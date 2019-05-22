14 фотографий, которые показывают наш мир с другой стороны

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Когда нам начинает казаться, что мы уже все знаем, обязательно всплывет что-нибудь этакое, что заставит нас воскликнуть: «Вау!» И частенько творцом таких крутых вещей является человек. В нашей статье мы собрали разные подобные интересности, такие как крутая роспись или QR-код на камне в лесу.

AdMe.ru уверен, что нам еще есть куда стремиться и чему поражаться. А вы как думаете?

Узоры на вентиляционных решетках в новых поездах Швеции

На языке жестов там написано «закрыто»

Антивандализм 80-го уровня

Туалетная бумага, помогающая изучать английский

Электросвечи в католическом храме

Увлекаетесь сборными моделями? Не знаете, что делать с остатками?

Фуд-корт в торговом центре в Родосе (Сидней, Австралия) предлагает пузырчатую пленку и пушистую стену для снятия стресса

«Этот QR-код выгравирован на камне на лесной тропе в моем городе»

Как линии электропередач на озере Пончартрейн (штат Луизиана, США) просто и ясно показывают искривление Земли

Камень до и после обработки

Спокойствие и умиротворение

«Бесконечное пространство». «Дыши». «Все, что у нас есть, это «сейчас». «Расслабься». «Ты в порядке». «Единственный путь».

Экологичный транспорт?

Так выглядят пакеты с картофельными чипсами в магазине, расположенном на высоте 2 250 м

А так выглядит $ 1 млн купюрами по $ 10

Мы уверены, мир еще способен удивлять! А у вас есть похожие фотографии? Если да, поделитесь ими с нами в комментариях.