20+ человек, которые работают в режиме «абы как» и им хоть бы хны

Если делаешь работу спустя рукава, то нечего и удивляться тому, что окружающие потешаются над получившимися результатами. Когда мы видим кривую разметку, неряшливо наклеенную плитку, наспех сделанный ремонт, то сразу понимаем, что здесь потрудился «профессионал» широкого профиля, который разбирается во всем понемногу и ни в чем основательно.

Мы в AdMe.ru считаем, что любую работу нужно делать качественно и каждое дело доводить до конца. В противном случае вы рискуете увидеть плоды своих трудов на фотографии от пользователей сети с подписью «И так сойдет».

«Этого не будет видно, когда у растения появятся листья»

«Я говорил, что не архитектор, босс»

«Пришла с завода с одним черным креслом»

«Чистое безумие, неужели на заводе никто не заметил этого?» © Lamnent / Reddit

Попробуй спустись

«Эй, босс, я закончил ту гитару, которую ты хотел»

«Эти ворота точно остановят злоумышленника»

«Развилка»

«Пройти — задача не из легких»

«Обычно я рисую линии, а не круги»

«Интересно»

«Установил ограничитель для двери»

«Обозначили парковочные места для детей и взрослых»

«Теперь велосипедисты в безопасности»

«Залил новое дезинфицирующее средство для рук»

«Дорога готова, босс»

«По крайней мере работает»

«Ты не пройдешь»

«Установил лампочки»

Это хорошее место для шторки

«Я попросил добавить дополнительный сыр в буррито, и вот что они сделали»

«Меня аж трясет!»

«Хотелось бы получить свои деньги обратно»

«Папа и косички. Сделано с любовью»