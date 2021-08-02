15 человек, для которых выполнение просьбы — повод проявить максимум креатива
Когда просишь кого-то сделать что-то определенное, всегда испытываешь легкую тревогу: а вдруг накосячат и получится не то, что хотелось. Но когда результат соответствует ожиданиям, то можно облегченно вздохнуть и улыбнуться. Правда, иногда исполнителей накрывает внезапный приступ находчивости, и в результате «заказ» бывает выполнен, но немного необычно. Но это мелочи, ведь в итоге все сделано, как ты просил.
Мы в AdMe.ru считаем, что смекалка — это просто великолепно, но не уверены, что она всегда бывает к месту. Судите сами, так ли это, ведь героям нашей подборки удалось лишь поделиться результатами своих запросов.
«Мне захотелось съесть фаршированный край, а не саму пиццу. И я сумел убедить владельца пиццерии выполнить мой заказ. В итоге мне привезли это. И даже с оливками»
«Моя клиентка попросила, чтобы ее волосы выглядели как „мох на бревне в лесу“»
«На свой день рождения я попросила билеты на концерт, а получила в открытке деньги на него. Я люблю свою семью»
«Я заказал обычный рыбный пирог, а принесли вот такое»
«Я попросила маму зашить дырки в моем плюшевом мишке»
«Что хотел мой клиент и что я нарисовала для него»
«Попросила брата принести мне кофе»
«Попросила у мамы купить чего-нибудь сладенького, например тортик»
«Я попросила папу купить мне термос на работу. Он купил это. Мне 25 лет»
«Попросила у сестры бутерброд только с маслом и сыром и получила вот это»
«Клиент: „Я бы хотел футляр для очков с двумя гусями, крадущими гриб и батат“. Мне нравится выполнять такие заказы»
«Я сделала крючок для вязания из серебра с сапфиром по заказу. И еще добавила узор в нижней части, чтобы было красиво, когда клиентка будет использовать его как заколку для волос, пока она не вяжет»
«Когда мама попросила дать ей ноутбук, чтобы в инетике посерфить, но она совершенно не умеет работать за компом»
«Попросил добавить больше лука к моему заказу. Я остался доволен»
«Я попросила папу проклеить мои шлепанцы, потому что они разваливались на части. И вот что он придумал»
А вам приходилось выполнять нестандартные просьбы и при этом проявлять креатив? Если да, что это было?
Фото на превью rolodebolo / Twitter
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