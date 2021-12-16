14 историй о смекалистых людях, для которых не существует понятия «безвыходная ситуация»
В жизни нередко бывают ситуации, которые мы потом долгие годы прокручиваем в голове, думая, как здорово было бы вовремя сориентироваться и ответить так либо сделать эдак. Но вместе с тем у каждого из нас есть парочка воспоминаний и о тех случаях, когда все же удавалось проявить чудеса изобретательности и в итоге выйти победителем. Именно о таких положительных моментах и пойдет речь в данной статье.
Мы в AdMe.ru обожаем истории о сообразительных людях, которые умудряются с блеском выкручиваться даже из, казалось бы, безнадежных передряг. Поэтому не смогли пройти мимо этих юмористичных постов, которые не только поднимают настроение, но и в каком-то смысле учат мыслить нестандартно.
- В 5-м классе мне нужно было выступить на конкурсе с речью о неуклюжести. Поднимаясь на сцену, я споткнулась, упала и выронила все свои карточки с заметками. А затем встала, вытащила из кармана другие карточки и сказала: «Если ты неуклюжий, стоит быть готовым ко всему!» Все просто потеряли дар речи, а я в итоге заняла 2-е место. © queenevans / Tumblr
- Дочь с 1-го класса не любит заполнять дневник. Я ее всегда ругала за то, что она постоянно звонит друзьям и узнает, что задано. Вызвали в школу... Оказалось, она наняла одного мальчика, чтобы он за ₽ 200 в месяц заполнял за нее дневник. Когда меня ругали за «такую ужасную» дочь, еле сдержала смех. Дома за смекалку напекла ей пирожков. © Подслушано — здесь говорят о тебе / VK
- Начинайте каждый телефонный разговор с фразы «Кажется, у меня скоро разрядится телефон». Тогда вы сможете завершить звонок в любой момент, как только вам станет скучно. © sarcasm_only / Instagram
- Как-то раз мы отправились в отпуск всей семьей, и там бабуля стала сетовать на то, что я не помню, когда у нее день рождения. Поняла она это, потому что хотела сфоткаться со мной на свой телефон и попросила ввести пароль, которым оказалась дата ее рождения. Позже, когда она отвлеклась, я сменил ее пароль — поставил свою дату рождения. Спустя 15 минут она попыталась войти в телефон, но ничего не получилось. Заподозрив меня, она сварливо спросила, менял ли я пароль. Я признался. Тогда она нетерпеливо уточнила: «Ну и какой?» Я ответил: «Мой день рождения». Она ошеломленно уставилась на меня, секунд 15 пытаясь вспомнить дату, а вся семья взорвалась хохотом. Отличное было время. © Seeker7fold / Reddit
- В 9-м классе родители купили мне мужские кроссовки Air Max. Очень уж мне понравился именно их цвет. Позже в ТЦ я столкнулась с кучкой хулиганов из своей школы. Они постоянно самоутверждались за счет других. Один из них был в таких же кроссовках и сказал: «А ты в курсе, что на тебе вообще-то мужская обувь?» На что я тут же выпалила: «Тогда почему ты ее носишь?» Все ребята прыснули от смеха. © Kris681 / Reddit
- Моя дочь с двух лет ходит в бассейн, причем водит ее папа. Сейчас ей почти 3 года, уже хорошо разговаривает, рассказывает, что они делали в бассейне: плавали, кидали мячик и т. д. И вот недавно мы идем с ней по парку, а она мне говорит: «Мам, пошли в бассейн?» Я отвечаю: «Нет, мы сегодня не записаны, пойдем в другой раз, это далеко». А она меня тащит за руку к огромной песочнице, залезает туда и говорит: «Вот же бассейн!» То есть наш папа в течение года брал деньги на бассейн, но ребенка туда не водил, а чтобы она не сдала его, говорил, что эта песочница и есть бассейн! Вот это смекалка! © Палата № 6 / VK
- Я выросла в многодетной семье. Не то чтобы мы бедствовали, но четверо младших легко могли увести из-под носа бутерброд или яблоко, особенно это касалось вкусняшек. Поэтому у меня был лайфхак: я надкусывала свое и спокойно могла идти по своим делам — помеченное уже никто не брал. Я выросла, а привычка осталась. На курорте как-то раз заметила, что мужчина надкусывает котлету, ставит тарелку и спокойно возвращается обратно к шведскому столу за чаем. Так с мужем и познакомились. © Подслушано — здесь говорят о тебе / VK
- Пришел с работы, лифт не вызывается. Поднимаюсь пешком, слышу, девушка из лифта кричит, чтобы ее вытащили... Лифт застрял, ремонтников вызвать не могу уже минут 15. А девушка говорит, что сидит там уже минут 40 и очень хочет пить. Проявил смекалку: вот что удалось придумать из нескольких трубочек, стакана и воды. © Палата № 6 / VK
- Помню, в начальной школе была девчонка, которая утверждала, что она королева детского турника, и никому не давала к нему подходить. Я пообещал, что все расскажу учителю. И действительно подошел к нему, но указал на нее пальцем и произнес: «Сегодня такое красивое небо, правда?» Она расплакалась, так как подумала, что я жалуюсь. А я стал новым королем турника. © heartless / Tumblr
- В колледже в начале семестра мне предстояло познакомиться с одним устрашающим профессором по биохимии. Он был настоящим гением, но при этом довольно жестким в общении, поэтому все студенты боялись его. И вот, значит, захожу я в кабинет. Он как раз перебирал коробки и отпустил в мою сторону язвительный комментарий, вроде «вот бы запихнуть тебя в одну из них и отправить куда-нибудь». А я возьми да и выпали в ответ: «Я была бы не против оказаться в каком-нибудь приятном месте...» Он так сильно рассмеялся, что я даже смутилась. Но в итоге мы неплохо сработались. Удивительно, как смех может ослабить напряжение. © leilalover / Reddit
- Было плохое настроение, пришел домой, а там, как всегда, гречка с сосиской. Ну я с дуру и ляпнул: «Хавка как в столовке». Жена никак не отреагировала. Извинился вечером. На следующий день прихожу домой, а на столе — огромная тарелка, посреди нее — маленький островок из гречки, мастерски нарезана слайсами сосиска, и все это красиво украшено огурцом и кетчупом. Люблю жену за ее смекалку. © Палата № 6 / VK
- На уроке риторики мне нужно было выступить с речью о прокрастинации. Я написал ее за час до занятия. Мне сказали, что я отлично подготовился. © _dontjimthecamera / Reddit
- Когда переехала в Германию, первый месяц учила язык, как и все, на курсах. Пошли мы как-то с однокурсником, тоже русским, на рынок фермеров: там все свежее, без химии. Фермеры иностранцев не очень-то любят. Он искал телятину, но не знал, как сказать по-немецки. Подошел к продавцу мяса, показал рога на свой голове, протянул: «Му-у-у», — и просто добавил: «Бэйби». Телятину он купил с огромной скидкой за смекалку. © Подслушано — здесь говорят о тебе / VK
- Как-то раз мне делали операцию под общим наркозом. Когда я очнулся, рядом со мной оказалась очень милая медсестра, и я попытался пофлиртовать с ней, но безуспешно. Позже мне пришлось пройти через вторую операцию. Очнулся — снова она рядом. И тут я выдаю: «Ну сколько еще мне нужно сделать операций, прежде чем ты дашь мне свой номер?» В итоге мы с ней женаты вот уже 8 лет. © hairy******love / Reddit
У вас наверняка тоже найдется парочка запоминающихся случаев, когда вы или ваши знакомые вовремя проявили чудеса смекалки. Расскажите о них в комментариях.