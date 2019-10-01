15 человек, которые по глупости раскрыли свои секреты

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Близкие люди порой пытаются нас обмануть, но зачастую не обладают навыками хитроумных мошенников и попадаются на самых простых вещах. Иногда ложь довольна безобидна и вызывает лишь смех. Но бывает и так, что простое надувательство разрушает семью и даже жизнь.

AdMe.ru раскопал истории о не очень удачливых обманщиках и надеется, что вы прочитаете их с удовольствием.

На работе случился конфуз. Звонит женщина и уверяет, что у нас периодически происходят глюки и сбои, из-за чего ей от мужа приходят СМС с «не таким текстом». Я сначала подумала, может, кодировка сбивается или кусок текста пропадает. Но нет. Говорит, вчера вечером муж отправлял ей (по его словам) СМС с пожеланием спокойной ночи, а пришло «другое». Зачитывает мне это «другое», и я понимаю, что ее муженек отправил сообщение не той женщине. Потому что тоже про «заю» и «люблю, не могу», но с ожиданием встречи вот буквально где-то в текущее время. А жена точно знает, что в командировке он до конца месяца. Так вот, я не знаю, кто из них более наивный. Она с «не такими» СМС, или он, который оправдывался тем, что это, наверное, операторы что-то налажали. И все минут 20 беседы я мучилась, подбирая слова таким образом, чтобы не сказать прямо: «Да у него другая, блин!» © FILY / pikabu *** Мама как-то выпила чуть больше, чем надо, и разболтала дедушкин секрет. У него есть 2 внебрачных ребенка, один из который мой ровесник. Бабушка знает про старшего, а про младшего пока нет. © flamandy / reddit *** А у нас вчера большой зал снимал генерал полиции. Охраны понагнали. В зале разместили законспирированных сотрудников полиции в штатском, чтобы бдеть. Заходит генерал. Зал сидит. Все полицейские в штатском встают. © Shuni / pikabu *** Хожу по оптовому рынку. Захожу в один ларек. Далее мой диалог с продавцом. — Возьми, последняя пачка! — Да я тут полдня хожу, и в каждом ларьке: «Последняя пачка!» Продавец улыбается: — Нет, честно! Последняя, я не обманываю! — Ну хорошо, уговорила, давай. — Сколько пачек надо? © emin177 / pikabu *** Моя бывшая девушка — изменница. Она думала, я это выяснил, потому что копался в ее телефоне. Но я все узнал иначе: пару месяцев назад она отправила мне селфи, где она смотрит какой-то сериал на ноутбуке лежа в постели. Она просто не догадалась, что парень, с которым она лежала, отразился в экране ноута. И даже после этого я пытался сохранить отношения. © xthorgoldx / reddit

Жена уронила мой айфон в отверстие в общественном туалете. По счастью, выгребная яма была почти заполнена, поэтому ей удалось достать телефон. Она его почистила и отдала мне, ничего не сказав. Через год я купил новый айфон, а ей подарил свой. Так жена настояла на смене корпуса. Долго ломал голову, зачем ей это надо, пока ребенок ее не сдал. © IClogToilets / reddit *** Сын рассказал: «Не хватало мне денег на маршрутку. Я к мужику на остановке подхожу и говорю: — Мужчина, купите зажигалку за 10 рублей. Тот офигел и говорит: — Зачем она мне? — На маршрутку мне не хватает. Мужик достает 10 рублей и дарит их мне». Пятиминутная пауза — и мы с мужем в один голос: «А откуда у тебя зажигалка?» Занавес. © luluka10 / pikabu *** Бывший мой тесть как-то под шашлычок рассказал, что ему три узбека укладывали брусчатку на даче, а в последний день исчезли, прихватив телевизор и кое-что из еды. «Хорошо, — тесть довольный говорит, — что я им не заплатил за работу». Я спрашиваю: «А случайно события не наоборот происходили: ты им не заплатил, и они поэтому телевизор украли?» Тесть пробурчал что-то и весь вечер со мной не разговаривал. © Timonfucker / pikabu *** Это история из прошлого, но она по-прежнему остается самой веселой. Я выяснил, что девушка изменяет мне после того, как услышал крики одного из моих попугаев: «О да, Джим! О боже, Джим!» Он кричал это очень чувственно. Выяснилось, что она водила любовника ко мне домой, пока я был на работе. © birdsinparadise12 / reddit

Он всегда говорил, что ненавидит спать обнявшись, потому что это очень неудобно. Как бы там ни было, когда он думает, что я сплю, то обнимает меня. Но стоит мне только пошевелиться, как он мгновенно отворачивается и делает вид, что спит. © RockPrincess01 / reddit *** В 2010 году мы с женой поехали в Испанию и посетили там парк аттракционов «Порт Авентура». Взяли билеты на входе по € 60 на 2 дня безлимитного посещения всех аттракционов. Есть там еще такая штука как экспресс-очередь: платишь еще по € 40, на руку крепят силиконовый браслет розового цвета — и ты не стоишь в общей очереди, а сразу проходишь по отдельной дорожке. Только вот незадача: билеты на вход на 2 дня, а браслет — на 1 день, завтра тоже надо будет платить за браслет. Жаба душит. Тут у меня созрела гениальная идея. Перед выходом в туалете мы срезали браслеты и убрали их в карманы, а на следующий день в том же туалете при помощи клея вновь надели розовые браслеты. С чувством полной победы мы приближались к водным горкам. Нас остановили, я в недоумении показываю розовый браслет и вопросительно смотрю на охрану. «No, no, yellow...» — на ломаном английском выдал секьюрити. Короче говоря, розовые браслеты были вчера, а сегодня они должны быть желтыми! © Bdann / pikabu *** Она курит дома, пока я на работе. Откуда я это знаю? Я всегда незаметно от нее ставлю роутер на подоконник, а когда возвращаюсь домой, то он уже немного передвинут. Прихожу домой и говорю: «Ты опять курила!» А она никак не может понять, откуда я это узнаю. © unknown author / reddit *** Бывший моей девушки приехал в наш город, и они встречаются за моей спиной. Я это знаю, потому что мне приходятся СМС о ее местонахождении. А СМС мне приходят, потому что она сама просила меня установить приложение по слежению, так как часто не может найти телефон. © barrbill / reddit *** Дочка знакомых, 7 лет, советское время. Девочка уходила гулять, а ее мама в это время приходила с работы. Ключ от квартиры был один, и его надо было как-то передавать. Дочка «придумала». Однажды мама подходит к двери квартиры и видит немаленький лист бумаги с надписью: «Ключ под ковриком». Пришлось проводить инструктаж на тему: «Как уберечься от воров». На следующий день мама подходит к двери квартиры и видит немаленький лист бумаги с надписью: «Смотри на обороте», а на обороте: «Ключ под ковриком». © busuzima / pikabu *** Случайно увидела у бывшего в телефоне видео, как он танцует тверк в моем нижнем белье. Никогда ему об этом не рассказывала. © terazosin / reddit