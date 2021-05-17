15+ человек с нестандартной фигурой, от которых можно зарядиться уверенностью, если просто рядом постоять
Все мы разные: одни на дух не переносят критику, другие спокойно реагируют на любые комментарии, а третьи вообще в каждой ситуации видят одни плюсы. Большинство соотечественниц (если быть точными, целых 63 %) заявили, что довольны своей внешностью, а в качестве идеалов красоты назвали Кендалл и Кайли Дженнер, Ариану Гранде, Анджелину Джоли и Скарлетт Йоханссон. А значит, в современном мире всякие фигуры и типы внешности важны и нужны.
Мы в AdMe.ru считаем, что уверенный в себе человек любые недостатки с легкостью превращает в достоинства. А в бонусе покажем того, кому лишние сантиметры в талии только прибавляют шарма.
-
В детстве я молил бога о лишних сантиметрах, а потом что-то пошло не так, и теперь мой рост около 2 метров. Люди часто говорят мне: «Эй, как там погода наверху?» или «И чем тебя только мама в детстве кормила?!». И ведь многие искренне верят, что я слышу такое впервые! © Anonymous / Quora
-
Так уж получилось, что природа наградила меня высоким ростом — 183 см. При худощавой комплекции я лакомый кусочек для модельных агентств и баскетбольных команд. Очень часто ко мне на улице подходят тренеры или скауты и приглашают сотрудничать. Поначалу это веселило, потом надоело, а сейчас уже бесит. Я работаю юристом и не хочу менять профессию. Увидела где-то рекламу «Визитки высокого человека» и решила себе такие сделать. «Меня зовут Катя, и мой рост — 1,83 м. Да, я высокая. Не модель и не играю в баскетбол. И не хочу. Спасибо». © Палата № 6 / VK
-
После оплаты товара отхожу такой от кассы, и ко мне охранник подскакивает:
— Молодой человек, расстегните, пожалуйста, куртку, а то есть подозрение, что у вас под ней что-то спрятано.
Мне скрывать нечего — я расстегнул куртку, не жалко.
— А, это живот... — удовлетворенно кивнул охранник.
Человек поднял мне настроение на целый день! © superedward / Pikabu
-
Вспомнилось. Когда в Турцию летали с мужем, пошли в баню, а там после бани — массаж. Ну массирует меня мужик, молчит. Увидел живот и такой заявляет мне на английском: «О, ребеночка ждете?» А я отвечаю: «Нет». После этого он ни слова больше не проронил. © Seravi / Pikabu
-
Худым тоже не просто живется: сложно найти себе одежду, особенно брюки. Обычно они для меня слишком большие и длинные. А еще я физически не так сильна, как люди, которые больше меня. Вы можете сказать, что это ничего, но меня напрягает постоянно всех просить о помощи. Но есть и плюсы: я легче переношу полеты, чем высокие или полные люди. © Chi Le / Quora
-
У меня торчат уши. Мой любимый человек говорит, что «ушки» мне идут, они никак не портят мою внешность. Иногда называет меня «эльфиком». © Подслушано / VK
-
Лично я ростом около 1,8 м, но у меня есть два брата, которые больше 2 метров. С ними очень забавно гулять. Когда мы идем куда-то вместе, люди тихонько шепчутся за спиной про наш рост. Недавно братья ходили в магазин в костюмах пиратов и это было весело! © Emily Evans / Quora
-
Я всю жизнь худая — генетика. Моя мама, сестра и тетя имеют недостаточный вес. Частенько слышу в свой адрес такие слова: «Боже мой, ты слишком худая!», «Ух ты, ты так похудела, с тех пор как я видел тебя в последний раз! Ты хоть ешь?», «У тебя такие худенькие руки — кожа да кости!». © Vie Prasetyo / Quora
-
До меня на таможне докопались: «Снимите ремень». А я не знал, как по-английски сказать, что штаны спадут. Ну и бац: одно движение — ремень из штанов, второе — штаны с меня вжух до колен. Таможенница аж кинулась на меня их обратно надевать и ремень в шлевки пыталась заправить. Смеху было! © EnemyMine / Pikabu
-
Я с детства очень худая, поэтому за свою жизнь наслушалась «креативных» шуточек относительно моего роста и веса. Есть с кем-то рядом — сплошная пытка: люди смотрят на меня, а потом говорят: «Куда только девается вся еда?» А в 15 лет мои тетушки заявили, что я не выйду замуж, потому что слишком худая, чтобы считаться привлекательной. © Nina / Quora
-
Рост у меня небольшой — 151 см всего. Как-то была я на рок-концерте. Вокруг куча высоких мужиков. Подруга, с которой я пришла на концерт, тоже высокая. И вот прыгаю я, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь. Конечно же, все тщетно, я злюсь и расстраиваюсь. Тут парень спереди оборачивается, присаживается и предлагает сесть к нему на шею. А я смотрю, парень крепкий, еще и симпатичный... В общем, остальную часть концерта просидела у него на шее и любовалась любимой группой во всей красе. © Палата № 6 / VK
-
В подростковом возрасте у меня были огромные уши. Однажды я работал стюардом на концерте и мне пришлось ходить от главного входа и обратно. Неподалеку стояла группа молодых девчонок. Завидев меня, они издавали звуки самолета, а одна прокричала: «Эй, капитан, когда взлетаем?» Когда я проходил мимо них в другой раз, они крикнули: «Эй, радар, ты можешь читать мои мысли?» А я ответил: «Там нет ничего интересного». © John Jones / Quora
-
Отдыхали семьей у горячего источника. Народу — тьма! Все плещутся, греются в теплой воде, охлаждаются на берегу. Жена говорит мне в шутку, мол, сын-то наш пузо себе отъел какое. Да и крикнула, смеясь: «Егор, живот втяни!» По реакции присутствующих мужиков я понял, что их, похоже, всех по странному стечению обстоятельств зовут Егорами. © LIs7515 / Pikabu
-
Держите несомненные плюсы большого живота: есть с чем поиграть, когда тебе скучно; можно симулировать беременность; кстати, многим нравятся люди в теле, а еще он такой мягкий! © Jacob Brown / Quora
-
Обычно на рост жалуются только маленькие девушки, известные всем как «метр с кепкой». Но вы не представляете, как обидно, когда парень ростом 1,8 м для тебя так, середнячок! Или когда видишь парня, который наконец-то выше тебя, но он, сложившись вдвое, целует свою миниатюрную девушку. А-а-а-а, высоким тоже нелегко. © Палата № 6 / VK
-
Мой рост всего-то 154 см. Знаете, какой самый глупый вопрос по поводу роста я слышала чаще всего? «А че ты такая мелкая?» Ну была бы моя воля, я бы сантиметров 10–15 еще добавила, но генетика, увы, бессердечна и беспощадна. Если я сижу за столом или на ковре, а воспитанники вокруг, то меня не видно. И обязательно зайдет начальство: «Дети, а где преподаватель?» «Я здесь!» — доносится мой голос из недр детской толпы. © Lozbenidze / Pikabu
-
Впервые вышла из дома с хвостом, и один борзый шестиклассник, шедший в компании своих таких же противных друганов, чтобы показаться крутым, выкрикнул: «Ха, а ты ушастая!» Серьезно, да? Спасибо, я теперь вообще никогда волосы в хвост собирать не буду! © yuussssssss / Twitter
-
Почему-то принято считать, что люди с большим размером ноги отлично держат равновесие. Так вот, ребята, это не так. У меня размер ноги 45 с половиной. Мою жену очень забавляло смотреть, как я что-то несу и стараюсь делать это аккуратно. К примеру, я не могу притащить чашку кофе, не пролив хоть чуть-чуть. А потом я начал бегать, тренироваться, и теперь с равновесием у меня куда лучше. К сожалению моей жены, теперь я могу носить на голове чашку с кофе или таскать разные вещи без проблем. © Enric Martinez / Quora
Бонус: «Мне нужно больше места для пузика»
А вы оказывались в курьезной ситуации из-за фигуры?