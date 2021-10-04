15 человек, которые могли бы снять свою передачу «В мире животных»

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Мы уже давно не удивляемся каким-то экстраординарным фактам из жизни животного мира и новым открытиям ученых. Но когда какие-то необычности происходят прямо под носом, на них сложно не обратить внимания. Поплавать среди морского крыжовника, обнаружить, что твою мидию съели прямо в ракушке, увидеть моль размером с ладонь — все это впечатляет гораздо сильнее, чем сухой текст в энциклопедии.

Мы в AdMe.ru отыскали уникальные фото, на которых обычные пользователи сети запечатлели свои открытия о животных.

Это морской крыжовник, и да, это животное

«Так странно плавать в этих шариках, они всюду, но они такие милые».

Рыба фугу, которая умещается на пальце

«Пчела в гараже скрутила волос моей жены в аккуратный клубок»

«Вы можете четко проследить, где моя собака больше всего любит справлять нужду»

Когда палочники облепили руку. Да, это насекомые

«Во время обеда мы нашли морскую звезду, которая съела нашу мидию внутри раковины»

Богомол-дракон, на теле которого будто бы проросли листочки

Цветочные богомолы имитируют цветы

Эффектно наблюдающая змея

Вот как гусеницы поедают листик

Водяной клоп Appasus. Самки приклеивают яйца на спины самцов вот так, и те потом вынашивают их, пока не вылупятся детеныши

Кажется, нас всегда обманывали, говоря про их маневренность

Выпь выглядит именно так, как называется

У ночных мотыльков всегда «говорящие» названия. Вот и эта золотая металловидка действительно отливает золотом на солнце

Коты остаются котами даже в стрессовых ситуациях