15+ человек, которые были готовы к любому разочарованию, но в итоге сорвали джекпот

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«Купить кота в мешке» — это выражение очень точно описывает некоторые покупки в интернете, или, к примеру, случаи, когда мы приобретаем что-нибудь в непрозрачной упаковке. Нередко случается, что вещь выглядит не так, как на картинке, и становится настоящим разочарованием. Но бывает и наоборот: купленное в сети платье садится идеально, а заказанный у незнакомого кондитера торт в реальности выглядит лучше, чем в каталоге.

Мы в AdMe.ru искренне рады за людей, с которыми произошел пусть и небольшой, но счастливый случай.

«Я заказала это платье на AliExpress. Все что угодно могло пойти не так, но для меня оно идеально»

«Этой замороженной пицце удалось меня по-настоящему удивить»

«Кажется, у меня получилось довольно неплохо!»

«Впечатляющий торт от моей мамы»

«Заказал покрывало с фотографиями моих собак на сайте, который не внушал особого доверия. И они справились!»

«На день рождения сына мы заказали торт в виде пожарной машины. И результат оказался выше ожиданий»

«Попыталась сделать торт „Момофуку“»

«То, как мы рекламируем пиццу в виде Джека-фонаря, и то, как я ее делаю»

«Сделала торт на 3-летие племянницы»

Утренний джекпот

«Два сваренных вкрутую яйца».

«Моя мама приготовила торт в виде Эльзы»

«Купил мороженое в магазине в Японии. Оно не только точно такое же, как на упаковке, но еще и очень вкусное»

«Первая наша с девушкой попытка сделать торт по эскизу»

«Моя интерпретация татуировки, которую я хотела сделать, и то, что получилось у моего мастера»

«Моя мама сделала этот торт-утку. Кажется, у нее отлично получилось»

«Мы неплохо постарались, делая торт для племянника»

«Моя попытка — справа»

«Думаю, у моей жены получилось неплохо»

«Сделала венок по образцу из интернета»

«Дочь нарисовала торт, который хочет на 8-летие. Я постаралась воплотить ее задумку»

Это мороженое!

А у вас были случаи, когда реальность оказывалась круче, чем вы ждали?