14 твитов о хитрецах, у которых каждому из нас стоит поучиться смекалке
Порой не внутренний стержень или сила духа, а именно изобретательность и креативность помогают выходить из, казалось бы, безвыходных ситуаций и придумывать новые решения. Либо же как минимум поступать так, как не делал еще никто, даже если это просто комично и не слишком полезно. Не верите? Тогда убедитесь сами, посмотрев доказательства в нашей статье.
Мы в AdMe.ru обожаем людей с нестандартным мышлением. Некоторые герои этой подборки вызвали в нас чувство гордости своими гениальными решениями, другие же просто рассмешили оригинальными выходками, но всех их объединяет одно: у них изумительно развита смекалка.
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«У меня есть девушка».
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Какие твиты запомнились вам больше всего? Вы отметили для себя что-то полезное, чем, возможно, воспользуетесь в будущем?