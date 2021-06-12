14 человек, которые на своем примере доказали, что утро добрым не бывает. И мы их так понимаем
Утренние часы полны непредсказуемого и невероятного. Чего только не случается спросонья, когда уже вроде бы встал, оделся, выпил кофе, а мозг еще пребывает в полусне. В это коварное время дня нужно быть особенно внимательным, чтобы не попасть в какую-нибудь нелепую ситуацию, прямо как герои нашей сегодняшней подборки.
Мы в AdMe.ru стараемся начинать каждое утро с позитива и надеемся, что эта статья привнесет заряд хорошего настроения и в ваш день.
- Очень устаю на работе, поэтому сегодня решил выйти попозже из дома и поспать лишний час. Моя вторая половинка готовится к онлайн-совещанию, и тут, как назло, в компьютере отключился звук. Сонный, роюсь в настройках. Вроде все нормально, микрофон включен, динамики в норме, а звука никакого. Она начинает нервничать. Говорит мне: «Оденься, пожалуйста, ходишь тут прямо перед экраном». А в чате сообщение: «Слышим нормально, но ничего не видно. Включите камеру!» © leonkarp / Pikabu
- В первый год в колледже у меня был маленький громкий будильник, который я ставил на 4:30 (да, я ранняя пташка). Обычно я успевал проснуться до звонка и выключить его, чтобы не тревожить соседей по общежитию. Однажды вечером парень, живущий в соседней комнате, попросил меня разбудить и его пораньше тоже. А я, как назло, всю ночь болтал со знакомым. Утром, открыв глаза, понимаю: проспал на целых 2 часа! Выхожу в коридор, а там меня встречает сосед и с улыбкой говорит: «Спасибо, я встал вовремя: твой будильник отлично слышно через стены». © Raghuram Prabhu / Quora
- Утро, троллейбус. Народ набивается. Наступает тот момент, когда уже больше некуда. Кричат:
— Девушка, тут уже битком.
— Дождитесь следующего. Все равно ведь не влезете!
Девушка не растерялась и выдала:
— Влезу. Еще как влезу. Потому что я кондуктор! © TashaSpark / Pikabu
- Дело было в отеле на юге Франции. Я была очень сонной и поплелась в ванную. Подошла к унитазу и в шоке замерла, потому что из глубины унитаза на меня смотрели два больших глаза. Оказывается, это крупная ящерица свернулась там клубком. Помню, что проснулась резко и сразу же. © Susan Canaday / Quora
- Приехала на работу. Работаю на заводе, проходная, все дела. Зима, −25 °C. В 7 часов утра уровень мозговой активности тоже примерно на −25. Дошла до раздевалки, разделась, затупила. Рядом пришла переодеваться женщина, очевидно, с ночной смены, так как переодевалась в «гражданку». Я решила последовать ее примеру (почему бы и нет?) и тоже переоделась обратно в обычную одежду. Женщина пошла к проходной. И я пошла — под достаточно красноречивым взглядом моего начальника. Мы вместе с этой женщиной стоим на остановке, ждем автобус. Мимо проходят мои коллеги, удивленно здороваются, я им отвечаю. Тут начальник все же позвонил и поинтересовался, все ли со мной в порядке. До меня дошло. Вернулась. Не опоздала! © Sartomasy / Pikabu
- Поехали с друзьями на рыбалку на сутки. Погуляли знатно. Просыпаюсь — вокруг меня комната с незнакомыми обоями, а рядом какая-то рыжая девушка вместо моей блондинки. Ну все, думаю, вчера, оказывается, жене изменил, как в глаза ей теперь смотреть? Начинаю потихоньку искать вещи. Тут дама просыпается, поворачивается, и я понимаю, что нет, не чужая, моя. Да еще и начинает бухтеть, куда это я в такую рань собрался. В общем, когда я уехал, ей стало скучно, и она решила обои в спальне переклеить, давно не освежали комнату. И переклеила. Но это только полдня заняло, ей опять стало скучно, поэтому она еще и волосы перекрасила. © Палата № 6 / VK
- Я помню самое неожиданное пробуждение в своей жизни, тогда я еще делил комнату с братом. И вот сквозь сон я слышу, как он ворочается, встает с кровати, делает шаг... и поскальзывается на валяющемся журнале. Он так навернулся, что повредил ногу. Вот уж действительно неожиданное утро для нас обоих! © unknown author / Reddit
- На часах 5:00, мне снится прекрасный сон. Но собака моя (ротвейлер, это важно), видимо, решила, что нам срочно нужно прогуляться. Толком не проснувшись, выходим на прогулку. Я подозревала, что других таких во дворе я не встречу в выходной день в столь чудесное время, и не стала брать собаку на поводок, да и послушная она у нас. Открываю дверь подъезда и наблюдаю, как моя собака с одного прыжка залетает в открытый багажник машины, припаркованной возле выхода. Водитель переводит взгляд с нового пассажира на меня и говорит: «Ключи в машине, поезжайте куда надо, я не против!» © Палата № 6 / VK
- Однажды мы с родственниками отправились в другой город. Дорога была долгая, приехали к вечеру, поужинали, поболтали и пошли спать. Под утро меня укусил какой-то комар, я в полусне встал, нанес крем от москитов и пошел досыпать. Утром встаю, достаю из сумки принадлежности для ванной, собираюсь чистить зубы и со временем понимаю, что у зубной пасты странный вкус. Да, все верно, я все перепутал: ночью я намазал ноги и руки зубной пастой, а утром хотел почистить зубы репеллентом! Хорошо, что под рукой была бутылка ополаскивателя для рта. © Dhaval Golani / Quora
- У меня была онлайн-пара в 8 часов утра, а я даже не могла вспомнить, когда в последний раз я в такое время просыпалась, а ведь нужно еще что-то слушать и думать. Поэтому я, как самая умная, включила диктофон и пошла дальше спать. Вечером тот же преподаватель спросил, есть ли у кого-нибудь запись лекции. Я отправила то, что было у меня. На следующее утро вижу письмо на почте, в котором преподаватель благодарит меня и делает предупреждение, чтобы так эмоционально я больше не реагировала на его слова. Вообще тогда не поняла, о чем он говорит. Решила послушать записанное и реально офигела! Я во сне на протяжении где-то получаса ругалась на чем свет стоит. Радуюсь теперь, что преподаватель попался адекватный. © Палата № 6 / VK
- Сегодня пришел в офис, надев под толстовку свою футболку с эмблемой Супермена. Пришел раньше всех, поставил чайник и, пока чай заваривался, встал у окна и смотрел на утренний город. Напротив бизнес-центра метрах в 20 стоит жилой комплекс, загораживая часть городского пейзажа. В одном из окон я увидел парня, который тоже стоял у окна и смотрел на меня. Решил поприкалываться и расстегнул толстовку, показав знак Супермена. В ответ на это парень расстегнул свою толстовку, под которой оказалась футболка с эмблемой Бэтмена! Мне стало смешно, и я повернулся к столу, чтобы взять телефон и сфоткать его. Но когда я повернулся обратно, в окне уже никого не было. Бэтмен такой Бэтмен. © M49hellcat / Pikabu
- Одним прекрасным утром иду я с автобусной остановки на работу и вижу женщину, которая бегает вокруг стайки голубей и пытается их разогнать. Кто-то выкинул на дорогу контейнер с рисом и фасолью, вот птицы и налетели. И все бы ничего, но вот мотив у женщины был совсем неожиданный: она выгуливала на поводке своего собственного голубя и пыталась отбить ему побольше вкусняшек! Надо сказать, ее голубь был довольно пухлой птицей. © Beth Goldowitz / Quora
- Проснулась утром с нереальным желанием съесть горячие бутерброды. Еще в кровати вспомнила, что сыр закончился, поэтому быстро позвонила мужу, который как раз вышел за какими-то продуктами. Берет трубку, немного грубым голосом отвечает, но я не обратила на это внимания, просто быстро сказала, что нужен сыр, и легла спать еще на 5 минуточек. В итоге я опаздывала на работу, ничего не поела и вылетела. Заходит ко мне начальник, я уже приготовилась выслушать замечание по поводу опоздания. А он подает мне сыр и говорит: «Кажется, вы забыли, что поздно вечером мы уточняли некоторые вопросы, но вот ваш сыр. Не знал, правда, какой нужен, поэтому взял и твердый, и плавленый». Неловко было ужасно, но зато бутерброды вкусные съела. © Палата № 6 / VK
- Рано утром, примерно в 5:30, я ехал на велосипеде. Смотрю — прямо на дороге спит какой-то парень. Конечно, я остановился, попытался его разбудить, чтобы увести в сторону, мало ли. Так он не только не хотел просыпаться, но еще и меня пытался рядом с собой уложить. А потом стал просить дать покататься на велике. Закончилось все просто: я убедился в том, что он больше не заснет посреди дороги, и уехал. © unknown author / Reddit
А как началось ваше утро?
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