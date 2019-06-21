14 твитов о хитрецах, у которых каждому из нас стоит поучиться смекалке

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Порой не внутренний стержень или сила духа, а именно изобретательность и креативность помогают выходить из, казалось бы, безвыходных ситуаций и придумывать новые решения. Либо же как минимум поступать так, как не делал еще никто, даже если это просто комично и не слишком полезно. Не верите? Тогда убедитесь сами, посмотрев доказательства в нашей статье.