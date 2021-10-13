15+ человек, которые купили нестандартные вещи и теперь готовы хвастаться ими даже незнакомцам

Совершить крутую покупку — это отдельный вид терапии, который приносит радость и удовлетворение. Эти вещи потом еще долго греют душу, и хочется рассказать о них всему миру. Люди из сегодняшней подборки так и сделали.

Мы в AdMe.ru частенько устраиваем нестандартные шопинг-процедуры и знаем, сколько радости они приносят. Поэтому уверены, что порой нужно баловать себя вещами, которые многим могут показаться безделушкой, но для вас они сокровище.

«Срочно посмотрите на костюм, который моя сестра купила своему коту»

«Приобрел это фото в секонд-хенде, потому что оно показалось мне знакомым. Справа моя подруга и наша кошка»

«Купила ежедневник»

«Мой парень подарил мне кисти для макияжа в стиле японских комиксов»

«Так, конец дня был неплохой, я купила 2 контроллера от четвертой плойки и насадки с лапками для них»

«Муж купил мне новое кольцо! Это местный камень»

«Я приобрела пуговицы-жирафики. Пуговицы, блин, жирафики! Я счастлива»

«После тяжелого года я купил себе самую красивую гитару, которую когда-либо видел»

«Купила бальзам для губ с колой»

«Моя сестра купила отцу и его собаке парные рубашки. Так мило»

«Эти шахматы как будто питают меня энергией»

«Мне подарили вазы в виде динозавров»

«Кошачье счастье в чистом виде. Купила своему пушистику фонтанчик с водой, и даже еще не успела его до конца установить, как кот был в полном восторге»

«Не вставайте между назгулом и его добычей... Купила макет этого свирепого зверя»

«Мама купила контейнер для вещей с колесиками. Теперь это его личный автомобиль»

«У меня теперь есть губка в форме единорога»

«Мама пару дней назад купила мне это, и я до сих пор не могу от нее отлипнуть. Я даже сплю с ней»

«Готическая кроватка для кота. Возьмите мои деньги»