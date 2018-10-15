14 историй, которым нет рационального объяснения

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А вы заметили, что в октябре в воздухе витает что-то эдакое, мистическое? Вот и мы в редакции подхватили эту нотку и собрали для вас самые жуткие истории от пользователей сообществ «Подслушано» и «Палата № 6» .

Дорогие читатели, вы интересны — расскажите нам о себе! Может, вы были волонтером в доме престарелых, жили в Бангладеш, работали в мишленовском ресторане в Париже или просто хотели бы рассказать всему миру, почему так важно встречать близких в аэропорту? Напишите об этом на hello@adme.ru с пометкой «Моя история».