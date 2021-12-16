14 историй о смекалистых людях, для которых не существует понятия «безвыходная ситуация»

В жизни нередко бывают ситуации, которые мы потом долгие годы прокручиваем в голове, думая, как здорово было бы вовремя сориентироваться и ответить так либо сделать эдак. Но вместе с тем у каждого из нас есть парочка воспоминаний и о тех случаях, когда все же удавалось проявить чудеса изобретательности и в итоге выйти победителем. Именно о таких положительных моментах и пойдет речь в данной статье.