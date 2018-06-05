14 неожиданных фотографий, которые вас не только рассмешат, но и озадачат

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Веселые неожиданности подстерегают нас на каждом углу. Иногда это происходит спонтанно, а иногда только благодаря самому человеку. Не верите? Тогда милости просим в нашу статью, где мы собрали самые смешные доказательства того, что мир — то еще непредсказуемое место.

AdMe.ru предлагает сделать паузу в своих делах и посмеяться (поудивляться) вместе с нами. Приятного просмотра!

Когда мимо проехало детство

А в полночь тыква превращается в табачную лавку

Кажется, бессмертные что-то от нас скрывают

Был угорь и нет угря

— А где Пеннивайз? — Я за него

Битый пиксель

Гениальный лайфхак

У нас секретов нет

«Мое фото с бабушкой на море, и бабушка не слева»

Прыжок через кольцо

Не оставляйте крестного вместо няни

Камень-акула

Хорошо хоть, пока зубной щеткой не научился пользоваться

«Когда я играл в „самолетик“ со своей дочкой, ко мне подошел какой-то мужик и тоже захотел покататься. Почему бы и нет?»

А какая фотка рассмешила и удивила вас больше всего? Может, у вас в коллекции тоже есть что-то эдакое, чем вы захотите с нами поделиться?