15 раз, когда люди придумали гениальный план. Но тут вмешалась ее величество судьба
Наверное, с каждым хоть раз бывало, что твой собственный мозг решил подстроить подлость и сделать что-то совсем уж нелепое. Например, сказать что-нибудь невпопад или сначала сделать, а потом подумать, а то и вообще напрочь забыть что-то важное. Главное — не поддаваться на провокации чувства неловкости, а относиться к своим проколам легко и с юмором.
Мы в АdMe.ru наткнулись как раз на такие курьезные истории пользователей и считаем, что герои нашей подборки — смелые люди, раз решили поделиться ими в сети.
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Выходим в подъезд:
— Видишь, цветок в подъезде классный цветет?
— Вижу, и что?
— У меня был мешок селитры. Я когда выходил на улицу, так по 1-2 шарика подкидывал и поливал. Смотрю, цветет так классно. Думаю, вот я молодец. Цветочку столько энергии даю, что цветет не переставая.
— И что?
— Через полгода я начал что-то подозревать. Цветет и цветет. Потрогал его. Пластмассовый, блин. Пошел зрение проверил на всякий случай — очки выписали. Сам не знал, что зрение село. © Graff2052 / Pikabu
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Как-то мы с бабушкой разговаривали на тему свадьбы и прочей романтики. И говорит она мне: «Ой, лапочка, не торопись ты замуж, я вот первый раз в 25 лет поцеловалась, а ты в свои годы уже жить с ним вместе хочешь». Ну и ладно. Потом в разговоре с мамой я ей повторила диалог с бабушкой, на что она мне отвечает: «Ну, не знаю уж, во сколько там бабушка в первый раз поцеловалась, но старшего сына она уже родила». © Fadei4ka / Pikabu
- У жены замечательная фигура. Но она грезит о более тонкой фигуре. Поэтому она перманентно старается сесть на диету. А я хочу ее порадовать какой-нибудь вкусняшкой, или вообще хоть чем-то! И тут она на меня наезжает: «Хватит! Все! Хватит обламывать диеты! Табу на вкусняшки, ничего не покупаешь, а если покупаешь, то сам втихую в углу хомячишь все до последней крошки».
Кивнул понуро и смирился. Тоже сел на диету, так как в одного хомячить — процесс безрадостный. Проходит день, неделя, а следом — другая. Я не мешаю ей сидеть на диете, лишь с горечью поглядываю на ее потускневшее в эмоциональном плане и осунувшееся лицо. Гордо проходим мы мимо магазинов, не заглядываемся, гордо слюну сглатываем рядом с шашлычными — на диете мы.
И вот, когда минул почти месяц этой диеты, взмолилась жена:
— Ну что ты такой покладистый, ну помешай ты уже мне на диете сидеть! Купи вкусняшек.
— Ты же ругаться будешь?
— Буду! Но жрать тоже буду! © volchek1024 / Pikabu
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Однажды психанула и купила себе потрясающие сапоги на высоченном каблуке. Утром ехала в них на работу. Первые 30 минут чувствовала себя богиней, а остальные 30 — кузнечиком с параличом. © ideer
- Это случилось, когда я была беременна на 15-й неделе. Однажды я проснулась ночью оттого, что ребенок в первый раз начал толкаться. Мне было очень радостно и хотелось поделиться этим с мужем. Но он, к сожалению, спал, а будить работающего человека было жалко.
Я не придумала ничего лучше, чем взять его руку и положить на свой живот в расчете на то, что он сквозь сон почувствует шевеление. И вот беру я его руку, пытаюсь засунуть в свои пижамные штаны, и вдруг муж (спящий) резко вырывает руку, отталкивает меня, отмахивается руками, заворачивается в одеяло, отворачивается от меня и спит дальше. Я в шоке и, озадаченная, тоже пытаюсь заснуть. И мне, с одной стороны, обидно, а с другой — какой спрос со спящего человека.
Утром муж просыпается и сходу рассказывает: «Знаешь, мне такой дикий сон приснился. Стою я в очереди, и вдруг мужик, стоящий передо мной, поворачивается, берет мою руку и сует себе в штаны». © Dune1078 / Pikabu
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Решил пошутить над сестрой и добавил в шампунь зеленку. Но что-то пошло не так, и первым в душ пошел батя. Теперь у него зеленое лицо, волосы и плечи. Мне конец. © ideer
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Мы 3 часа поднимались на гору, чтобы сделать умопомрачительные снимки нашего города. Так вот, он слева... © 97Hshk / Reddit
- Долго подбирал водонагреватель на дачу на замену. Купил, привез. Взял из квартиры в городе все инструменты. Приехал на дачу, перекрыл воду. Заранее перевесил шкафчик в ванной чуть дальше от нагревателя (новый шире), отсоединил шланги от старого нагревателя и слил с него воду, демонтировал старый нагреватель. Распаковал новый. Сел пить кофе, засиделся в интернете. Решил померить, где устанавливать новые крепления.
И вот тут-то внезапно оказалось, что новый нагреватель не подходит по высоте под специально сваренную из толстого железа стойку. Тяжко нам, дуракам. © bash.im
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Друг купил крутой смартфон, поставил на него антивирус, где реализована возможность отслеживать его на расстоянии. Также там есть функция тайного фото, отправки СМС, стирания данных и пр. Короче, все, чтобы его не украли. Мы испытали его, все работает. И тут он решил сознательно его оставить на улице и по программе потом найти. Больше он свой смартфон не видел. © ideer
- У моего сокурсника, году в 2008, один маргинал попросил мелочи. В итоге дал в бороду и отобрал телефон. И сразу же понес его в местную ремонтную мастерскую. По злой иронии, там работал дядя потерпевшего, который опознал телефон племянника и задержал нехорошего человека. © zadezeni / Pikabu
- Поставил ловушку на бездомную кошку, чтобы отвезти ее в ветклинику. А поймал собственного кота. Забыл, что я выпустил его на улицу. И он не смог устоять перед тунцом. © Blue3yedNerd / Reddit
- Сижу я в своей комнате, думаю, чем заняться, и решила: давай-ка поиграю на пианино. Так вот, решила ради забавы в этот раз спросить папу, дальше диалог:
— Пап, хочешь, для тебя сыграю на пианино?
— Конечно, просто не сейчас.
— А когда?
— Когда меня не будет дома. © Mashana / Pikabu
- Я как-то лечил зуб, там что-то сложное было, надо было несколько раз приходить, и в процессе у меня выпала пломба с другой стороны. И врач мне говорит: «Давай я тебе временную поставлю, этот зуб закончим, займемся тем». С тех пор прошло 28 лет. © bash.im
А с вами происходили такие неловкие ситуации? Если да, делитесь ими с нами, и мы из них сделаем следующий пост.
Фото на превью Blue3yedNerd / reddit