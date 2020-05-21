15+ человек, которые были готовы к любому разочарованию, но в итоге сорвали джекпот
«Купить кота в мешке» — это выражение очень точно описывает некоторые покупки в интернете, или, к примеру, случаи, когда мы приобретаем что-нибудь в непрозрачной упаковке. Нередко случается, что вещь выглядит не так, как на картинке, и становится настоящим разочарованием. Но бывает и наоборот: купленное в сети платье садится идеально, а заказанный у незнакомого кондитера торт в реальности выглядит лучше, чем в каталоге.
Мы в AdMe.ru искренне рады за людей, с которыми произошел пусть и небольшой, но счастливый случай.
«Я заказала это платье на AliExpress. Все что угодно могло пойти не так, но для меня оно идеально»
«Этой замороженной пицце удалось меня по-настоящему удивить»
«Кажется, у меня получилось довольно неплохо!»
«Впечатляющий торт от моей мамы»
«Заказал покрывало с фотографиями моих собак на сайте, который не внушал особого доверия. И они справились!»
«На день рождения сына мы заказали торт в виде пожарной машины. И результат оказался выше ожиданий»
«Попыталась сделать торт „Момофуку“»
«То, как мы рекламируем пиццу в виде Джека-фонаря, и то, как я ее делаю»
«Сделала торт на 3-летие племянницы»
Утренний джекпот
«Два сваренных вкрутую яйца».
«Моя мама приготовила торт в виде Эльзы»
«Купил мороженое в магазине в Японии. Оно не только точно такое же, как на упаковке, но еще и очень вкусное»
«Первая наша с девушкой попытка сделать торт по эскизу»
«Моя интерпретация татуировки, которую я хотела сделать, и то, что получилось у моего мастера»
«Моя мама сделала этот торт-утку. Кажется, у нее отлично получилось»
«Мы неплохо постарались, делая торт для племянника»
«Моя попытка — справа»
«Думаю, у моей жены получилось неплохо»
«Сделала венок по образцу из интернета»
«Дочь нарисовала торт, который хочет на 8-летие. Я постаралась воплотить ее задумку»
Это мороженое!
А у вас были случаи, когда реальность оказывалась круче, чем вы ждали?
Фото на превью savageexplosive / reddit