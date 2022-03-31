15 человек, которые начали день не с той ноги

Бывает, день не задается с самого утра, и неважно, что тому виной: наша неуклюжесть или какие-то внешние факторы. К счастью, в наших силах превратить неудачный день в успешный. Согласно одному исследованию, сохраняя позитивный настрой, мы работаем на 31 % эффективнее. Также на 40 % возрастает вероятность получения повышения. Так что в следующий раз, когда случится какая-нибудь неприятность, помните о том, что остаток дня все равно может пройти хорошо, главное — фокусироваться на приятном.

AdMe.ru верит, что бытовые неурядицы нужно воспринимать легко и со смехом вместо того, чтобы позволить им испортить вам день. Мы хотим поделиться фотографиями, которые покажут, что порой у всех что-то может пойти не по плану.

1. «Мой папа избавился от идеально ровного зеркала и повесил новое — кривое»

2. «Мое обручальное кольцо просто развалилось на части сегодня утром»

3. «Забыл установить насадку на машинку для стрижки после починки»

4. «Она заперлась внутри, оставив меня на улице»

5. «Не сегодня, полагаю...»

6. «Моя учительница испанского»

7. Когда в холодильнике стало слишком холодно и завтрак замерз

8. Одна их этих туб, в которой было 3,5 кг кофе, лопнула во время визита регионального менеджера

9. «Крышка от солонки в моем завтраке»

10. «Буквы с этой бутылки прилипли к моему пальцу»

11. «Я жарила блинчик себе на ужин, и в него спикировал комар»

12. «Надеваю я зимний ботинок сегодня утром — и происходит это»

13. «Проснулся и увидел этот огромный водяной пузырь у себя в квартире»

14. «Мои булочки для хот-догов»

15. «Моя попытка сделать завивку с треском провалилась»