15 человек, для которых выполнение просьбы — повод проявить максимум креатива

Когда просишь кого-то сделать что-то определенное, всегда испытываешь легкую тревогу: а вдруг накосячат и получится не то, что хотелось. Но когда результат соответствует ожиданиям, то можно облегченно вздохнуть и улыбнуться. Правда, иногда исполнителей накрывает внезапный приступ находчивости, и в результате «заказ» бывает выполнен, но немного необычно. Но это мелочи, ведь в итоге все сделано, как ты просил.

Мы в AdMe.ru считаем, что смекалка — это просто великолепно, но не уверены, что она всегда бывает к месту. Судите сами, так ли это, ведь героям нашей подборки удалось лишь поделиться результатами своих запросов.

«Мне захотелось съесть фаршированный край, а не саму пиццу. И я сумел убедить владельца пиццерии выполнить мой заказ. В итоге мне привезли это. И даже с оливками»

«Моя клиентка попросила, чтобы ее волосы выглядели как „мох на бревне в лесу“»



«На свой день рождения я попросила билеты на концерт, а получила в открытке деньги на него. Я люблю свою семью»

«Я заказал обычный рыбный пирог, а принесли вот такое»

«Я попросила маму зашить дырки в моем плюшевом мишке»

«Что хотел мой клиент и что я нарисовала для него»



«Попросила брата принести мне кофе»

«Попросила у мамы купить чего-нибудь сладенького, например тортик»

«Я попросила папу купить мне термос на работу. Он купил это. Мне 25 лет»

«Попросила у сестры бутерброд только с маслом и сыром и получила вот это»

«Клиент: „Я бы хотел футляр для очков с двумя гусями, крадущими гриб и батат“. Мне нравится выполнять такие заказы»

«Я сделала крючок для вязания из серебра с сапфиром по заказу. И еще добавила узор в нижней части, чтобы было красиво, когда клиентка будет использовать его как заколку для волос, пока она не вяжет»

«Когда мама попросила дать ей ноутбук, чтобы в инетике посерфить, но она совершенно не умеет работать за компом»

«Попросил добавить больше лука к моему заказу. Я остался доволен»

«Я попросила папу проклеить мои шлепанцы, потому что они разваливались на части. И вот что он придумал»