14 неожиданных фотографий, которые вас не только рассмешат, но и озадачат
Веселые неожиданности подстерегают нас на каждом углу. Иногда это происходит спонтанно, а иногда только благодаря самому человеку. Не верите? Тогда милости просим в нашу статью, где мы собрали самые смешные доказательства того, что мир — то еще непредсказуемое место.
AdMe.ru предлагает сделать паузу в своих делах и посмеяться (поудивляться) вместе с нами. Приятного просмотра!
Когда мимо проехало детство
А в полночь тыква превращается в табачную лавку
Кажется, бессмертные что-то от нас скрывают
Был угорь и нет угря
— А где Пеннивайз? — Я за него
Битый пиксель
Гениальный лайфхак
У нас секретов нет
«Мое фото с бабушкой на море, и бабушка не слева»
Прыжок через кольцо
Не оставляйте крестного вместо няни
Камень-акула
Хорошо хоть, пока зубной щеткой не научился пользоваться
«Когда я играл в „самолетик“ со своей дочкой, ко мне подошел какой-то мужик и тоже захотел покататься. Почему бы и нет?»
А какая фотка рассмешила и удивила вас больше всего? Может, у вас в коллекции тоже есть что-то эдакое, чем вы захотите с нами поделиться?
Фото на превью iDetroy / reddit