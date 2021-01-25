15 человек, которые не теряют ни оптимизма, ни напористости

У каждого из нас в жизни бывают как счастливые моменты, так и сложности, и не всегда получается разобраться с ними быстро и не растеряв запала. Но герои этой статьи доказывают: последнее, что нужно делать с проблемами, — это пускать все на самотек и опускать руки.

Мы в AdMe.ru всегда радуемся, когда кто-то делится своими историями, в которых так много добра, силы воли, счастья от результата. Дочитайте до конца, чтобы увидеть бонус, который покажет, что оптимизм вполне сочетается с умением посмеяться над собой.

«Даже по фото видно, что я стала увереннее в себе после того, как прошли мои прыщи!»

«После долгих лет подшучивания над собой я наконец решил взять себя в руки. В этом году результат не может не радовать (слева — 1 января, справа — 18 декабря)»

«В 2017 году мы сбежали от моего бывшего мужа после 8 непростых лет. Чарли был рядом, пока я боролась с проблемами»

«В этом году мы впервые сфотографировались для рождественской открытки. Для кого-то это мелочь, но я счастлива как никогда!»

Когда наконец смог утереть нос депрессии и разобраться со всем этим хламом

«2 месяца жизни посвятил коридору. Психовал, ломал, но закончил! Оцените»

«Когда я была подростком, мама ненавидела то, что я была эмо, и хотела, чтобы я была опрятной девочкой, любящей розовый»

«Она даже выбросила мою футболку с любимой группой. А 15 лет спустя я снова увидела такую же в продаже».

«Первое, что я приготовил в своей жизни в марте 2020-го vs. Ужин, который я приготовил для семьи в канун Рождества. Небольшой, но прогресс»

«Спустя 1,4 года после выздоровления от анорексии: я прошла путь от облысения и борьбы за жизнь до пышной шевелюры и счастливой жизни. Никогда так не гордилась собой»

«В 2019 году у меня была операция на сердце. Неделю я был прикован к постели, потом 4 месяца не тренировался»

«Было страшно, что все предыдущие результаты в пауэрлифтинге пропадут навсегда. Но нет, я сделал это, ребята!»

«Я всю жизнь боролась с тяжелой депрессией. Сегодня я нарядилась, чтобы хорошо выглядеть во время переезда. Впервые почувствовала себя красивой со времен средней школы»

«Несколько лет назад я поставил себе протез и после этого переплыл Мексиканский залив и Карибское море, доплыл до Гватемалы и поднялся на пирамиды майя»

«Я наконец поборол депрессию, панические атаки и зависимости, поправился с 58 до 63 кг, поступил в университет и воспитываю детей вместе с женой»

«Помните, что в конце туннеля всегда есть свет».

«6 лет назад я был бездомным без гроша в кармане. В прошлом году мне исполнилось 30, я уже 4,5 года не пью, и у меня есть работа»

«После развода я похудел с 200 до 93 кг за 1,5 года!»

Бонус: иногда оптимизм и умение подшутить над собой идут рука об руку

«В этом месяце исполнился год с тех пор, как я начал продавать свои работы! Я решил купить себе что-нибудь по случаю». (Надпись на чашке: «Вполне нормальный художник (вероятно)». — Прим. AdMe.ru.)