15+ человек, которые повторили свои любимые фото спустя много лет и увидели, как быстро летит время

С каждым годом кажется, что время бежит все быстрее. Взросление накладывает на каждого из нас свой отпечаток. И, хотим мы того или нет, мы меняемся. Некоторые для того, чтобы это увидеть, воссоздают свои любимые старые фото в новых обстоятельствах. И разница иногда просто сбивает с ног.

Мы в AdMe.ru взглянули на фото, которые люди решили повторить спустя годы.

16 и 30 лет

Ты выглядишь моложе на новой фотографии. © forksh / Reddit

«Бабушка и дедушка по материнской линии (слева направо, сверху вниз): 1942 год — 22 года, 1965 год — 45 лет, 2002 год — 82 года, 2005 год — 85 лет»

«Мы с сестрами повторили наше фото 16 лет спустя»

«Мои родители в 1976-м и в 2020-м. В этом году 39 лет как они женаты»

«В 1991 и в 2021 году, в доме, где я вырос»

«Моя бабушка, папа, тети и дяди»

Радостно видеть 8 человек на первом фото и 8 на втором. Отличное фото и милая семья. © jacobo / Reddit

«Братья и сестры в 1998 году и сейчас. Немного изменились»

«Я был довольно разборчивым в еде в те времена»

«Мои родители 40 лет назад и сейчас»

Твой отец сейчас выглядит даже лучше. Особенно его усы. © SloppyJimbo / Imgur

«Мой папа в свой день рождения в 26 и в 86 лет»

«Не так уж и сильно мы изменились за 25 лет»

«Мою бабушку сфотографировали в том же месте спустя 71 год»

«Я не знаю, сколько мне на первом фото, но на втором 32 года»

«Я и мой сын в 2001 и в 2021 году рядом с бейсбольным стадионом Comerica Park»

23 года спустя