14 фотографий, которые показывают наш мир с другой стороны
Когда нам начинает казаться, что мы уже все знаем, обязательно всплывет что-нибудь этакое, что заставит нас воскликнуть: «Вау!» И частенько творцом таких крутых вещей является человек. В нашей статье мы собрали разные подобные интересности, такие как крутая роспись или QR-код на камне в лесу.
AdMe.ru уверен, что нам еще есть куда стремиться и чему поражаться. А вы как думаете?
Узоры на вентиляционных решетках в новых поездах Швеции
На языке жестов там написано «закрыто»
Антивандализм 80-го уровня
Туалетная бумага, помогающая изучать английский
Электросвечи в католическом храме
Увлекаетесь сборными моделями? Не знаете, что делать с остатками?
Фуд-корт в торговом центре в Родосе (Сидней, Австралия) предлагает пузырчатую пленку и пушистую стену для снятия стресса
«Этот QR-код выгравирован на камне на лесной тропе в моем городе»
Как линии электропередач на озере Пончартрейн (штат Луизиана, США) просто и ясно показывают искривление Земли
Камень до и после обработки
Спокойствие и умиротворение
«Бесконечное пространство». «Дыши». «Все, что у нас есть, это «сейчас». «Расслабься». «Ты в порядке». «Единственный путь».
Экологичный транспорт?
Так выглядят пакеты с картофельными чипсами в магазине, расположенном на высоте 2 250 м
А так выглядит $ 1 млн купюрами по $ 10
Мы уверены, мир еще способен удивлять! А у вас есть похожие фотографии? Если да, поделитесь ими с нами в комментариях.
Фото на превью Mass1m01973 / reddit