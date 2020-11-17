15+ историй о студенческой жизни, прочитав которые вы захотите получить второе высшее

Если вам кажется, что вы самый странный и неловкий человек в мире, то я просто хочу напомнить историю о моем первом дне в универе, когда ко мне подошла однокурсница и сказала, что у нас одинаковые имена, а я улыбнулась и спросила, как ее зовут. © Wizard_Severus / Twitter

Когда я была студенткой, главной моей проблемой было то, что не было времени поесть. У меня был очень плотный график, а расстояние между аудиториями было весьма значительное. Иногда за 10 минут не успевала добежать из одного здания в другое. Короче, перебивалась бутербродами и зачастую ела уже в аудитории — «пока не началось».

Сижу однажды на социологии и ем булочку с сыром и овощами. Препод был жутко рассеянный, никогда ничего не замечал, так что ничего беды не предвещало. И вот в один прекрасный момент помидорка выскакивает из булочки, летит через стол и шлепается ему на колени. Как я не подавилась в тот момент — до сих пор понять не могу. Но повеселила аудиторию знатно. Больше эти бутерброды я не покупала. © Лираэль / AdMe