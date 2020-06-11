15 раз, когда люди придумали гениальный план. Но тут вмешалась ее величество судьба

Выходим в подъезд: — Видишь, цветок в подъезде классный цветет? — Вижу, и что? — У меня был мешок селитры. Я когда выходил на улицу, так по 1-2 шарика подкидывал и поливал. Смотрю, цветет так классно. Думаю, вот я молодец. Цветочку столько энергии даю, что цветет не переставая. — И что? — Через полгода я начал что-то подозревать. Цветет и цветет. Потрогал его. Пластмассовый, блин. Пошел зрение проверил на всякий случай — очки выписали. Сам не знал, что зрение село. © Graff2052 / Pikabu

Как-то мы с бабушкой разговаривали на тему свадьбы и прочей романтики. И говорит она мне: «Ой, лапочка, не торопись ты замуж, я вот первый раз в 25 лет поцеловалась, а ты в свои годы уже жить с ним вместе хочешь». Ну и ладно. Потом в разговоре с мамой я ей повторила диалог с бабушкой, на что она мне отвечает: «Ну, не знаю уж, во сколько там бабушка в первый раз поцеловалась, но старшего сына она уже родила». © Fadei4ka / Pikabu