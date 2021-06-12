14 человек, которые на своем примере доказали, что утро добрым не бывает. И мы их так понимаем

Утренние часы полны непредсказуемого и невероятного. Чего только не случается спросонья, когда уже вроде бы встал, оделся, выпил кофе, а мозг еще пребывает в полусне. В это коварное время дня нужно быть особенно внимательным, чтобы не попасть в какую-нибудь нелепую ситуацию, прямо как герои нашей сегодняшней подборки.