка, и дальше такой диалог:

— Маша, у тебя телефон выключен. Давай выходи, идем уже на горку, а то темно скоро будет.

— Не могу, мм... я еще не убрала квартиру.

— А что тебе еще осталось?

— Ну... посуду помыть.

— Давай помогу.

— Да нет, ко мне нельзя же!

И тут в домофоне начинает хихикать какой-то мальчуган.

Девочка у домофона поменялась в голосе:

— У тебя что, Миша в гостях?

— Э-э-э... мм... Ну он зашел за книжкой.

Уже отходя от домофона:

— Ну ты и коза! © zhekaural / Pikabu

— Маша, у тебя телефон выключен. Давай выходи, идем уже на горку, а то темно скоро будет. — Не могу, мм... я еще не убрала квартиру. — А что тебе еще осталось? — Ну... посуду помыть. — Давай помогу. — Да нет, ко мне нельзя же! И тут в домофоне начинает хихикать какой-то мальчуган. Девочка у домофона поменялась в голосе: — У тебя что, Миша в гостях? — Э-э-э... мм... Ну он зашел за книжкой. Уже отходя от домофона: — Ну ты и коза! © zhekaural / Pikabu Есть у меня школьная подруга (ей сейчас 42), и что ни день — у нее новая драма в Facebook.

Она встречает мужчину своей мечты во вторник. («Боже мой! Я встретила единственного!»)

К четвергу он готовит для нее ужин. («Романтический ужин дома с моим мужчиной! Я люблю тебя, детка!»)

В выходные они везут ее 10-летнюю дочь в Диснейленд, на пляж или в другие крутые места. («Полюбуйтесь, как смотрятся мистер Икс и моя маленькая девочка. Он точно отец!»)

К понедельнику все портится. («Вы никогда не сможете по-настоящему узнать кого-то. Еще раз спасибо, мужчины, за то, что вы такие! Думаю, я просто вечно одинокая девушка».)

Две недели спустя то же самое с другим парнем. И каждую секунду это разыгрывается на ее стене в Facebook на глазах у всего мира.

P. S. В прошлый вторник эта же девушка опубликовала фотографию парня, с которым ужинала. Подпись гласила: «Любовь всей моей жизни!» В субботу она написала, что обручена. Она знает его всего 6 дней! Сага продолжается. © 42makermom / Reddit

«Вообще, надо было описать зимний пейзаж, но человеку не до пейзажей. Человек переживает личную драму! Поставила 5, несмотря на кучу ошибок. Я в шоке от глубины»

Текст сочинения: «...ты как будто смотришь в душу людей, идущих по улице. И тут приходит вдохновение. Ты садишься и пишешь, пишешь, пишешь, пока не понимаешь, что твоя жизнь — это несмешная шутка, над которой надо посмеяться — или ты умрешь от тоски. Ты понимаешь, что все, что для тебя было дорого, исчезло, и у тебя нет выбора, кроме как помочь тому, что тебе дорого, окончательно уйти из твоей жизни. Знаете, как звучит эта шутка? Любовь. Одно слово содержит в себе страх, печаль, радость, удивление, ожидаемость, разочарование и чувство упущенного времени».

Стою на остановке. На лавочку садится парень и начинает смотреть в одну точку. Практически сразу подъезжает Opel, за рулем девушка. Пассажирское стекло опускается, и она говорит парню: «Ну Сереженька! Хватит дуться, поехали домой». Я отвлекаюсь от телефона, Сереженька ноль внимания. Девушка продолжает: «А дома пельмени ждут — я почти полную морозилку налепила. И сметана». Тут начинается действие: один из стоявших рядом мужиков открывает пассажирскую дверь, двое других хватают Сереженьку под руки, ведут к машине и начинают туда запихивать, при этом все трое орут: «Ты совсем? Почти полная морозилка пельменей! Такими вещами не бросаются! Живо полез в машину! Куртку подбери! Сметана еще! Совсем дурак?» У Сереженьки на лице легкий шок, он сопротивляется, но как-то вяло. Запихивают его в машину, закрывают дверь, девушка кричит «Спасибо, мужчины!» и срывается с места. © Pteetsa.com / Pikabu

Как-то на Рождество я получил крутой подарок. Мои родители месяцами трудились над составлением набора для творчества. Это был большой ящик с разными инструментами: ножницами, клеем, краской, цветными карандашами, блестками и всем, что мог захотеть ребенок. И все бы ничего, но каждый раз, когда они поднимались в свою комнату что-нибудь добавить к подарку, они шутили в духе: «Мы идем наверх, чтобы „покормить“ твой подарок» или «Нам нужно вывести твой подарок на прогулку». Поэтому, в рождественское утро, вместо того чтобы быть счастливейшим ребенком, который рад получить огромный набор для творчества, я был ребенком, подавленным тем, что не получил щенка. © funky_grandma / Reddit

Постригся я в новой парикмахерской, в которую начал ходить пару месяцев назад. Иду в сторону дома, весь такой свежий и довольный, и тут-то и сталкиваюсь со своим старым парикмахером. Аж сердце в груди екнуло. Он помахал мне рукой и бросил: «Хорошая стрижка». И это самое драматичное, что происходило в моей жизни за последнее время. © sreekyshooter / Twitter

Мы живем на ферме, там всегда что-то происходит. Например, мой хитрый хомяк ждет, пока собаки заснут, а затем начинает бегать в колесе, пока их не разбудит. После чего спокойно останавливается и ждет, когда они снова уснут. © am097 / Reddit

У меня на работе есть два учителя, которые положили глаз на один и тот же компьютер. Есть другие компьютеры и свободные места, но никто не хочет уступать. Их противостояние выглядит так: кто-то приходит первым, садится за компьютер, а когда второй входит немного позже, он просто садится вплотную к первому и начинает буквально дышать ему в затылок.

Их диалог:

— Вы закончили?

— Нет пока... Потребуется еще какое-то время.

— Отлично... У меня много времени.

— Окей, круто.

И так уже полгода. © bosstrasized / Reddit

Их диалог: — Вы закончили? — Нет пока... Потребуется еще какое-то время. — Отлично... У меня много времени. — Окей, круто. И так уже полгода. © bosstrasized / Reddit Сначала мы с коллегами думали, что кофейник грязный. Потом мы думали, что кофе плохой. Далее у нас появился новый сливочник, а затем новый сахар. Были потрачены часы в попытках выяснить, что не так с нашим кофе. А оказалось, проблема в воде. Просто в воде. © traumamamba / Reddit

Еду по району, рядом с дорогой тротуар. Притормозил перед главной дорогой — пропускаю всех. Смотрю направо, когда уже кончится поток машин. И прямо передо мной мамочка с коляской — тоже ждет, когда машины проедут. Внезапно она мне как зарядит:

— Может, хватит пялиться так?!

А в это время на заднем сиденье моя жена с дочкой в люльке. Окна затонированы. И пока я был в ступоре от слов мамочки, жена резко открыла дверь и крикнула ей в ответ:

— Я ему разрешила! © zhekaural / Pikabu

— Может, хватит пялиться так?! А в это время на заднем сиденье моя жена с дочкой в люльке. Окна затонированы. И пока я был в ступоре от слов мамочки, жена резко открыла дверь и крикнула ей в ответ: — Я ему разрешила! © zhekaural / Pikabu В автобусе ко мне подсел парень. Замечаю, что мои ляжки жирнее, чем у него. Драма. Трагедия. Я толстая! Ворочалась пять минут, потом начала приподнимать ноги, чтобы они выглядели тоньше. Парень сидел молча, сидел, потом вдруг повернулся и сказал: «Не нужно этого делать. У тебя безумно красивые ножки». Я так в жизни не краснела! © Палата № 6 / VK

Не было привычки проверять телефон парня, но как-то ночью прямо руки чесались. И обнаружила переписку с некой дамой, очень откровенную. Я в 3 ночи поверх ночнушки накидываю пальто, вызываю такси и выхожу из квартиры. Такси подъезжает, на бегу сажусь в него и кричу водителю, чтобы ехал быстрее. Из подъезда выбегает парень, бежит за машиной, кричит. Смотрю в боковое зеркало, а он стоит и смотрит на то, как я уезжаю. Рыдала всю ночь... Но это был самый красивый и печальный момент в моей жизни. © Подслушано / VK

Прошлым вечером была на свидании. Когда договаривались, я сказала, что люблю свечи. Так вот, он принес мне свечу в качестве подарка на свидание. Ох уж эти мужчины! © kasunhinged / Twitter