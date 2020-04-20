14 доказательств, что для кого-то наглость и правда второе счастье

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Кто из нас не сталкивался с наглецами? Милые и тихие соседи подключаются к чужому щитку, покупатели при виде лакомой цены отчаянно пытаются торговаться, а арендодатели готовы сделать скидку красивой девушке за весьма необычные фотографии. Да что там говорить, если даже пушистые члены наших семей воруют у нас еду прямо из тарелки.

Мы в AdMe.ru знаем, что с наглостью нужно бороться, и предпочитаем безопасный и старый как мир способ — юмор.

1. Интересно, кошелек все-таки попал к законной владелице?

2. «Вот такую парковку я наблюдаю сейчас из окна своего номера в отеле»

3. Пословица «Не делай добра — не получишь зла» в действии

4. Попытка продать трюковой самокат за ₽ 9 000

5. Наглость не знает границ. Неблагодарность — тоже

6. «Моя жена подогревает свои шоколадные конфеты на ноутбуке, который стоит $ 800. Мой ноут без моего разрешения она использует для тех же целей»

7. Соседи бывают разными — и жадными тоже

8. «Я хотела сделать фотографию ролла с лобстером, который только что купила, и произошло вот что»

9. «Знакомый учитель поделился перепиской с учеником»

10. «Попил теплого молочка за компом, ага. Молоко вылил ему в миску, но кто бы мог подумать, что там оно уже невкусное. Усатая скотина»

11. Халяву любят все

12. Каждый, кто хотя бы раз пытался что-то продать, сталкивался с «обоснованным» торгом

13. «В который раз убеждаюсь, что человек способен на многое. Даже когда у тебя ограниченные физические возможности, можно хорошо зарабатывать. Смотрю и завидую белой завистью»

14. В каждом рабочем коллективе есть такой человек