14 историй, которым нет рационального объяснения
А вы заметили, что в октябре в воздухе витает что-то эдакое, мистическое? Вот и мы в редакции подхватили эту нотку и собрали для вас самые жуткие истории от пользователей сообществ «Подслушано» и «Палата № 6».
Мы в AdMe.ru настоятельно рекомендуем не читать эту статью на ночь глядя.
- Проснулся ночью, долго не мог уснуть и, как это обычно бывает, начал прислушиваться к звукам машин и шуму деревьев за окном. И в этот раз я услышал часы! Но у меня только одни часы: они стоят рядом с кроватью и не ходят уже несколько дней (забываю купить батарейки). Когда я посветил на них телефоном, я увидел, что они идут назад. Назад! Я так и не уснул!
- Сняла новую квартиру. Ночь, сплю, рядом сопит парень. Открываю глаза и в полудреме в темноте вижу маленькую девочку: темные волосы и розовый бантик. Она сидела на углу кровати. Мне стало не по себе, я долго моргала, пока силуэт не исчез. Решила сходить в туалет, возвращаюсь, и парень шепотом: «А ты уходила куда-то? Я все это время думал, что ты рядом лежала, открываю глаза, а тебя нет». Нам стало так страшно, что всю ночь глаз не сомкнули. А через месяц я узнала, что беременна девочкой.
- Доставал тапок из-под кровати, и котейка, притаившийся под ней, пару раз ударил меня лапкой по руке. Через несколько минут дошло, что я живу один и никакого кота у меня нет. Не пью, не употребляю. Обшарил всю квартиру, во все углы заглянул. Уехал ночевать к другу, ну его, этого кота Шредингера.
- Мои друзья (семейная пара), будучи студентами, встречались на расстоянии. И вот в очередной раз она приехала к нему, и они сняли квартиру за подозрительно низкую цену. Сидит она в комнате, изучает новый фотоаппарат, парень на кухне. Вдруг открывается балконная дверь и в комнату заходит мужчина в шляпе. Девушка щелкает фотиком, зовет парня, а мужчина тем временем идет на кухню. Девушка бежит за ним и никого, кроме парня, на кухне не застает. Рассказывает все парню, а он ей отвечает: «Любимая, у нас нет балкона». Фото сохранилось.
- Муж улетел в отпуск к родителям, а я уже который день глушу валерьянку. Дело в туфлях! Я обычно ставлю обувь вдоль шкафа в прихожей, а эти туфли постоянно обнаруживаю на пороге ванной. Прихожу с работы, а они там стоят! Толкнуть их входной дверью я не могла: не достает. Больше с нами никто не живет, да и ключей ни у кого нет. Видимо, у нас завелся домовой-модник.
- Пару лет назад мы с сестрой отправились погостить к родственникам в другой город. С собой я взяла сшитый на заказ по моему собственному эскизу костюм — топ и брюки. Спустя пару дней мы решили пойти прогуляться. Пошли с сестрой переодеваться, я надела тот самый костюм, но сестра посоветовала переодеться в другое, потому что уже было прохладно, и я согласилась. Спустя пару дней я захотела все же надеть топ от того костюма, но не смогла его найти. Мы перерыли весь дом, но топа нигде не было. Я была дико расстроена. Вернувшись домой, мы с порога рассказали маме, что я потеряла топ. На что мама удивленно заметила, что он лежал в моей комнате на диване с самого нашего отъезда. Она подумала, что я его забыла. Мы с сестрой из прихожей рванули в комнату — топ действительно лежал на диване. Если бы у меня не было свидетеля в виде сестры, которая видела, что я надеваю именно этот уникальный топ, я бы подумала, что со мной что-то не так. Как он переместился из одного города в другой, остается загадкой.
- До 13 лет каждое лето меня отправляли «в ссылку» — к бабушке в глухую деревню. Когда у меня появился MP3-плеер, я начала брать его с собой. В этом доме за все время их побывало 3 штуки, и каждый плеер включался посреди ночи и часами записывал на диктофон тишину. От кнопочного до сенсорного — абсолютно с каждым происходила эта штука. Записи я удаляла, один раз только прослушала, проматывая, но было слишком жутко. В других местах подобного замечено не было.
- Боюсь поднимать деньги на улице, потому что в детстве в церкви какая-то женщина подарила мне ₽ 1 тыс. Огромные деньги для 2000-х. Ночью того же дня мама проснулась от моих криков, забегает ко мне, а я вся в гнойниках, нарывах, сыпи и с температурой под 40 градусов. Приехала скорая, врачи разводили руками, не знали, что со мной. Мама не видела никакой болячки, когда купала меня ранее, про деньги я ей не говорила. Спустя 2 дня мучений я все-таки о них рассказала, и мама увезла эту купюру в церковь. Все прошло в этот же день.
- Мой пекинес в сговоре с домовым. Она не умеет спрыгивать на пол, и мы всегда бережно снимаем ее с дивана или кровати. Однажды я опоздала на работу из-за того, что не смогла закрыть входную дверь: ключ намертво застрял в замочной скважине. Билась минут 30, отстегнула ключ от связки, решила оставить так, а дверь закрыть на нижний замок, но тот ключ тоже застрял. Обессиленная, вернулась в квартиру и увидела, что забыла снять собаку с кровати. Опустила ее на пол, и после этого все замки легко закрылись.
- Как-то, вернувшись домой с работы, я обнаружил, что работает телевизор. Все вроде бы ничего, подумал, что забыл выключить, и не обратил на это внимания. Я не стал его выключать и начал готовить ужин. Поел, посидел в интернете и собрался на боковую. Я решил выключить телек из розетки, но оказалось, что вилка и не была всунута туда: телевизор работал без электричества. Выключить пультом тоже не получалось, и когда погас свет, а телек продолжил работать, нервы сдали. Ночевать я отправился к родителям.
- Стою в ванной, крашусь перед зеркалом и зову мужа, чтобы он подошел ко мне. Он спал и не особо горел желанием вставать. Кое-как вылез из кровати, подошел ко мне и спрашивает: «Зачем звала?» А я вспомнить не могу. В этот момент на кровать, где он спал, падает люстра вместе с куском потолка. Оба в шоке. Зачем звала, так и не вспомнила. А неделю назад от его звонка я остановилась и начала ковыряться в сумке в поисках телефона, когда в метре от меня с крыши скинули свернутый рубероид: рабочие не заметили, как я подошла.
- Живу неподалеку от кладбища. Как обычно, вечером сидели на лавочке возле дома. Я что-то увлеченно рассказывала своему другу, как вдруг со стороны кладбища послышался жуткий треск веток. Я испуганно посмотрела на друга, а он как крикнет: «По могилам, блин!» — и треск сразу же прекратился. В мистику я не верю, но теперь шутим, что друг остановил зомби-апокалипсис.
- Люблю танцевать дома. Однажды захотела записать свои танцы, поставила камеру на запись и пустилась в пляс. Потом кто-то позвонил, я отвлеклась и про камеру забыла. Вечером, вспомнив про запись, обнаружила, что у камеры уже сел аккумулятор. Достала флешку, вставила ее в ноутбук и включила запись. А там... 15 минут моих танцев, потом пустая комната и мужчина, который несколько раз заходил в комнату и выходил обратно. Дома я была одна. В мистику не верю, но чуть не поседела.
- В детстве мама всегда отправляла меня в лагерь на месяц: отдых, лес, чистый воздух. И, как подобает девочкам, мы любили всякую мистику: гадания, разнообразные гномики и прочая нечисть. В один прекрасный солнечный день в 30-градусную жару мы решили погадать и вызвать карету со сладостями. Была у нас одна трусливая девочка, еле-еле уговорили ее сесть с нами в круг, но предупредили, что руки отпускать нельзя. Как только мы начали читать заклинания, над лагерем мгновенно собрались тучи и пошел дождь. Но интересно другое: как только были произнесены необходимые слова, та девочка вырвалась из круга, и в этот же момент в здание ударила молния, панорамное окно разлетелось на части, и на одном из осколков можно было разглядеть изображение колеса, похожего на те, что были у карет. С тех пор даже карты в руки не беру.
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Фото на превью overhear