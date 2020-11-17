15+ историй о студенческой жизни, прочитав которые вы захотите получить второе высшее
Пожалуй, у каждого из нас есть история о студенческих временах, которая теперь передается из уст в уста, из поколения в поколение. Теперь и дети, и внуки (если они уже есть) знают, как вы сдавали тот самый экзамен у преподавателя, которого все боялись, или как весело было готовить в общаге обед из ничего на большую голодную компанию.
Нам в AdMe.ru кажется, что такие истории заслуживают того, чтобы о них узнало как можно больше людей, а не только друзья и знакомые их главных героев.
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1-й курс, любимая всеми математика. Профессор ваяет на доске формулы длиной в жизнь и что-то монотонно бормочет себе под нос. Аудитория подозревает, что он сам давно уже запутался и рисует крючки от балды.
Я: «Вот скажите, нам в жизни как вот это все может понадобиться? Для чего это учить? Когда это может пригодиться — дайте хоть один пример».
Преподаватель: «Вот через неделю у нас будет контрольная — там и пригодится». © Mehal.Z / Pikabu
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В студенчестве была одна преподавательница, ну очень строгая. Все ее экзамена боялись, как огня, до нас именно из-за нее многих отчисляли. И вот экзамен — стоим ждем начала. Кто-то повторяет, кто-то в поту прячет шпоры, кто-то отчаялся и придумывает речь для пересдачи. И вот она идет по коридору. Подходит, улыбается, а потом начинает плакать и говорит: «Ребята, у меня внучка только что родилась. Я в роддом, а вам всем пятерки автоматом!» Такого исхода не ожидал никто. © «Подслушано» / Ideer
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Собиралась на экзамен. Выхожу из квартиры, а возле двери — коробка с котенком. Дома свои кот и собака, поэтому я хватаю котенка за пазуху и бегом в институт. Стала предлагать своим одногруппникам найденыша взять. Одна девочка, которой на экзамене ничего хорошего не светило, говорит: «Сдам на 5 — возьму!» И пошла в аудиторию. Выходит обратно с круглыми глазами: «Давай кошку, она удачу приносит!» Действительно сдала на 5. И кошку Пятеркой назвала, сокращенно Пятка. © Александра Федюхина / Facebook
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Поступил я в универ в 2006 году, а до диплома добрался в 2016-м. По внешнему виду походил скорее на препода, чем на студента. Сидел как-то на консультации у наставника (к слову, выглядел тот очень молодо). В этот момент заходят заочники и начинают что-то спрашивать по предмету, но не у преподавателя, а у меня. Я решил подыграть — начал отвечать. Видимо, это стало сигналом, потому как в аудиторию тут же вломилась вся группа и окружила меня, задавая вопросы. Апогеем стал момент, когда один мужичок обратился к преподавателю со словами: «Слушай, подвинься, мешаешь». © YouTouchMyTa1a1a / Pikabu
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У нас в институте самая обычная система аудиторий, где первая цифра номера обозначает корпус: 101 — 1-й, 501 — 5-й и тому подобное. Но на 3-м курсе нам поставили пару в кабинете Б2. Спрашивали у всех — никто не знает, что такое «Б». Оказалось, пара была в башне. Водонапорной. © whalien37 / Twitter
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В техникуме все боялись экзамена по физике, потому что за год нужно было изучить программу, на которую в школах отводилось 2. Естественно, все было галопом по Европам. Но на экзамене зимой нам очень сильно повезло: мороз — минус 25 °С, и трубы не выдержали, так что зачет в шубах сдавали. А в них можно было целый конспект спрятать. © Marina Andreeva / Facebook
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Конец 1960-х. Нас в комнате общаги четверо. Решили питаться и готовить сообща. В магазинах — нарастающий дефицит всего и вся. Подходящей посуды нет. В аптеке купили детский горшочек. А что? Он эмалированный, с крышкой, ручка есть. У тех, кто заходил на общую кухню и видел, как я готовил еду в такой посуде и пробовал ее, случался шок. © Владимир Шведов / Facebook
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Вспомнил, как на 1-м или 2-м курсе пришли к 1-й паре, а преподавателя нет. Звоню ему и в ответ слышу его очень сонный голос: «А можно я приду ко второй?» © whalien37 / Twitter
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В студенчестве, в конце 80-х, у нас была одногруппница с парой счастливых туфель. Все просили у нее напрокат красные лодочки, в которых всем девочкам фартило. Решила и я использовать те волшебные лодочки, только размер у хозяйки был меньше моего. Меня это не остановило. Напялила и весь вечер на дискотеке сильно хромала. Думала, что это чушь — про их везучесть. Ан нет, нашелся ухажер, который пригласил танцевать, а потом проводил домой. Сказал, что было жаль хромающую девушку. 2 года встречались. © «Подслушано» / Ideer
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Если вам кажется, что вы самый странный и неловкий человек в мире, то я просто хочу напомнить историю о моем первом дне в универе, когда ко мне подошла однокурсница и сказала, что у нас одинаковые имена, а я улыбнулась и спросила, как ее зовут. © Wizard_Severus / Twitter
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Когда я была студенткой, главной моей проблемой было то, что не было времени поесть. У меня был очень плотный график, а расстояние между аудиториями было весьма значительное. Иногда за 10 минут не успевала добежать из одного здания в другое. Короче, перебивалась бутербродами и зачастую ела уже в аудитории — «пока не началось».
Сижу однажды на социологии и ем булочку с сыром и овощами. Препод был жутко рассеянный, никогда ничего не замечал, так что ничего беды не предвещало. И вот в один прекрасный момент помидорка выскакивает из булочки, летит через стол и шлепается ему на колени. Как я не подавилась в тот момент — до сих пор понять не могу. Но повеселила аудиторию знатно. Больше эти бутерброды я не покупала. © Лираэль / AdMe
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Один парень у нас в общаге всех достал. Всем этажом сговорились и втихую перевели ему будильник. Среди ночи встали все: кто чайник ставит сонный, кто чашки носит. Тот парень собрался абсолютно серьезно и пошел на остановку. Все дружно легли спать, а он долго не мог понять, почему так долго автобуса нет. © Olha Medvedska / Facebook
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Мы с подругой идем мимо кухни, а оттуда вонь так и прет. Заглядываем и видим: парень стоит у плиты, на конфорке — эмалированная литровая кружка, а из нее торчит хвост селедки.
— Вась, зачем селедку варишь?
— Не селедку, а суп.
— А почему из него хвост торчит?
— Соли нет, так я вместо нее селедку сунул...
Хохотали до слез. © Софья Лобанова / Facebook
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Как-то на 1-м курсе после подработки спал на лекции. Преподавателя звали Рашид Каримович, но за глаза все его называли Рахат Лукумович. Он что-то невнятно бубнил, а потом заметил меня и подошел разбудить, начал отчитывать. А я ему спросонья: «Рахат Лукумыч, я не спал, я задремал просто». В общем, экзамен сдал ему не с первого раза. © Тимм Таллер / Facebook
- У нас в холодильнике в морозилке валялся кусок сала. Я не знала чей. Опросила народ, имевший доступ к холодильнику, никто не признался. Есть хотелось. Мы небольшой компанией, заранее разделив вину на всех, это сало съели (заготовили бурные извинения для хозяина). Однако хозяин не обнаружился. Более того, через пару недель в морозилке появился НОВЫЙ кусок сала. Мы поржали. Съели. Можно догадаться, что это был не конец. Итого мы употребили 4 куска. Прошло уже 20 лет, мы до сих пор это вспоминаем и благодарим анонимного благодетеля. © Молли По / AdMe
А у вас есть собственная история о студенчестве, которой вы хотели бы поделиться?