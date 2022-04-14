15+ человек, которые изменили всего одну деталь во внешности, а теперь хоть фото на паспорт меняй

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Наверное, у каждого человека в жизни наступает такой момент, когда ему хочется каких-то ярких перемен в образе. Причем иногда для этого достаточно изменить какую-то одну деталь во внешности. А дальше все зависит только от буйства фантазии: кому-то достаточно сменить цвет волос или стрижку, кто-то принимает решение похудеть, а кого-то жажда перемен приводит в кабинет хирурга.

Мы в AdMe.ru выступаем за изменения к лучшему, поэтому не могли пройти мимо людей, которые решили немного поэкспериментировать со своей внешностью и теперь чувствуют себя обновленными.

«Я хотела изменить цвет волос на свое 40-летие. Очень довольна результатом!»

«Потеря веса в 45 кг может серьезно изменить ваше лицо»

«После многих лет опасений я наконец-то коротко подстриглась!»

«Я крашу волосы уже более 10 лет, и нет, я не профессионал»

Иногда борода меняет весь образ

Как будто другой человек

«Решила стать суперсмелой к весне»

«2020 vs 2022. Время меняет некоторые вещи»

«До и после 2 сеансов окрашивания, чтобы избавиться от черного цвета волос»

Кто бы мог подумать, что новые брови могут кардинально изменить внешность

«6 недель после микроблейдинга бровей»

Иногда для того, чтобы освежить имидж, достаточно сделать челку

«Я так счастлива, что решилась на ринопластику»

Для смены образа можно просто поменять форму бороды

С короткой стрижкой даже взгляд другой

Совершенно другая девушка

Вот что делает подтяжка лица и шеи

Когда дал волю своим кудрям