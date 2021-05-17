15+ человек с нестандартной фигурой, от которых можно зарядиться уверенностью, если просто рядом постоять

Обычно на рост жалуются только маленькие девушки, известные всем как «метр с кепкой». Но вы не представляете, как обидно, когда парень ростом 1,8 м для тебя так, середнячок! Или когда видишь парня, который наконец-то выше тебя, но он, сложившись вдвое, целует свою миниатюрную девушку. А-а-а-а, высоким тоже нелегко. © Палата № 6 / VK

Мой рост всего-то 154 см. Знаете, какой самый глупый вопрос по поводу роста я слышала чаще всего? «А че ты такая мелкая?» Ну была бы моя воля, я бы сантиметров 10–15 еще добавила, но генетика, увы, бессердечна и беспощадна. Если я сижу за столом или на ковре, а воспитанники вокруг, то меня не видно. И обязательно зайдет начальство: «Дети, а где преподаватель?» «Я здесь!» — доносится мой голос из недр детской толпы. © Lozbenidze / Pikabu

Впервые вышла из дома с хвостом, и один борзый шестиклассник, шедший в компании своих таких же противных друганов, чтобы показаться крутым, выкрикнул: «Ха, а ты ушастая!» Серьезно, да? Спасибо, я теперь вообще никогда волосы в хвост собирать не буду! © yuussssssss / Twitter